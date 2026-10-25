Presidentes y expresidentes reaccionan a la victoria de Lula en las elecciones de Brasil

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil generó reacciones de presidentes y expresidentes de América Latina este domingo 25 de octubre de 2026. Los mensajes destacaron el resultado electoral y expresaron el interés de varios gobiernos en mantener la cooperación con el país vecino.

Los pronunciamientos llegaron desde Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Argentina, Panamá, Cuba y Uruguay. Mientras algunos mandatarios resaltaron la integración regional y el desarrollo conjunto, otros interpretaron el triunfo de Lula como una señal de respaldo a la justicia social y a la democracia. El resultado también marcó un hecho inédito en la historia democrática brasileña: por primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), un candidato que quedó segundo en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje.

Presidentes de la región destacan la democracia y la cooperación con Brasil

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula por su victoria y manifestó su intención de mantener el trabajo conjunto entre ambos países. En un mensaje publicado en X, recordó los vínculos históricos entre las dos naciones.

“Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió Paz. También expresó que ambos gobiernos seguirán trabajando para fortalecer la relación bilateral y generar más oportunidades para sus pueblos.

Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña también envió sus felicitaciones al mandatario brasileño. En su mensaje, saludó al pueblo de Brasil por la jornada electoral y destacó los objetivos que comparten ambos países.

Peña afirmó que Paraguay y Brasil mantienen “una agenda común de integración y desarrollo”. Además, aseguró que continuarán trabajando juntos por el bienestar de sus habitantes.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se sumó a las felicitaciones y calificó la votación como una jornada democrática. “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria”, publicó en X. También expresó su intención de mantener la cooperación entre los dos países.

La Cancillería panameña difundió posteriormente un comunicado en el que transmitió sus felicitaciones a Lula por el triunfo en la segunda vuelta y al pueblo brasileño por su participación en el proceso electoral.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también celebró el resultado. En su mensaje, felicitó a Lula en nombre del Gobierno y del pueblo cubanos. Consideró que la victoria garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social que, según expresó, Brasil emprendió bajo el liderazgo del mandatario.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, informó que se comunicó con Lula para felicitarlo por el triunfo. El gobernante uruguayo, quien calificó al brasileño como un amigo, también destacó la celebración democrática que representa el proceso electoral.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Boric, Petro, Sheinbaum y Cristina Fernández celebran el triunfo de Lula

Entre las reacciones de antiguos gobernantes destacó la del expresidente chileno Gabriel Boric, quien viajó a Brasil para seguir las elecciones. El exmandatario, que gobernó Chile entre 2022 y 2026 y mantiene una relación de amistad con Lula, expresó su alegría por el resultado.

“¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño!”, escribió Boric en X. También agradeció al presidente brasileño por su lucha y por mantener viva la esperanza de un mundo mejor.

El exgobernante chileno destacó además el compromiso de Lula con la humanidad. Cerró su mensaje con una expresión de afecto y una referencia a la esperanza que, según sus palabras, permanece intacta.

El expresidente colombiano Gustavo Petro interpretó la victoria como una derrota del fascismo en Brasil. En su publicación, afirmó que el resultado representa “un triunfo para la humanidad”.

Petro sostuvo que el pueblo brasileño logró frenar la influencia de cuentas falsas automatizadas y destacó el papel del sistema electoral, al que describió como un mecanismo con software público y cuidado por la ciudadanía. También afirmó que el resultado permite preservar la justicia social en Brasil y frenar el intento extranjero de apropiarse de sus recursos naturales.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) felicitó tanto al pueblo brasileño como a Lula. En su mensaje, comparó la jornada electoral con el 17 de Octubre y destacó la capacidad del mandatario para movilizar sentimientos entre sus compatriotas.

Fernández recordó que Lula consiguió la victoria en su séptima elección presidencial. En ese contexto, lo felicitó por haber logrado el respaldo necesario para imponerse en la segunda vuelta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con los resultados oficiales, con el 99,81% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. La diferencia confirmó la remontada del mandatario brasileño en una segunda vuelta que dejó un resultado sin precedentes en la historia democrática del país.

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

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