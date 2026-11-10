Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño pueden afectar los ingresos de familias, productores y negocios, así como su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Ante este escenario, el Gobierno estableció un mecanismo excepcional para apoyar a los deudores perjudicados por las condiciones climáticas. El 8 de noviembre la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria definió las reglas que deben cumplir las entidades financieras para aplicar esta medida.

: ¿Cómo pueden los afectados por El Niño solicitar el alivio de sus deudas en Ecuador?

¿Quiénes pueden acceder al diferimiento de créditos en Ecuador?

El beneficio está dirigido a personas naturales y jurídicas cuya actividad económica, ingresos o capacidad de pago resulten afectados por el fenómeno de El Niño.

Entre los posibles beneficiarios están los productores de arroz, cacao y otros sectores perjudicados por inundaciones, daños en la producción y problemas de comercialización.

La medida contempla obligaciones crediticias con entidades financieras públicas, privadas y del sector de la economía popular y solidaria, incluidas las cooperativas.

¿Cómo solicitar el alivio de deudas en bancos y cooperativas?

Los clientes cuentan con dos mecanismos para acceder al diferimiento:

Por solicitud del deudor: la persona interesada puede pedir directamente el beneficio a su banco o cooperativa. La entidad financiera debe aceptar la solicitud.

la persona interesada puede pedir directamente el beneficio a su banco o cooperativa. La entidad financiera debe aceptar la solicitud. Por iniciativa de la entidad financiera: el banco o cooperativa puede proponer el diferimiento a sus clientes afectados por El Niño.

En cualquiera de los dos casos, el cliente debe expresar su aceptación por escrito. La normativa permite utilizar cualquier medio válido, incluidos los canales electrónicos.

El beneficio no se aplica automáticamente. Por eso, los clientes deben formalizar su aceptación antes de que el diferimiento entre en vigencia.

¿Qué debe entregar el banco antes de aplicar el diferimiento?

La entidad financiera debe informar al cliente, de forma clara y por escrito, cómo quedará su deuda después del aplazamiento.

Para cumplir con este requisito, debe entregar una tabla de amortización actualizada antes de recibir la aceptación del deudor. Este documento permite conocer la nueva distribución de las cuotas.

¿Cuánto tiempo se pueden aplazar las cuotas de un crédito?

El Decreto Ejecutivo 529 establece un período máximo de 90 días, equivalentes a tres meses.

Las cuotas correspondientes a ese plazo pasarán al final de la tabla de amortización. Es decir, el cliente deberá pagarlas después de las cuotas previstas en el cronograma original.

Cada cliente podrá utilizar el beneficio una sola vez en cada entidad financiera. Sin embargo, podrá aplicarlo a una o varias operaciones de crédito dentro de la misma institución.

El presidente Daniel Noboa manifestó el 6 de noviembre de 2026 que el plazo podría ampliarse.

¿Qué pasa con los intereses y recargos durante el diferimiento?

La resolución JPRFM-2026-051-F establece que los bancos y cooperativas no podrán cobrar intereses ordinarios durante el período de aplazamiento. La entidad debe comunicar esta condición al cliente.

Además, el mecanismo no podrá generar intereses moratorios, gastos, recargos, multas, costos legales ni tarifas durante el período concedido.

¿El alivio de créditos afecta el puntaje en el buró de crédito?

Las operaciones que accedan al diferimiento conservarán la calificación de riesgo que tenían cuando se instrumentó el beneficio.

Además, las cuotas aplazadas no se considerarán vencidas durante ese período. Por tanto, el diferimiento no debería afectar la calificación de riesgo de la operación mientras dure el beneficio.

La resolución también aclara que este mecanismo no constituye una nueva operación de crédito ni un refinanciamiento, reestructuración o novación.

Alivio de deudas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes pueden acceder al diferimiento de créditos por El Niño en Ecuador? Pueden acceder las personas naturales y jurídicas cuya actividad económica, ingresos o capacidad de pago resulten afectados por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Contexto: Entre los posibles beneficiarios están los productores de arroz, cacao y otros sectores perjudicados por inundaciones, daños en la producción y problemas de comercialización. El mecanismo contempla créditos de bancos públicos, privados y entidades del sector de la economía popular y solidaria, incluidas las cooperativas. ❓ ¿Cómo solicitar el diferimiento de las cuotas en bancos y cooperativas? El deudor puede solicitar el beneficio directamente a su entidad financiera o aceptar una propuesta del banco o cooperativa.

Contexto: En cualquiera de los dos casos, el cliente debe expresar su aceptación por escrito. La normativa permite utilizar medios válidos, incluidos los canales electrónicos. El diferimiento no se aplica automáticamente. ❓ ¿El banco puede diferir las cuotas de un crédito sin autorización del cliente? No. El cliente debe aceptar por escrito el diferimiento antes de que el beneficio entre en vigencia.

Contexto: La entidad financiera puede proponer el aplazamiento por iniciativa propia, pero necesita la aceptación del deudor. También puede acceder a la medida a partir de una solicitud directa del cliente. ❓ ¿Qué información debe entregar la entidad financiera antes de diferir las cuotas? El banco o cooperativa debe entregar una tabla de amortización actualizada antes de recibir la aceptación del cliente.

Contexto: El documento debe mostrar cómo quedará distribuida la deuda después del aplazamiento. La entidad también debe informar por escrito y de forma clara las condiciones del diferimiento. ❓ ¿Cuántos meses se pueden aplazar las cuotas de un crédito por El Niño? El Decreto Ejecutivo 529 establece un plazo máximo de 90 días, equivalentes a tres meses.

Contexto: Las cuotas aplazadas pasarán al final de la tabla de amortización. Por tanto, el cliente deberá pagarlas después de las cuotas previstas en el cronograma original.

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