Ocho provincias registran vías afectadas por lluvias con pasos alternos

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño provocaron deslizamientos, acumulación de sedimentos y daños estructurales en diversos tramos de la Red Vial Estatal. Cuadrillas técnicas y maquinaria pesada operan de forma simultánea en puntos críticos del Litoral, la Sierra y la región insular para retirar escombros, aperturar variantes provisionales y mitigar los riesgos para los transportistas que transitan por las vías afectadas por lluvias.

Intervención en las vías afectadas por lluvias en el territorio insular

Cuadrillas ejecutan pasos provisionales en Santa Cruz mientras evalúan viviendas.

En la provincia de Galápagos, los trabajos se concentran en la reconstrucción de la carretera E5, específicamente en el sector Curva Brava de la isla Santa Cruz. En este punto se implementan intervenciones provisionales para reactivar el paso vehicular, coordinadas entre el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y el Municipio de Santa Cruz.

A la par de estas labores en la calzada, Carlos Camacho, director zonal, y personal técnico inspeccionaron los sectores La Cascada, Scalesia y La Unión, donde se constataron afectaciones y daños estructurales en inmuebles para coordinar la asistencia a los damnificados.

Variantes y rutas alternas en las carreteras de El Oro y Chimborazo

Desvíos habilitados permiten sostener la conectividad hacia los cantones altos.

En la provincia de El Oro, la carretera E585 registra cortes por derrumbes en el trayecto Buenavista–Atahualpa. En el kilómetro 18 avanzan los trabajos para estructurar una variante destinada a vehículos livianos, mientras que a la altura del kilómetro 30 se mantiene activa otra cuadrilla de maquinaria. Para evitar el bloqueo hacia la parte alta, las autoridades recomiendan circular por el desvío La Avanzada–Saracay–Piñas–Portovelo–Zaruma.

Por su parte, en Chimborazo se retiran lodo y piedras en la vía E35, tramo Alausí–Chunchi, sector Zunag; los conductores deben tomar la ruta alterna Compud–San José–Sibambe–Alausí mientras continúan las tareas en estas vías afectadas por lluvias.

Deslizamientos de tierra en Bolívar y limpieza de drenajes en Esmeraldas

Derrumbes en dos kilómetros de Guanujo–Echeandía movilizan equipos camineros.

En la provincia de Bolívar, la maquinaria pesada opera en el retiro de material desprendido sobre los kilómetros 17 y 31 de la carretera Guanujo–Echeandía, donde los taludes cedieron ante el temporal.

De forma paralela, en la zona costera de Esmeraldas, los operarios ejecutan labores de desalojo y limpieza en los sistemas de drenaje de la carretera E15 Sur, en el sector Tacusa, con el propósito de acelerar el desfogue de aguas pluviales y evitar inundaciones sobre la calzada que pongan en peligro a los usuarios de las vías afectadas por lluvias.

Acciones de mitigación en Guayas, Santa Elena, Cañar y Manabí

Equipos pesados atienden anegamientos urbanos y ejecutan mantenimiento preventivo.

El despliegue de maquinaria y personal también abarca Guayaquil para ejecutar tareas de limpieza y socorrer a familias golpeadas por inundaciones recientes. En Santa Elena, el contingente apoya la distribución logística de kits para los damnificados.

Asimismo, en Cañar se desarrollan tareas preventivas en la carretera E40, tramo Zhud–Cochancay, sector Chacalcay; mientras que en Manabí las cuadrillas intervienen los redondeles Manta Colisa y La Tejedora, además de la vía E30 que enlaza a Portoviejo con Manta, disminuyendo las amenazas de corte vial en las vías afectadas por lluvias.

Estudios técnicos para soluciones definitivas en la Red Vial Estatal

Autoridades de infraestructura planifican obras de ingeniería a largo plazo.

Frente a la vulnerabilidad recurrente por el temporal, Eduardo Bonilla, subsecretario de Infraestructura; Carlos Camacho, director zonal 5; y Fabricio Pulla, director nacional de Construcciones, impulsan las gestiones preliminares para contratar los estudios técnicos que determinen obras de ingeniería permanentes en la isla Santa Cruz.

El plan contempla el diseño de soluciones definitivas junto con nuevas labores preventivas y correctivas para conservar la transitabilidad en los tramos más expuestos de la red vial.

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