Brasil llega dividido a las urnas entre Lula y Bolsonaro

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Brasil se prepara para una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización y la tensión política. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca remontar los resultados de la primera vuelta, mientras el senador Flávio Bolsonaro intenta ampliar su ventaja. Ambos se enfrentarán este domingo 25 de octubre, en unos comicios que se prevén reñidos, según EFE.

El 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03 % de los votos, frente al 45,16 % de Lula. Desde entonces, miles de simpatizantes han salido a las calles para respaldar a sus candidatos. La confrontación también se ha trasladado a las redes sociales.

Flávio Bolsonaro gana terreno en las zonas rurales

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo. Sin embargo, entre 2022 y 2026 perdió 3,4 millones de votos. La caída se concentró especialmente en municipios pequeños vinculados a la actividad agropecuaria, explicó a EFE Felipe Nunes, director de la encuestadora Quaest.

Flávio también avanzó en esas zonas. Según Nunes, el senador aumentó su respaldo en el 98 % de los municipios brasileños al comparar sus resultados con los obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, en 2022.

El descontento con el Gobierno y los casos de corrupción figuran entre los motivos que llevan a algunos antiguos votantes de Lula a apoyar a la oposición.

El descontento con Lula marca la campaña electoral

En Goiânia, capital de Goiás y centro de la economía agropecuaria, algunos electores expresan su decepción con el mandatario.

Pamela Lima, de 24 años, asegura que votó por Lula, pero cambió de opinión tras relacionarse con trabajadores autónomos. Wilker da Silva, decorador de 40 años, también dejó de respaldar al presidente por los escándalos de corrupción.

La polarización se refleja en las preocupaciones de los votantes. Según Quaest, el 43 % teme más una victoria de Flávio y otro 43 % teme más la reelección de Lula.

Lula busca votos entre los abstencionistas

El presidente apuesta por atraer a quienes no acudieron a votar en la primera vuelta. Según EFE, 33,4 millones de brasileños se abstuvieron, equivalentes al 21 % del censo electoral.

Lula también anunció medidas sociales y económicas para recuperar apoyo, entre ellas un aumento del 15 % en el principal subsidio social y ayudas para trabajadores autónomos.

Flávio, por su parte, sumó nuevos respaldos políticos y lideró la votación en 15 de los 27 estados. La disputa dependerá de si Lula conserva su fortaleza en el noreste y reduce distancias en otras regiones.

Con información de EFE

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