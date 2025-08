El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos. Durante un acto político, acusó al país norteamericano de intentar un golpe de Estado en Brasil.

La declaración ocurrió en la posesión de Edinho Silva como nuevo presidente del Partido de los Trabajadores (PT). “Es hora de que el mundo deje de utilizar el dólar”, dijo Lula, al cuestionar la hegemonía de la moneda estadounidense en el comercio internacional, según el portal SPR Informa.

El mandatario insistió en la necesidad de un sistema financiero más equilibrado. Estas declaraciones reavivan el debate sobre la influencia de EE.UU. y el futuro del dólar en la economía global, de acuerdo con SPR Informa.

Lula dice que las negociaciones de aranceles con EE.UU. exigen cautela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó, el domingo 3 de agosto de 2025, que las negociaciones con EE.UU. por los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump requieren cautela y responsabilidad diplomática, al asegurar que existe un “límite de discusión” con el Gobierno estadounidense, según señala agencia Efe.

“No puedo decir todo lo que creo que debería decir. Tengo que decir lo que es posible“, aseguró Lula durante un encuentro del Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera.

Sin mencionar directamente a Trump, el mandatario brasileño denunció que la política arancelaria de Washington, que busca castigar económicamente al país por motivos políticos, “es inaceptable”.

“Queremos ser respetados por nuestro tamaño. No somos una república insignificante“, subrayó el presidente.

Durante su intervención, Lula también aseguró que su gobierno no teme confrontaciones y dijo que, aunque Brasil no quiere confusión, que no se piense “que tenemos miedo. No lo tenemos”.

El presidente recordó que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ya presentaron propuestas concretas al Gobierno estadounidense y que los canales de diálogo siguen abiertos.

El viernes pasado Lula reiteró que está “abierto al diálogo” sobre los aranceles con el líder republicano después de que Trump apuntara a la posibilidad de una conversación entre los dos, indica Efe.

Los brasileños definen el rumbo de Brasil

No obstante, el mandatario brasileño aclaró que “quien define los rumbos de Brasil son los brasileños y sus instituciones”, tras los ataques de la Casa Blanca a la Corte Suprema del país suramericano por el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro.

Luego de que el Gobierno de EE.UU. anunció aranceles del 50 % a varios productos brasileños, en represalia por la “cacería de brujas”, que según Trump, se le está haciendo a Bolsonaro en Brasil, la semana pasada sancionó al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso contra Bolsonaro con una ley que bloquea sus bienes en EE.UU. y prohíbe transacciones con estadounidenses, concluye la agencia Efe.

