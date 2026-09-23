Daniel Noboa propone ante la ONU tres acciones contra el crimen organizado transnacional

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Daniel Noboa planteó este miércoles 23 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres acciones para enfrentar al crimen organizado transnacional. La propuesta de Ecuador incluye el rastreo y congelamiento de recursos ilícitos, el intercambio permanente de información y la incorporación de esta amenaza entre las prioridades de prevención de conflictos de la organización.

Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la cooperación internacional debe responder al alcance de las redes delictivas, cuyas operaciones atraviesan fronteras. Señaló que esa asistencia debe partir de una solicitud de los Estados, respetar su soberanía y ofrecer resultados medibles.

Las tres propuestas de Ecuador contra el crimen organizado presentadas por Daniel Noboa

La primera iniciativa consiste en crear un mecanismo internacional, dentro de las Naciones Unidas, para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional. Noboa explicó que cortar el financiamiento de estas estructuras requiere actuar en los países por los que circulan sus recursos.

La segunda propuesta es establecer una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Según el presidente, esta herramienta permitiría anticiparse a las operaciones criminales.

Como tercer punto, pidió que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad de prevención de conflictos. También planteó que la organización cuente con capacidad para apoyar a los Estados que soliciten asistencia.

Noboa manifestó que Ecuador está dispuesto a impulsar estas propuestas con otros países que decidan sumarse.

Noboa plantea que la amenaza supera el ámbito policial

El Presidente argumentó que el crimen organizado no puede abordarse únicamente como un problema policial. Explicó que, cuando estas estructuras controlan territorios e ingresan en las instituciones, debilitan la autoridad estatal y el Estado de derecho.

Según su exposición, cuando esos efectos se presentan en varios países al mismo tiempo, el problema adquiere una dimensión que compromete la paz y la seguridad internacional.

Para sustentar su planteamiento, mencionó el tránsito de armas por distintos países, el lavado de dinero fuera de los lugares donde se cometen los delitos y las rutas internacionales del narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal.

El mandatario también cuestionó que la lucha contra el crimen organizado reciba críticas que, a su juicio, no tienen un equivalente en la atención que se presta a las víctimas de esas organizaciones.

Ecuador lleva al escenario internacional su lucha contra el crimen organizado y reafirma la importancia de fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto con aliados estratégicos de alto nivel. pic.twitter.com/gxHIDRuro7 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 23, 2026

Seguridad, empleo y acceso al financiamiento

Noboa vinculó la recuperación de la seguridad con las posibilidades de estudiar, abrir negocios, atraer inversiones y generar empleo. Sostuvo que los resultados económicos deben evaluarse también por su capacidad para reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de la población.

En ese contexto, pidió que el acceso a la cooperación y al financiamiento internacional considere las vulnerabilidades de los países de renta media, más allá de su ingreso por habitante.

Además, defendió un comercio abierto, predecible y equitativo, y solicitó que el sistema financiero internacional acompañe los esfuerzos de los países que ejecutan reformas.

Pesca ilegal en Galápagos y minería ilegal en la Amazonía

La protección ambiental fue otro de los temas de su intervención. Noboa señaló que las redes de pesca ilegal amenazan a las islas Galápagos y sostuvo que utilizan mecanismos logísticos y financieros similares a los de otras actividades delictivas organizadas.

También se refirió a la minería ilegal en la Amazonía, a la que atribuyó la destrucción de bosques y el financiamiento de mafias. Bajo ese planteamiento, presentó la conservación de la naturaleza como una responsabilidad relacionada con la seguridad.

Inteligencia artificial y cambios en las Naciones Unidas

Sobre la inteligencia artificial, el mandatario destacó sus posibles aplicaciones en educación, productividad y reducción de brechas. A la vez, advirtió que puede profundizar desigualdades o emplearse para debilitar instituciones.

Por ello, propuso una gobernanza internacional que permita la innovación y facilite el acceso de quienes disponen de menos recursos.

En el cierre de su discurso, Noboa respaldó la iniciativa ONU80 y pidió una organización con mayor capacidad para prevenir y resolver crisis, así como para asistir a los Estados frente a las amenazas actuales.

El presidente reafirmó el respaldo de Ecuador a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. También sostuvo que los compromisos multilaterales deben traducirse en protección de los derechos humanos, seguridad y oportunidades de desarrollo.

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