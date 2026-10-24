Vía Alóag Santo Domingo sigue cerrada al tránsito vehicular, según la Prefectura de Pichincha

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Prefectura de Pichincha informó sobre el estado actual de las carreteras en la provincia, destacando que la vía Alóag – Santo Domingo continúa con labores de limpieza y mantenimiento tras los recientes deslizamientos de tierra registrados en la zona.
La Prefectura de Pichincha detalló que el personal operativo y la maquinaria continúan trabajando intensamente en la red vial para asegurar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Según el reporte oficial compartido este sábado, la vía Alóag – Santo Domingo se mantiene cerrada, tras un derrumbe reportado en el kilómetro 57.
Las cuadrillas de emergencia permanecen en el sitio evaluando de forma permanente las condiciones geológicas para prevenir cualquier riesgo adicional para los transportistas y viajeros que utilizan esta importante arteria de conectividad vial.
Acorde al reporte de un ciudadano en redes sociales la vía Alóag – Santo Domingo se encuentra parcialmente habilitada al tránsito vehicular tras las labores de limpieza por el reciente deslizamiento de tierra, manteniéndose el paso controlado en la zona afectada. Y recomienda conducir con mucha precaución.
Además de las labores en la vía Alóag – Santo Domingo, el informe del estado vial de la región incluye otras rutas clave habilitadas para los conductores este sábado:
Las autoridades solicitan a la ciudadanía circular con extrema precaución, respetar rigurosamente las señales de tránsito y seguir en todo momento las indicaciones del personal presente en los tramos intervenidos para evitar contratiempos durante sus desplazamientos en las carreteras de la provincia.
Las autoridades enfatizan que el respeto a las normativas de tránsito y la atención constante a las alertas emitidas por los organismos oficiales son medidas indispensables para salvaguardar la integridad de los viajeros.
La colaboración ciudadana al acatar los cierres temporales y los desvíos autorizados permite que los equipos de emergencia operen con mayor eficiencia, reduciendo los riesgos asociados a la temporada de lluvias y asegurando un retorno seguro a casa para todos los usuarios de la red vial.