En Galápagos habilitan un centro de salud temporal para afectados por inundaciones

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño mantienen las acciones de respuesta en la isla Santa Cruz, en Galápagos. Las autoridades adecuaron instalaciones de la Universidad Central del Ecuador para habilitar temporalmente el Centro de Salud de Matazarnos, cuya infraestructura sufrió graves daños por el temporal.

El Ministerio de Salud también desplegó brigadas médicas que recorren los sectores afectados para atender a la población. A estas acciones se suman las operaciones de las Fuerzas Armadas, que ejecutan tareas de limpieza, seguridad y transporte de ayuda humanitaria.

La presidenta encargada del Consejo de Gobierno de Galápagos, Nataly Morillo, recorrió el sector La Cascada, en Santa Cruz, junto con los ministros Roberto Luque y Juan Carlos Aveiga, para conocer los daños y las necesidades de las familias afectadas.

Universidad Central habilita espacio para atención médica

Las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador en Galápagos cumplen temporalmente la función de centro de atención sanitaria, luego de los daños que sufrió el Centro de Salud de Matazarnos por las lluvias.

La adecuación de este espacio busca mantener la atención médica para los habitantes de las zonas afectadas por la emergencia. Además, el Ministerio de Salud desplegó brigadas que recorren distintos sectores de la isla para ofrecer asistencia a la ciudadanía.

La presencia de los equipos médicos forma parte de la respuesta institucional ante las consecuencias de las inundaciones y las dificultades que enfrenta la población.

Autoridades recorren La Cascada y revisan la red vial

Morillo visitó el sector La Cascada, en Santa Cruz, junto con los ministros Roberto Luque y Juan Carlos Aveiga. Durante el recorrido, las autoridades conocieron los daños que dejaron las precipitaciones y las necesidades de las familias afectadas.

También verificaron los trabajos en la Red Vial Estatal E5, una ruta estratégica que conecta Puerto Ayora con el canal de Itabaca. Esta vía cumple una función importante para la movilidad en Santa Cruz, por lo que las autoridades incluyeron la revisión de sus condiciones dentro de las actividades de respuesta ante la emergencia.

Armada ejecuta limpieza y retiro de escombros

La Armada del Ecuador mantienen personal naval y recursos logísticos en Santa Cruz para apoyar a las comunidades afectadas.

Una de las tareas consiste en retirar lodo, escombros y desechos de los sectores perjudicados por las inundaciones. Estas labores buscan recuperar las condiciones de las viviendas y los espacios comunitarios.

El personal naval también brinda seguridad y vigilancia en el albergue que habilitó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Santa Cruz. Además, protege las instalaciones destinadas a la atención de la emergencia.

Lancha guardacostas transporta ayuda para las familias afectadas

La Armada utiliza la lancha guardacostas Isla San Cristóbal para trasladar por vía marítima víveres, insumos y donaciones hacia Santa Cruz.

Los recursos llegan para su posterior distribución entre las familias damnificadas, en coordinación con las autoridades competentes y el COE Cantonal.

Las operaciones incluyen asistencia humanitaria, seguridad y recuperación de los sectores afectados. Las instituciones del Estado mantienen la coordinación para atender las consecuencias de las lluvias y las inundaciones en la isla.

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