Flávio Bolsonaro y Lula disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral prevista para el 25 de octubre de 2026, después de que ninguno alcanzara la mayoría necesaria para imponerse este domingo 4 de octubre.

Con el 96,60% del censo escrutado, Flávio Bolsonaro obtenía el 47,45% de los votos, mientras Lula registraba el 44,66%, según los resultados oficiales difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Los otros diez candidatos quedaron fuera de la disputa por la Presidencia.

Flávio Bolsonaro encabeza los resultados en Brasil

Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se mantuvo por delante de Lula desde las primeras etapas del escrutinio. El senador llegó a estas elecciones presidenciales de Brasil 2026 como el principal representante del sector político identificado con el exmandatario.

El resultado lleva a Brasil a una nueva jornada electoral. La legislación brasileña establece una segunda vuelta presidencial cuando ningún candidato consigue más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda. El calendario oficial del TSE fijó previamente el balotaje para el domingo 25 de octubre.

La primera vuelta convocó a cerca de 159 millones de electores. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños acudieron a las urnas para escoger gobernadores, senadores, diputados federales y representantes de las legislaturas estatales.

Lula busca un nuevo mandato presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, llegó a las elecciones como presidente en funciones y candidato del Partido de los Trabajadores (PT). El mandatario busca mantenerse al frente del mayor país de América Latina y alcanzar un cuarto período presidencial no consecutivo.

Los resultados preliminares de este domingo muestran, sin embargo, un desempeño inferior al obtenido por Lula en la primera vuelta de las elecciones de 2022. En aquella ocasión alcanzó el 48,4% de los votos válidos, equivalentes a aproximadamente 57,2 millones de sufragios.

La campaña había llegado a las urnas con una competencia estrecha. Encuestas publicadas durante las semanas previas mostraban diferencias reducidas entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque varias mediciones colocaban al actual mandatario por delante en intención de voto.

Brasil volverá a las urnas el 25 de octubre

La segunda vuelta de las elecciones de Brasil trasladará ahora la disputa exclusivamente a Lula y Bolsonaro. Ambos candidatos tendrán tres semanas para buscar el respaldo de quienes votaron por los otros aspirantes y de los electores que no participaron o sufragaron en blanco o nulo durante la primera jornada.

El 25 de octubre, los brasileños deberán decidir entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta. El TSE estableció que las mesas funcionarán entre las 08:00 y las 17:00, según el horario oficial de Brasilia.

Elaborado con información de EFE

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