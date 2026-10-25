Vía Alóag-Santo Domingo abre otra vez; qué saber antes de viajar

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La vía Alóag-Santo Domingo volvió a abrirse al tránsito este domingo 25 de octubre de 2026. La Prefectura de Pichincha concluyó la limpieza de los deslizamientos en los kilómetros 68 y 70 en el tramo de la Alóag-Unión del Toachi, que mantuvieron cerrada por completo la carretera desde el sábado. Las cuadrillas, sin embargo, siguen en la vía.

Trabajos en el km 54 de la vía Alóag-Santo Domingo continúan este domingo

El gobierno provincial mantiene a su personal en el kilómetro 54. Allí, durante el día, retirará material y destapará la boca de entrada de la alcantarilla del sector.

Por esas labores, la Prefectura de Pichincha pide circular con precaución. También recomienda a los viajeros que, en lo posible, se trasladen durante la mañana.

La carretera, que la Prefectura de Pichincha administra en el tramo Alóag-Unión del Toachi, conecta la Sierra con Santo Domingo de los Tsáchilas.

El gobierno local informó que continúan con la limpieza del derrumbe en el km 54 de la vía Alóag–Unión del Toachi. Solo hoy (domingo) se retiraron 87 volquetas de tierra y rocas, equivalentes a 1 094 metros cúbicos de material. En total, hasta el momento, se han desalojado 5 506 metros cúbicos.

Continuamos con la limpieza del derrumbe en el km 54 de la vía Alóag–Unión del Toachi. Solo hoy hemos retirado 87 volquetas de tierra y rocas, equivalentes a 1.094 metros cúbicos de material. En total, hasta el momento, hemos desalojado 5.506 metros cúbicos. Seguimos trabajando para garantizar condiciones seguras para la circulación. — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 25, 2026

Los problemas empezaron la tarde del viernes 23 de octubre. Desde entonces, el paso hacia Santo Domingo sufrió varias interrupciones.

En la mañana del sábado, la Prefectura informó que la vía seguía cerrada por derrumbes en los kilómetros 54 y 57. Las cuadrillas de emergencia permanecieron en el lugar para evaluar las condiciones geológicas.

Horas después, el gobierno provincial habilitó los cuatro carriles de la vía tras la limpieza en el kilómetro 54. Alrededor de 30 personas retiraron 3 100 m³ de material con dos cargadoras frontales, volquetas y una retroexcavadora. La Prefectura anunció entonces que la limpieza de la alcantarilla seguiría el domingo, con paso controlado, y que sus técnicos evaluarían si requería intervenciones adicionales.

La apertura duró poco, porque en la tardel del sábado, las fuertes lluvias provocaron dos nuevos deslizamientos de tierra en los kilómetros 68 y 70. Según el ECU 911 Quito, el deslave del kilómetro 70 ocurrió en el sector de Tandapi.

Con las precipitaciones aún activas, la Prefectura mantuvo cerrada la vía durante la noche para precautelar la seguridad de los conductores y de su personal. La limpieza arrancó el domingo.

Vía alterna a la Costa y recomendaciones para viajar

Durante el cierre, la Prefectura recomendó usar la vía Mitad del Mundo-Río Blanco a quienes debían movilizarse hacia las provincias de la Costa.

El gobierno provincial también pidió conducir con precaución, respetar las indicaciones del personal en la carretera y viajar durante el día.

Debido a las fuertes lluvias, la vía Alóag-Santo Domingo es vulnerable a deslaves, deslizamientos y otros daños, que cierran el paso con frecuencia.

Los cierres en la vía Alóag-Santo Domingo