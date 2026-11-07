Ecuador registra 19 ríos desbordados y 47 vías con dificultades este sábado 7 de noviembre

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Ecuador mantiene 19 ríos y esteros desbordados en cinco provincias, mientras las lluvias continúan afectando carreteras en distintas zonas del país este sábado 7 de noviembre de 2026.

Ecuador mantiene 19 ríos desbordados y vías afectadas por las lluvias

El último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 19:00 del viernes 6 de noviembre, ubica los desbordamientos en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas concentra la mayor cantidad, con 11 cuerpos hídricos desbordados. Esmeraldas y Santa Elena registran tres cada una, mientras El Oro y Los Ríos reportan uno por provincia.

Entre los cuerpos de agua fuera de su cauce constan los ríos Pula, Jaboncillo, Jaguas, Amarillo, Onzole, Lagarto, Esmeraldas, Chilintomo, California, Salanguillo y Javita, además de varios esteros.

La cifra ha variado durante los últimos días conforme cambia el nivel de los ríos. EL COMERCIO informó que el 5 de noviembre el número había llegado a 30 ríos y esteros desbordados en Ecuador.

#DESBORDAMIENTOSCUERPOSHÍDRICOS | Al corte de las 19h00 de este 6 de noviembre, se reportan 19 cuerpos hídricos desbordados en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. https://t.co/JAGTWXoBm9 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 7, 2026

Agua cubre varios tramos de la vía Babahoyo–Juján

Uno de los puntos afectados este sábado es la carretera Babahoyo–Juján, importante conexión entre Los Ríos y Guayas.

La acumulación de agua alcanzó varios sectores de la calzada y obligó a los conductores a circular con precaución. Durante la mañana, en determinados tramos el nivel superaba los 20 centímetros.

#LosRios Así amaneció un tramo de la vía Babahoyo – Jujan en dónde la altura del agua supera los 20cm https://t.co/bUw1W7xCqP — Minuto & Medio (@MinMedio) November 7, 2026

El reporte del ECU 911 también identificó agua sobre la carretera en varios kilómetros de esta ruta y mantuvo el paso con restricciones.

Al menos 47 vías presentan dificultades este sábado

Las afectaciones viales no se concentran únicamente en Los Ríos. El reporte nacional del ECU 911 registra 47 vías con novedades en 14 provincias, entre cierres completos, pasos parciales, deslizamientos, socavones, pérdida de calzada y acumulación de agua.

La distribución por provincias es:

Loja: 9 vías

9 vías Morona Santiago: 8 vías

8 vías El Oro: 5 vías

5 vías Manabí: 5 vías

5 vías Azuay: 3 vías

3 vías Cotopaxi: 3 vías

3 vías Esmeraldas: 3 vías

3 vías Bolívar: 2 vías

2 vías Los Ríos: 2 vías

2 vías Sucumbíos: 2 vías

2 vías Zamora Chinchipe: 2 vías

2 vías Chimborazo: 1 vía

1 vía Santo Domingo de los Tsáchilas: 1 vía

1 vía Tungurahua: 1 vía

El balance corresponde a las novedades reportadas por el ECU 911 hasta las 11:30 de este sábado 7 de noviembre.

Entre los puntos críticos permanece la vía Alóag–Santo Domingo, cerrada en el km 83 por un desprendimiento de tierra y grandes bloques de roca. EL COMERCIO informó que el cierre podría extenderse unos 10 días mientras se ejecutan trabajos en el talud.

Ecuador prevé 650 millones de dólares para enfrentar El Niño

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó además que el plan nacional de preparación y respuesta frente a El Niño contempla alrededor de 650 millones de dólares para 2026 y 2027.

Según el Gobierno, hasta el momento se han ejecutado más de 200 millones de dólares en intervenciones relacionadas con prevención y respuesta.

El plan contempla compra y distribución de maquinaria pesada, atención de inundaciones y deslizamientos, mejoras en infraestructura sanitaria y adquisición de insumos para emergencias.

Ecuador también solicitó financiamiento al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cubrir eventuales necesidades adicionales.

El propio Gobierno reconoce que todavía no es posible determinar el impacto económico final del fenómeno. En un escenario adverso, las pérdidas podrían situarse entre 2 000 y 3 000 millones de dólares.

La evolución de los ríos y de la red vial dependerá de las precipitaciones de los próximos días, mientras Gestión de Riesgos y el ECU 911 mantienen actualizados sus reportes sobre desbordamientos y carreteras afectadas.

❓ ¿Cuántos ríos están desbordados en Ecuador?

Ecuador registra 19 ríos y esteros desbordados.

El último reporte oficial ubica las afectaciones en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena.

❓ ¿Cuál es la provincia con más ríos desbordados?

Guayas concentra 11 de los 19 desbordamientos.

Esmeraldas y Santa Elena registran tres cada una, y El Oro y Los Ríos tienen uno.

❓ ¿Cómo está la vía Babahoyo–Juján?

La carretera presenta acumulación de agua y restricciones para circular.

Este sábado se observaron tramos donde el agua superaba los 20 centímetros.

❓ ¿Cuántas vías presentan problemas en Ecuador?

El reporte del ECU 911 registra 47 vías con novedades en 14 provincias.

Loja y Morona Santiago concentran la mayor cantidad de carreteras afectadas.

❓ ¿Cuánto dinero prevé Ecuador para enfrentar El Niño?

El plan gubernamental contempla aproximadamente 650 millones de dólares.

El Gobierno señala que ya se han ejecutado más de 200 millones y busca financiamiento adicional de organismos multilaterales.