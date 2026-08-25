Se hizo pasar por una niña de 12 años, pero tenía 37: el caso de Brasil que recuerda a la película ‘La huérfana’

En 2023, una mujer llegó hasta una organización brasileña que atendía a menores en situación vulnerable.
Lo que parecía ser una búsqueda de ayuda terminaría convirtiéndose en una historia que mantuvo engañada a una familia durante más de un año.
Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue presentada por un pastor a una familia de acogida en Joinville, Santa Catarina.
Allí comenzó a vivir bajo el nombre de “Gabriel”, mientras todos creían que tenía apenas 12 años.
Para sostener esa identidad, Oliveira adoptó comportamientos propios de una niña pequeña: bebía leche en biberón, utilizaba chupete, dormía con una manta de apego y hablaba con una voz aguda.
También explicó su apariencia adulta con una historia de supuesto maltrato infantil y una presunta administración forzada de hormonas. Además, afirmó tener autismo.
La familia la trató como a una hija y asumió sus gastos de vivienda, alimentación y medicamentos. Pero las contradicciones en su relato comenzaron a despertar sospechas.
La historia recuerda inevitablemente a ‘La huérfana’, la película en la que una familia descubre que la niña que adoptó no es quien aparenta ser. Aunque son historias completamente distintas, ambas parten de una identidad construida alrededor de una edad falsa.
El Tribunal de Justicia de Santa Catarina determinó que esos gastos representaron una ventaja económica obtenida mediante el engaño. Oliveira reconoció ante la justicia que había mentido sobre su edad e identidad, aunque negó haber querido estafar.
Su abogado, por su parte, sostuvo que la conducta estaba relacionada con una situación de vulnerabilidad y una necesidad de recibir cuidados.
El tribunal rechazó ese argumento y, el 20 de agosto, la condenó a un año, seis meses y diez días de prisión, además de cuatro meses y 18 días de detención en régimen semiabierto.
Las autoridades también señalaron que habría protagonizado engaños similares en otras zonas de Brasil durante años. La defensa anunció que apelará la sentencia.