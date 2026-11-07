Tramo de la vía Alóag-Santo Domingo continúa cerrado este sábado 7 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada este sábado 7 de noviembre de 2026 en el kilómetro 83. Maquinaria pesada comenzó los trabajos de fragmentación y remoción de rocas tras el derrumbe registrado el jueves 5 de noviembre. El cierre se mantendrá aproximadamente 10 días, aunque el plazo dependerá del clima y de la estabilidad del talud.

Vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada en el km 83

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que el punto afectado presenta alto riesgo e inestabilidad crítica del talud, por lo que no se permitirá el paso vehicular mientras duren las labores.

EL COMERCIO informó que el cierre se produjo después del desprendimiento de grandes bloques de roca en el km 83. La emergencia no dejó personas heridas, pero obligó a suspender completamente la circulación.

Desde este sábado está previsto el ingreso de maquinaria para fragmentar las rocas y retirar los escombros, mientras los técnicos continúan evaluando la posibilidad de nuevos deslizamientos.

La vía estará cerrada al menos 10 días, desde el 6 de noviembre, aunque la reapertura dependerá de las condiciones del terreno y del avance de los trabajos.

Derrumbe en el kilómetro 83

La afectación fue de gran magnitud. Más de 1 000 metros cúbicos de tierra y rocas bloquearon la carretera tras el desprendimiento registrado el jueves 5 de noviembre. La inestabilidad del talud mantiene el riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que también se dispuso un cierre preventivo a la altura del kilómetro 95 para impedir que los vehículos se acerquen al punto crítico.

El Consorcio a cargo inició las evaluaciones técnicas. El Ministerio de Infraestructura y Transporte coordina los trabajos con la Prefectura, mientras la Policía Nacional y agentes de tránsito apoyan los desvíos hacia las rutas alternas Las Mercedes–Los Bancos y Valle Hermoso–Los Bancos.

❓ ¿Está abierta la vía Alóag-Santo Domingo este sábado 7 de noviembre?

No. El km 83 permanece cerrado al tránsito vehicular por trabajos de remoción de material.

❓ ¿Cuánto durará el cierre de la vía Alóag-Santo Domingo?

La Prefectura estima un cierre de aproximadamente 10 días.

El plazo puede cambiar por las condiciones climáticas y la estabilidad del talud.

❓ ¿Qué trabajos se realizan en el km 83?

Se ejecutan labores de fragmentación de rocas y remoción de escombros.

Maquinaria pesada ingresó al sector desde este sábado.

❓ ¿Por qué está cerrada la vía?

Un desprendimiento de rocas de gran magnitud afectó el km 83.

Los técnicos determinaron que existe riesgo de nuevos deslizamientos.

❓ ¿Qué rutas alternas pueden usar los conductores?

Las autoridades recomendaron Las Mercedes–Los Bancos y Valle Hermoso–Los Bancos.

También se pidió revisar los reportes oficiales antes de iniciar el viaje.