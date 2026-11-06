La vía Alóag-Santo Domingo estará cerrada desde el 6 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los usuarios que transitan entre la Sierra y la Costa deberán tomar previsiones obligatorias debido a que la vía Alóag-Santo Domingo estará cerrada desde este viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 83. La medida de suspensión de paso se determinó por un tiempo estimado de 10 días, período durante el cual no habrá circulación vehicular para precautelar la integridad de los viajeros.

Cierre total de la vía Alóag-Santo Domingo

La restricción al flujo vehicular en el kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo responde a la caída de rocas de gran volumen que bloquearon por completo ese punto de la arteria vial. La magnitud del material desprendido generó una emergencia que imposibilita el paso de automóviles y buses, exigiendo la evacuación y el bloqueo preventivo del tramo para evitar accidentes.

Trabajos de remoción y fragmentación de escombros

Para despejar la calzada, las cuadrillas técnicas deben realizar la fragmentación de las rocas gigantescas y el desalojo de todo el material acumulado. El avance de estas operaciones dependerá directamente del comportamiento del clima en la zona y de las condiciones de estabilidad que presente el terreno en el sector afectado.

Peligro inminente por inestabilidad del talud

Los informes técnicos determinaron una inestabilidad crítica en la ladera rocosa. El riesgo latente de que ocurran nuevos deslizamientos llevó a los evaluadores a concluir que cerrar el paso de manera total es indispensable para proteger la vida de los ocupantes de automotores y resguardar a los operarios viales.

Entrada de maquinaria el sábado 7 de noviembre

El despliegue operativo sobre la carretera incorporará el ingreso de maquinaria pesada a partir del sábado 7 de noviembre. Debido a la presencia de estas maquinarias pesadas y al peligro que implican las maniobras en el talud, ningún vehículo particular ni comercial podrá circular por este tramo durante los trabajos de limpieza.

Obligatoriedad de utilizar rutas alternas

Ante la interrupción del tránsito en este enlace interprovincial, las autoridades solicitaron a la ciudadanía desplazarse únicamente por vías alternas. Asimismo, se pidió a los conductores permanecer atentos a las actualizaciones a través de los canales informativos oficiales para conocer el estado y eventuales cambios en la habilitación del paso.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Desde cuándo la vía Alóag-Santo Domingo estará cerrada?

La circulación vehicular quedó suspendida desde este viernes 6 de noviembre de 2026.

Debido al Cierre total de la vía Alóag-Santo Domingo, el paso en el kilómetro 83 permanecerá inhabilitado por cerca de diez días. Esta interrupción responde al peligro que genera la caída de piedras gigantes y a la necesidad de intervenir de forma integral en el talud para evitar tragedias en el trayecto.

❓ ¿Por qué se tomó la medida de cerrar el kilómetro 83?

Se adoptó por un desprendimiento de rocas de gran magnitud y la inestabilidad crítica de la ladera.

El Peligro inminente por inestabilidad del talud obligó al equipo técnico a ordenar la clausura vehicular preventiva. Ante la amenaza real de nuevos deslaves de tierra y rocas, se dispuso el cierre total como única vía para salvaguardar a los usuarios y al personal operativo.

❓ ¿Qué labores técnicas se aplicarán para habilitar el paso?

Se ejecutarán trabajos de fragmentación de rocas y remoción de escombros de la calzada.

Bajo el esquema de Trabajos de remoción y fragmentación de escombros, los operarios reducirán los bloques de piedra que cubren la vía. El tiempo de reapertura estará sujeto a las condiciones climáticas del sector y a la firmeza que presente la montaña.

❓ ¿Cuándo iniciará la intervención con maquinaria pesada?

La maquinaria especializada entrará a la zona afectada a partir del sábado 7 de noviembre.

Con la Entrada de maquinaria el sábado 7 de noviembre, el personal técnico intensificará las labores para despejar los escombros acumulados. Las maniobras de los equipos pesados sobre el terreno requieren que la vía esté completamente despejada de vehículos particulares.

❓ ¿Qué deben hacer los conductores ante este cierre prolongado?

Deben tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La Obligatoriedad de utilizar rutas alternas busca evitar congestionamientos vehiculares en los accesos hacia Santo Domingo y Pichincha. Las autoridades solicitaron comprensión ciudadana frente a la emergencia vial que mantendrá incomunicado este sector por más de una semana.

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