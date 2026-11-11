Las lluvias por El Niño cambian las clases y modifican la forma de aprender de los alumnos

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño obligan a las instituciones educativas a modificar sus modalidades de enseñanza para proteger a estudiantes y docentes. Los cambios entre las clases presenciales, virtuales y las actividades desde casa alteran la dinámica escolar y también las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes desarrollan sus aprendizajes.

El impacto depende de la edad de los alumnos, el acompañamiento familiar y los recursos que cada hogar tiene para continuar con las actividades educativas.

Las clases virtuales en Ecuador cambian la forma de aprender de los estudiantes

El paso de las aulas a las plataformas digitales modifica la relación de los estudiantes con sus profesores y las actividades escolares. Los alumnos necesitan conectarse, identificar sus usuarios, ingresar a las plataformas y cumplir con las tareas sin la misma dinámica de interacción que existe durante una jornada presencial.

Lorena Naranjo, experta en temas digitales y columnista de EL COMERCIO, explica que los niños de siete, ocho, nueve o 10 años suelen necesitar ayuda para ingresar a una clase, identificar su usuario o completar una actividad. Los adolescentes, en cambio, pueden desenvolverse con mayor autonomía frente a los dispositivos.

Esta diferencia influye en la manera en que cada grupo enfrenta un cambio de modalidad. Los estudiantes más pequeños dependen de una persona adulta para participar en las clases virtuales, mientras que los mayores pueden asumir más actividades por cuenta propia.

La disponibilidad de tiempo de madres, padres y cuidadores también influye. Durante la pandemia, las familias concentraron sus esfuerzos en acompañar las clases remotas. En la actualidad, muchos adultos cumplen sus jornadas laborales fuera de casa y no siempre pueden ayudar a los niños durante las actividades escolares.

Naranjo considera que los estudiantes y sus familias necesitan conocer con anticipación la plataforma, el enlace, el usuario, la contraseña y las instrucciones para ingresar. Un cambio repentino puede generar dificultades adicionales cuando los alumnos no conocen las herramientas que deben utilizar.

La falta de computadoras e Internet limita las actividades escolares

La modalidad virtual también modifica las posibilidades de participación de los estudiantes según los recursos disponibles en sus hogares.

Karla Mora, docente de la Escuela de Computación de la UIDE, explica que algunos alumnos dependen de un teléfono celular para conectarse, comparten ese equipo con otros integrantes de su familia o cuentan con una cantidad limitada de datos móviles.

Estas condiciones dificultan la participación en videoconferencias, la entrega de tareas y el uso de plataformas educativas. Además, un teléfono celular no ofrece las mismas posibilidades que una computadora para escribir, descargar documentos o trabajar con varias aplicaciones.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó del 60,4% en julio de 2022 al 71,3% en julio de 2025. Sin embargo, las diferencias territoriales persisten.

En 2025, el acceso a Internet en las viviendas urbanas llegó al 78,3%, frente al 62,2% en las rurales, según los datos citados por Mora.

La docente advierte que tener conexión no garantiza que un estudiante pueda desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas. La calidad de la participación también depende de los equipos, los datos disponibles y las posibilidades de utilizar las herramientas educativas.

Los cambios de modalidad también exigen autonomía a los estudiantes

La educación fuera de las aulas requiere que los alumnos organicen sus actividades y desarrollen tareas sin la presencia permanente de sus profesores.

Isabel Solano, experta en educación, considera necesario fortalecer la autonomía de los estudiantes para que sepan qué deben hacer y cómo continuar con su aprendizaje desde casa.

La especialista advierte que las herramientas digitales no siempre permiten mantener las actividades escolares durante una emergencia. Las lluvias pueden provocar cortes de electricidad y problemas de señal, lo que impide que algunos alumnos ingresen a las clases virtuales.

Por eso, Solano destaca la importancia del diálogo entre docentes y estudiantes para establecer cómo actuar ante una interrupción de las actividades presenciales.

También recomienda que los profesores revisen los manuales y recursos informativos del Ministerio de Educación sobre enseñanza en situaciones de emergencia. Estos materiales, elaborados durante la pandemia, pueden orientar a las instituciones sobre los contenidos indispensables que los estudiantes necesitan aprender desde sus hogares.

Las fichas pedagógicas modifican las actividades que realizan en casa

Las fichas pedagógicas constituyen otra alternativa para mantener las actividades escolares durante las emergencias por lluvias. A diferencia de las clases virtuales, este recurso no exige videollamadas ni conexión permanente durante toda la jornada.

Los estudiantes pueden desarrollar contenidos desde sus hogares mediante actividades que no requieren permanecer frente a una pantalla durante cinco o seis horas.

Mariana Rivera, experta en educación, considera importante tomar en cuenta la autonomía de los alumnos y las condiciones particulares de cada familia. La especialista recuerda que durante la pandemia algunos estudiantes permanecían cinco o seis horas frente a un dispositivo y considera que ese esquema no debe repetirse durante las emergencias climáticas.

Sin embargo, las fichas pedagógicas también requieren organización. Las familias pueden necesitar Internet, datos móviles o dispositivos para recibir instrucciones, mantener contacto con los docentes, resolver dudas y entregar las tareas.

Rivera considera que las herramientas virtuales pueden funcionar como un paliativo en sectores urbanos, pero expresa dudas sobre su aplicación en las zonas rurales debido a las limitaciones tecnológicas y de conectividad.

Las interrupciones de clases afectan la continuidad del aprendizaje

Los cambios de modalidad también obligan a las instituciones a reorganizar sus actividades y establecer mecanismos para que los estudiantes no pierdan la continuidad de sus aprendizajes.

Karla Mora sostiene que los planes de continuidad educativa deben considerar la conectividad, la disponibilidad de equipos, la capacitación docente y alternativas para los alumnos que no pueden conectarse.

La necesidad de estas medidas también responde a la exposición de los establecimientos educativos ante las lluvias. El plan nacional ante El Niño identifica 4 080 instituciones educativas de todos los sostenimientos en zonas con susceptibilidad media o alta ante inundaciones y movimientos en masa. La comunidad expuesta supera las 895 000 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

De ese total, 3 873 planteles pertenecen al sistema fiscal. Guayas concentra 421 establecimientos fiscales con susceptibilidad alta ante inundaciones; Los Ríos registra 161, El Oro 126, Manabí 99 y Esmeraldas 84.

La estrategia nacional contempla protocolos para mantener la continuidad educativa, capacitación para la comunidad, evaluación de daños, espacios temporales y acciones para recuperar los planteles afectados.

El Ministerio de Educación también recurre a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para ofrecer contención emocional y acompañamiento a la comunidad educativa en los territorios afectados.

El fenómeno de El Niño puede prolongar los cambios en las clases

La continuidad de estas modificaciones depende también de las condiciones climáticas. Sonia Recalde, investigadora oceanográfica del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), advirtió el 10 de noviembre de 2026 que Ecuador debe prepararse para posibles lluvias intensas durante las próximas semanas.

La especialista explicó que el calentamiento del océano y su interacción con la atmósfera favorecen una mayor presencia de humedad y precipitaciones. Sin embargo, los modelos científicos no permiten determinar con exactitud qué localidades recibirán lluvias ni en qué fechas.

Este escenario obliga a las instituciones educativas a mantener alternativas para las jornadas en las que las condiciones climáticas impidan el ingreso a los establecimientos.

Para los estudiantes, cada cambio de modalidad implica adaptarse a nuevas dinámicas, organizar sus actividades y utilizar los recursos disponibles en sus hogares. La edad, el acceso a dispositivos, la conexión a Internet y el acompañamiento familiar influyen en esa adaptación.

Por eso, la continuidad educativa no depende únicamente de trasladar las clases a una plataforma digital. También requiere que los alumnos puedan comprender las actividades, desarrollar sus tareas y mantener sus aprendizajes, incluso cuando las condiciones climáticas interrumpan la asistencia presencial.

Cambio en las clases por El Niño; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo afecta el cambio de clases presenciales a virtuales a los estudiantes en Ecuador? El cambio de modalidad modifica la relación de los estudiantes con sus profesores y las actividades escolares. Los alumnos deben adaptarse a plataformas digitales, organizar sus tareas y continuar sus aprendizajes desde casa.

Contexto: El impacto depende de la edad, el acompañamiento familiar y los recursos disponibles en cada hogar. Los estudiantes más pequeños suelen necesitar ayuda para ingresar a las clases y completar actividades, mientras que los adolescentes pueden desenvolverse con mayor autonomía. ❓ ¿Por qué los niños más pequeños necesitan acompañamiento durante las clases virtuales? Porque suelen necesitar ayuda para ingresar a las plataformas, identificar sus usuarios y completar las actividades escolares.

Contexto: Lorena Naranjo, experta en temas digitales y columnista de EL COMERCIO, explica que los niños de siete a 10 años dependen más de una persona adulta para participar en las clases virtuales. Los adolescentes suelen tener mayor autonomía frente a los dispositivos. ❓ ¿Cómo influye el acompañamiento familiar en el aprendizaje desde casa? La disponibilidad de madres, padres y cuidadores influye en la capacidad de los estudiantes para conectarse y cumplir con sus actividades escolares.

Contexto: Durante la pandemia, las familias concentraron sus esfuerzos en acompañar las clases remotas. En la actualidad, muchos adultos trabajan fuera de casa y no siempre pueden ayudar a los niños durante las jornadas virtuales. ❓ ¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes que utilizan celulares para recibir clases virtuales? Pueden tener dificultades para participar en videoconferencias, entregar tareas y utilizar plataformas educativas, especialmente si comparten el dispositivo o cuentan con pocos datos móviles.

Contexto: Karla Mora, docente de la Escuela de Computación de la UIDE, explica que un celular no ofrece las mismas posibilidades que una computadora para escribir, descargar documentos o trabajar con varias aplicaciones. ❓ ¿Cuántos hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet y cómo ha cambiado ese indicador? El porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó del 60,4% en julio de 2022 al 71,3% en julio de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Contexto: Pese al incremento, persisten diferencias territoriales. En 2025, el acceso a Internet llegó al 78,3% de las viviendas urbanas y al 62,2% de las rurales, según los datos citados por Karla Mora. ❓ ¿Cómo pueden los estudiantes mantener sus aprendizajes cuando no pueden conectarse a clases virtuales? Una alternativa son las fichas pedagógicas, que permiten desarrollar actividades escolares desde casa sin necesidad de permanecer conectado a videollamadas durante toda la jornada.

Contexto: Este recurso requiere organización y comunicación entre docentes y familias. Los estudiantes pueden necesitar Internet o dispositivos para recibir instrucciones, resolver dudas y entregar las tareas. ❓ ¿Qué recomienda Isabel Solano para que los estudiantes continúen aprendiendo durante una emergencia? La experta en educación recomienda fortalecer la autonomía de los estudiantes y mantener el diálogo entre docentes y alumnos para establecer cómo continuar las actividades cuando se interrumpen las clases presenciales.

Contexto: Solano también plantea que los profesores revisen los manuales y recursos del Ministerio de Educación sobre enseñanza en situaciones de emergencia, elaborados durante la pandemia. ❓ ¿Cuántas instituciones educativas de Ecuador están en zonas con susceptibilidad media o alta ante inundaciones y movimientos en masa? El plan nacional ante el fenómeno de El Niño identifica 4 080 instituciones educativas en zonas con susceptibilidad media o alta ante inundaciones y movimientos en masa.

Contexto: La comunidad expuesta supera las 895 000 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo. De los planteles identificados, 3 873 pertenecen al sistema fiscal.

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