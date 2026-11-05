Derrumbe cierra la vía Alóag-Santo Domingo en el kilómetro 83 este jueves 5 de noviembre

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Un derrumbe de rocas obligó a cerrar la circulación vehicular en la vía Alóag-Santo Domingo, a la altura del kilómetro 83. El ECU 911 de Santo Domingo informó sobre la emergencia y confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Como medida preventiva, las autoridades también dispusieron el cierre del paso vehicular en el kilómetro 95. Unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la situación. Mientras se mantiene suspendido el tránsito por este tramo, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para continuar sus desplazamientos.

Dos rutas alternas para evitar el cierre de la vía

El ECU 911 de Santo Domingo recomendó a los conductores utilizar dos rutas alternas: Las Mercedes-Los Bancos y Valle Hermoso-Los Bancos. Estas opciones permiten evitar el tramo afectado por el desprendimiento de rocas en el kilómetro 83.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas también informó sobre el cierre de la carretera Alóag-Santo Domingo. La entidad confirmó que el desprendimiento de material rocoso obligó a suspender el tránsito y pidió a los usuarios de esta vía tomar rutas alternas.

El cierre afecta a uno de los tramos de conexión entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. Por ello, las autoridades provinciales difundieron información sobre las condiciones de circulación en las carreteras cercanas.

¿Qué vías permanecen habilitadas?

La Prefectura de Pichincha aclaró que el tramo Alóag-Unión del Toachi, que está bajo su competencia, permanece totalmente habilitado. También confirmó que la vía Mitad del Mundo-Río Blanco se encuentra abierta a la circulación vehicular.

La entidad provincial compartió esta información luego de que la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas comunicara el cierre de la carretera en el kilómetro 83. De esta manera, precisó que la restricción no afecta a los dos tramos que están bajo su administración.

La Prefectura de Pichincha pidió a los conductores circular con precaución. Mientras tanto, el ECU 911 de Santo Domingo reiteró la recomendación de utilizar las rutas alternas de Las Mercedes-Los Bancos y Valle Hermoso-Los Bancos para evitar el sector del derrumbe.

Hasta el reporte difundido por las entidades, no se registraban personas heridas por esta emergencia. La circulación vehicular continuaba suspendida en el punto afectado por el desprendimiento de rocas.