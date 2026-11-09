El Niño amenaza la alimentación y la reproducción de las especies de Galápagos

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Las inundaciones del 31 de octubre de 2026 en Santa Cruz, Galápagos, dejaron más de 3 000 personas afectadas y una fallecida, según el balance oficial con corte al 1 de noviembre. Las lluvias intensas también ponen atención sobre los efectos que El Niño puede provocar en los ecosistemas del archipiélago, donde la temperatura del océano y la disponibilidad de alimento cumplen un papel fundamental para la supervivencia de distintas especies.

El Niño reduce el alimento disponible para la fauna marina de Galápagos

El calentamiento del océano altera el afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes que llega a las islas. Este proceso sostiene la base de la cadena alimenticia marina. Durante El Niño, el debilitamiento de ese movimiento de agua reduce la productividad del océano y afecta a los animales que dependen de esos nutrientes.

El Dr. Alex Hearn, Profesor de Biología Marina de la Universidad San Francisco de Quito, explica que la falta de afloramiento genera un efecto en cadena. Los animales que dependen de ese alimento pueden desplazarse hacia otras zonas o morir por falta de recursos. La escasez también afecta su reproducción y el crecimiento de las crías.

Entre las especies endémicas que enfrentan este escenario están los pingüinos de Galápagos y los cormoranes no voladores. Los lobos marinos también dependen de la disponibilidad de alimento en el océano. En cambio, especies con mayor movilidad, como los tiburones que estudia Hearn, pueden desplazarse hacia aguas más profundas o lugares con más recursos.

Las iguanas marinas pueden reducir su tamaño para sobrevivir

La falta de algas durante El Niño afecta directamente a las iguanas marinas, que se alimentan de estos organismos. El aumento de la temperatura del mar altera las condiciones para el crecimiento de las algas verdes y rojas que forman parte de su dieta. En las zonas intermareales, estas pueden dar paso a algas pardas, más difíciles de digerir para los reptiles.

Un estudio de Wikelski y Thom, publicado en la revista Nature en 2000, documentó una respuesta particular de las iguanas marinas ante la escasez de alimento. Los investigadores analizaron dos poblaciones del archipiélago y encontraron que algunos ejemplares adultos redujeron hasta un 20% de su longitud corporal, equivalente a 6,8 centímetros, en un periodo de dos años.

La reducción del tamaño les permitió mejorar su eficiencia para conseguir alimento y disminuir el gasto de energía. Los ejemplares también recuperaron longitud durante condiciones posteriores de La Niña, cuando aumentó la disponibilidad de algas.

El estudio identificó una mayor mortalidad entre los individuos de mayor tamaño, cuya eficiencia para alimentarse resultó menor durante los periodos difíciles. Sin embargo, esta adaptación no elimina el riesgo de muerte por inanición cuando la falta de alimento persiste.

Pingüinos y cormoranes sufrieron fuertes descensos durante El Niño de 1982-1983

Los registros científicos también muestran los efectos de este fenómeno sobre las aves marinas. Un estudio de Valle y Coulter, publicado en 1987, examinó las poblaciones de cormoranes no voladores, pingüinos de Galápagos y flamencos después del episodio de El Niño de 1982-1983.

Los investigadores calcularon una disminución aproximada del 49% en la población de cormoranes no voladores y del 77% en la de pingüinos. La falta de peces y la baja productividad del océano coincidieron con una actividad reproductiva reducida entre las aves marinas.

Las poblaciones tuvieron procesos de recuperación distintos. Para septiembre de 1984, el número de cormoranes superó el registro previo al fenómeno. En cambio, los pingüinos todavía no recuperaban su población de 1980. Los autores advirtieron que su recuperación podía tomar varios años.

Los flamencos presentaron otra respuesta. Su población no mostró una disminución significativa en los conteos del estudio. Los investigadores relacionaron esa diferencia con su menor dependencia de los recursos marinos.

La reproducción de las especies también puede cambiar

La disponibilidad de alimento no es el único factor que preocupa a los especialistas. Cecilia Puertas, bióloga y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, explica que el aumento de la temperatura también puede afectar la reproducción de los reptiles. En algunas especies, la temperatura influye en el sexo de las crías, por lo que las variaciones térmicas podrían alterar la proporción de machos y hembras.

Puertas también advierte sobre los efectos de las lluvias en los ecosistemas terrestres. El aumento de la vegetación puede coincidir con una mayor presencia de mosquitos y otros organismos que actúan como vectores de enfermedades para la fauna y las personas.

La especialista considera que los cambios en las condiciones ambientales pueden afectar las poblaciones y la reproducción de distintas especies, con consecuencias que podrían prolongarse durante varios años.

Hearn observa nacimientos inusuales de tiburones en San Cristóbal

En una observación reciente en los alrededores de San Cristóbal, Hearn reportó la presencia de numerosas crías de tiburón punta negra con heridas umbilicales abiertas, una señal de nacimientos recientes.

El investigador indicó que normalmente observa el ingreso de estas crías en febrero o marzo, pero encontró ejemplares durante los primeros días de noviembre.

El especialista plantea su preocupación por un posible cambio en la temporada reproductiva. Las crías necesitan suficiente alimento para crecer y sobrevivir. Sin embargo, Hearn no atribuye esta observación directamente a El Niño: se trata de un registro preliminar de campo que requiere más seguimiento.

El fenómeno puede alterar la disponibilidad de alimento, la supervivencia y los ciclos reproductivos de la fauna de Galápagos. Los estudios sobre iguanas, pingüinos y cormoranes muestran que las especies responden de distintas maneras ante esos cambios: algunas desarrollan mecanismos de adaptación, otras se desplazan y otras enfrentan descensos en sus poblaciones.

Efectos de El Niño en Galápagos; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo afecta El Niño a los ecosistemas marinos de Galápagos? El Niño calienta el océano y debilita el afloramiento de aguas frías ricas en nutrientes. Esto reduce la productividad marina y la disponibilidad de alimento para distintas especies.

Contexto: La disminución de nutrientes afecta la base de la cadena alimenticia. Los animales pueden desplazarse hacia otras zonas, enfrentar problemas de reproducción o morir por falta de recursos. ❓ ¿Qué especies de Galápagos pueden verse afectadas por la falta de alimento durante El Niño? Entre las especies afectadas están los pingüinos de Galápagos, los cormoranes no voladores, los lobos marinos y las iguanas marinas.

Contexto: Los tiburones tienen mayor movilidad y pueden desplazarse hacia aguas más profundas o lugares con más recursos. La respuesta depende de las características y necesidades alimenticias de cada especie. ❓ ¿Por qué las iguanas marinas de Galápagos pueden reducir su tamaño durante El Niño? Las iguanas marinas pueden reducir su tamaño corporal para mejorar su eficiencia al conseguir alimento y disminuir el gasto de energía cuando escasean las algas.

Contexto: Un estudio de Wikelski y Thom, publicado en Nature en 2000, documentó que algunos ejemplares adultos redujeron hasta un 20% de su longitud corporal, equivalente a 6,8 centímetros, en dos años. ❓ ¿Cuánto pueden reducir su tamaño las iguanas marinas durante la escasez de alimento? Algunos ejemplares adultos redujeron hasta un 20% de su longitud corporal, equivalente a 6,8 centímetros, durante un periodo de dos años.

Contexto: El estudio de Wikelski y Thom encontró que las iguanas recuperaron longitud durante condiciones posteriores de La Niña, cuando aumentó la disponibilidad de algas. ❓ ¿Cómo influye El Niño en la alimentación de las iguanas marinas? El calentamiento del mar altera las condiciones para el crecimiento de las algas verdes y rojas que forman parte de su dieta. En las zonas intermareales, estas pueden dar paso a algas pardas, más difíciles de digerir.

Contexto: La reducción de algas disponibles afecta directamente a estos reptiles, que dependen de esos organismos para alimentarse. ❓ ¿Qué descubrió el estudio sobre la mortalidad de las iguanas marinas durante periodos de escasez? El estudio de Wikelski y Thom identificó una mayor mortalidad entre los individuos de mayor tamaño, cuya eficiencia para alimentarse resultó menor durante los periodos difíciles.

Contexto: La reducción del tamaño corporal funciona como una respuesta de adaptación, pero no elimina el riesgo de muerte por inanición si la falta de alimento persiste.

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