Vía Alóag-Santo Domingo tiene paso controlado tras deslizamiento en el km 35

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Un deslizamiento de tierra y rocas afectó la circulación en los kilómetros 34-35 de la vía Alóag-Unión del Toachi, en el sector de Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, este domingo 25 de octubre de 2026. Los incidentes obligaron a las autoridades a controlar el paso vehicular mientras los equipos de emergencia y la maquinaria trabajaban en la limpieza de la calzada.

El ECU 911 Quito recibió la alerta por el deslizamiento en el kilómetro 35 a las 16:14. La Prefectura de Pichincha informó que los dos carriles del kilómetro 34 quedaron habilitados para la circulación controlada. La Policía Nacional regula el tránsito en la zona, mientras las labores para retirar todo el material acumulado continuarán el lunes 26 de octubre, por seguridad de los trabajadores y de los conductores.

La circulación se mantiene controlada en los kilómetros 34 y 35

La Prefectura de Pichincha reportó deslizamientos en los kilómetros 34 y 35 de la vía Alóag-Unión del Toachi. El material que cayó sobre la carretera obligó a desplegar personal y maquinaria para despejar la calzada y recuperar la circulación.

El ECU 911 Quito coordinó la respuesta con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de primera respuesta. Los equipos se movilizaron hasta el sitio para atender la emergencia provocada por el deslizamiento de tierra y rocas.

En una actualización, la Prefectura confirmó que habilitó dos carriles en el kilómetro 34. Sin embargo, la circulación continúa bajo control policial para facilitar la movilidad y precautelar la seguridad de quienes utilizan esta carretera.

El gobierno provincial también informó que sus trabajadores continuarán con el retiro del material durante la siguiente jornada. Por este motivo, recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía y, de preferencia, viajar durante las horas del día.

Las autoridades piden a los usuarios mantenerse informados mediante los canales oficiales. Además, el ECU 911 recomienda respetar los límites de velocidad y comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

#Atención | Informamos que se encuentran habilitados dos carriles de circulación en el km 34 de la vía Alóag–Unión del Toachi. La @PoliciaEcuador mantiene el paso controlado en el sector para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios. Por seguridad de nuestro personal y de quienes transitan por la vía, las labores para retirar la totalidad del material continuarán mañana. Conduce con precaución y, de preferencia, durante horas del día. — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 25, 2026

Otros derrumbes afectaron la vía durante el fin de semana

Los incidentes de los kilómetros 34 y 35 se suman a otros deslizamientos que interrumpieron la circulación en la vía Alóag-Santo Domingo desde el viernes 23 de octubre. Durante el fin de semana, las lluvias provocaron varios problemas en distintos tramos de esta carretera que conecta la Sierra con Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la mañana del sábado, la Prefectura de Pichincha reportó cierres por derrumbes en los kilómetros 54 y 57. Las cuadrillas de emergencia permanecieron en el lugar para evaluar las condiciones geológicas y retirar el material acumulado.

Horas después, los equipos habilitaron los cuatro carriles tras limpiar el kilómetro 54. Cerca de 30 personas participaron en esas tareas y retiraron 3 100 metros cúbicos de material con dos cargadoras frontales, volquetas y una retroexcavadora. La Prefectura anunció que el domingo continuaría con la limpieza de la alcantarilla del sector y que sus técnicos evaluarían la necesidad de nuevas intervenciones.

Sin embargo, las fuertes lluvias provocaron dos nuevos deslizamientos en los kilómetros 68 y 70 durante la tarde del sábado. Ante las precipitaciones, la Prefectura mantuvo cerrada la carretera durante la noche para proteger a los conductores y al personal que trabajaba en la zona.

Este domingo 25 de octubre, la Prefectura informó que concluyó la limpieza de esos dos puntos y reabrió el tránsito. Las cuadrillas, no obstante, continuaron con otras labores en la carretera.

En el kilómetro 54, los trabajadores retiraron durante el domingo 87 volquetas de tierra y rocas, equivalentes a 1 094 metros cúbicos de material. Con esa intervención, el volumen total desalojado en ese sector llegó a 5 506 metros cúbicos.

La Prefectura recomienda conducir con precaución en toda la vía Alóag-Unión del Toachi, debido a los trabajos que continúan en distintos tramos y a las condiciones que pueden generar nuevos inconvenientes para la circulación.

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