En 10 provincias se realizan trabajos de mantenimiento por El Niño

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ejecuta trabajos de mantenimiento, limpieza y recuperación en carreteras de al menos 10 provincias de Ecuador como parte de las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño. Las intervenciones incluyen limpieza de drenajes, retiro de material por deslizamientos, reparación de calzadas y construcción de estructuras para reducir riesgos por lluvias.

Las tareas abarcan vías de Imbabura, Chimborazo, Loja, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, El Oro, Cañar, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo. El reporte vial también identifica tramos con circulación bajo precaución, paso controlado y cierres.

Limpieza y mantenimiento en Imbabura y Chimborazo

En Imbabura, los equipos trabajan en la vía E29, sector Mocoral, kilómetro 68, con limpieza de sistemas de drenaje, retiro de material producto de deslizamientos y conformación de cunetas. El tramo permanece habilitado al tránsito.

En la carretera E29 Otavalo-Selva Alegre-Golondrinas, sector La Plata, las labores incluyen conformación de la calzada y limpieza de cunetas.

En Chimborazo, el personal ejecuta tareas de limpieza y desalojo de material en la vía E35, tramo Alausí-Chunchi, sector Zunag. En este punto, el tránsito funciona con paso controlado cada hora.

#Imbabura | Ejecutamos trabajos de limpieza de sistemas de drenaje, retiro de material producto de deslizamientos y conformación de cunetas en la vía E29, sector Mocoral, km 68.



🚧 La vía se encuentra habilitada.

✅ Estas labores permiten mantener condiciones adecuadas de… pic.twitter.com/3lYtLpRPRY — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) November 10, 2026

Obras en Loja, Esmeraldas y Zamora Chinchipe

En Loja, la construcción del nuevo puente Malacatos contempla el reforzamiento estructural de las vigas, la soldadura de los elementos metálicos de la superestructura y pruebas de soldadura mediante radiografías. La obra beneficiará a más de 300 000 usuarios de la Red Vial Estatal.

En la vía Saraguro-Oña E35, sector Carboncillo, los equipos trasladan material rocoso para construir un muro tipo escollera. La estructura permitirá recuperar el ancho de la carretera.

En Esmeraldas, el MIT ejecuta labores de limpieza de deslizamientos y desfogue de agua acumulada en los sistemas de drenaje de la vía E15 Norte, sector Pegüe, en el cantón Rioverde. También registra intervenciones en la E20 Esmeraldas-Quinindé y en la E381, en el tramo Y del Salto-Muisne.

En Zamora Chinchipe, las tareas de mantenimiento en la vía E50 Zamora-Loja incluyen limpieza de drenajes en el kilómetro 35 y retiro de material de arrastre. La carretera permanece habilitada.

Intervenciones en El Oro, Cañar y Manabí

En El Oro, los trabajos de remediación en la vía E25, tramo Y del Cambio-La Iberia, incluyen la colocación de una tubería de 2 500 milímetros de diámetro para mitigar el riesgo de inundaciones. La entidad coordina estas labores con la vialidad provincial.

En Cañar, el personal ejecuta mantenimiento en la vía E547, tramo Matrama-Mazar, sector Zhoray. Además, las microempresas contratadas por el MIT realizan desbroce y limpieza de cunetas en la E47, tramo Huigra-El Piedrero, sector Dos Bocas.

Manabí registra intervenciones en las vías E30, E38, E384, E386, E387 y E382. Los trabajos comprenden limpieza, estabilización de taludes, reparación de alcantarillas, recuperación de calzada y retiro de material. Entre los puntos mencionados constan Portoviejo-San Plácido, Tosagua-Rocafuerte, Junín, Cojimíes-Pedernales y El Carmen-Pedernales.

Napo y Santo Domingo mantienen trabajos en sus carreteras

En Napo, el proyecto de mejoramiento de 24 kilómetros de la vía E436 Chontapunta-Y de Yuralpa registra 17 kilómetros de intervención. Esta carretera conecta Napo con Orellana y beneficia a comunidades como Campococha, El Carmen, Nuevo Paraíso, San Isidro, Alto Sumino, Ñucanchi Llacta y Selva Viva.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, el reporte vial identifica un cierre en la vía E20, en el kilómetro 83, por un deslizamiento de piedras de gran tamaño. El documento señala tres rutas alternas: Santo Domingo-La Concordia-Puerto Quito, Santo Domingo-10 de Agosto-Los Bancos y Santo Domingo-Valle Hermoso-Los Bancos, esta última solo para vehículos livianos.

En la vía E25, sector Las Playas, el MIT ejecuta obras de alcantarillado, relleno y habilitación de la carretera. El reporte también registra intervenciones en Los Ríos, en el paso lateral de Babahoyo, sector puentes Gemelos, donde el tránsito vehicular permanece bajo estricto control por trabajos de mantenimiento y hundimiento en el puente Gemelo 2.

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