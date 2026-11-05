Aumenta a 30 el número de ríos y esteros desbordados en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Ecuador amaneció con 30 ríos y esteros desbordados y otros 35 con tendencia a aumentar de nivel, este jueves 5 de noviembre de 2026. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en su reporte de estado de cuerpos hídricos con corte a las 07:00.

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30 ríos desbordados en Ecuador

El reporte elaborado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que existen 30 cuerpos hídricos desbordados distribuidos en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Además, se identificaron 35 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel en Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Entre los cuerpos hídricos desbordados constan el río Cayapas, en Esmeraldas; los ríos Pilco y Tenguel, en Guayaquil; los ríos Pula y Jaboncillo, en Daule; el río Jaguas en Naranjal; río Pula, en Santa Lucía, río Canaan, en Pedro Carbo; río Amarillo en Juján, río Naranjito en Milagro; los ríos California, Salanguillo, Javita, Dos Mangas y Valdivia, en Santa Elena, entre otros.

Además de varios esteros en Guayas, como el estero Perinao, en Balzar; el estero Loco en Lomas de Sargentillo; el estero El Chorrón, en Naranjito; y el estero Bobo, en Los Ríos.

Guayas concentra varios casos

La provincia de Guayas registra 14 cuerpos hídricos desbordados, entre ellos el estero El Cañal, los ríos Pilco, Tenguel, Pula, Jaboncillo, Jaguas, Canaán, Amarillo, Naranjito y Milagro, así como los esteros Perinao, El Chorrón y Loco.

Asimismo, la provincia reporta 14 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel, entre ellos el estero Chorrón, el río Colimes, el estero Las Colembas, los ríos Pula, Salitre, Bulu Bulu, Daule, Balao, Villao, Vinces, Guayas, Los Amarillos y Chilintomo.

Ríos con tendencia a aumentar de nivel

El informe incluye 35 cuerpos hídricos en monitoreo por incremento de nivel. Entre ellos figuran los ríos Blanco, Esmeraldas, Viche y Quinindé en Esmeraldas; los ríos Daule, Buena Vista, Canuto, Chone y Guale en Manabí; los ríos Catarama, La Marcelina, Chilintomo, Quevedo, El Arenal y Guandubi en Los Ríos; y los ríos Damas, Ompi y Búa en Santo Domingo de los Tsáchilas. [

La información corresponde al monitoreo nacional realizado por las unidades de seguimiento de eventos adversos y las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Ríos desbordados en Ecuador este 5 de noviembre; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ríos y esteros están desbordados en Ecuador este 5 de noviembre de 2026? Ecuador registra 30 cuerpos hídricos desbordados y otros 35 con tendencia a aumentar de nivel, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El informe, con corte a las 07:00 de este jueves 5 de noviembre de 2026, identifica un total de 65 ríos y esteros desbordados o bajo monitoreo por incremento de sus niveles. ❓¿Qué provincias de Ecuador registran ríos y esteros desbordados? Los 30 cuerpos hídricos desbordados se encuentran en cinco provincias: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Entre los ríos afectados constan el Cayapas, en Esmeraldas; Pilco y Tenguel, en Guayaquil; Pula y Jaboncillo, en Daule; y California, Salanguillo, Javita, Dos Mangas y Valdivia, en Santa Elena. ❓¿Cuántos ríos y esteros están desbordados en Guayas? Guayas registra 14 cuerpos hídricos desbordados y otros 14 con tendencia a aumentar de nivel, según el reporte oficial del 5 de noviembre de 2026.

Entre los cuerpos hídricos desbordados figuran los ríos Pilco, Tenguel, Pula, Jaboncillo, Jaguas, Canaán, Amarillo y Naranjito, además de los esteros Perinao, El Chorrón y Loco. La provincia concentra una parte importante de los casos reportados a escala nacional. ❓¿Qué ríos de Ecuador presentan una tendencia a aumentar de nivel? Un total de 35 cuerpos hídricos presentan una tendencia a aumentar de nivel en Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre ellos se encuentran los ríos Blanco, Esmeraldas, Viche, Quinindé, Daule, Chone, Quevedo, Catarama, Búa y Ompi. Estos cuerpos hídricos permanecen bajo seguimiento de las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. ❓¿Qué ríos y esteros de Guayas podrían aumentar de nivel este 5 de noviembre? En Guayas hay 14 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel, entre ellos los ríos Daule, Colimes, Pula, Salitre, Bulu Bulu, Balao, Vinces y Guayas.

El monitoreo también incluye los ríos Villao, Los Amarillos y Chilintomo, así como los esteros Chorrón y Las Colembas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento de estos cuerpos hídricos ante posibles incrementos de sus caudales.

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