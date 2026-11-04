Ecuador registra 24 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 24 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias de Ecuador, según el monitoreo nacional de este miércoles 4 de noviembre de 2026. El balance identifica afectaciones en El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, en medio de las fuertes lluvias que afectan a distintas localidades del país.

Guayas concentra el mayor número de puntos reportados, con 10 cuerpos hídricos desbordados. Manabí registra seis; Los Ríos, cuatro; Santa Elena, tres; y El Oro, uno.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 04 de noviembre de 2026, con corte a las 11h00.



Se registran 24 desbordamientos en cinco provincias del país.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo permanente. pic.twitter.com/R9BqEHpBtP — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 4, 2026

Guayas concentra 10 desbordamientos

Guayas registra 10 cuerpos hídricos fuera de su cauce. En Daule, el reporte identifica el estero El Canal, en el sector El Laurel, y los ríos Pula y Jaboncillo.

En Guayaquil, parroquia Tenguel, constan los ríos Pilco y Tenguel. El listado también incluye el río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós, cantón Naranjal; el estero Perinao, en Balzar; y el río Pula, en Santa Lucía, recinto La Judith.

A estos puntos se suman el estero El Chorrón, en Naranjito, y el río Canaan, en el recinto Pasaje, cantón Pedro Carbo.

Manabí registra seis cuerpos hídricos desbordados

La provincia de Manabí cuenta con seis puntos en el informe nacional. En Puerto López, el río Ayampe presenta un desbordamiento en el sector de Salango.

En Jipijapa, parroquia Pedro Pablo Gómez, el monitoreo identifica los ríos Casas Viejas y La Vaca. El listado también incluye el río Julcuy, en la parroquia del mismo nombre, cantón Jipijapa.

Los otros dos puntos corresponden al río Guineal, en el cantón 24 de Mayo, parroquia Noboa, y al río Garrapata, en Chone.

Los Ríos y Santa Elena también reportan desbordamientos

En Los Ríos, el informe identifica cuatro cuerpos hídricos. El río El Atascoso aparece en el sector La Loreto, cantón Quevedo. En Ventanas, parroquia Chacarita, constan los ríos Oncebí, Bobo y Las Trancas.

Santa Elena registra tres puntos. El río California presenta un desbordamiento en la comuna La Ponga, parroquia Colonche. En la comuna Salanguillo, también en Colonche, consta el río Salanguillo. El tercer punto corresponde al río Tinto, en la comuna Sucre, parroquia Chanduy.

El Oro completa el reporte nacional

La provincia de El Oro registra un cuerpo hídrico desbordado: la quebrada S/N, en el sector de Porotillo, parroquia Salatí, cantón Portovelo.

Con este punto, el reporte de Gestión de Riesgos completa los 24 desbordamientos identificados en las cinco provincias. El organismo mantiene el seguimiento de las condiciones en territorio ante las precipitaciones que afectan al país.

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