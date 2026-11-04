Roberto Luque abordó el sistema de aguas lluvias después de las inundaciones en Galápagos

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen bajo evaluación varios puntos de Galápagos después de las inundaciones registradas a finales de octubre. Mientras continúan las labores de asistencia, limpieza y levantamiento de información sobre los daños, autoridades nacionales y locales revisan distintos aspectos relacionados con la respuesta frente a este tipo de emergencias en el archipiélago.

Roberto Luque habla sobre infraestructura para aguas lluvias en Galápagos

El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Roberto Luque, se refirió a la infraestructura vinculada al manejo de aguas lluvias en Galápagos durante una entrevista con radio Centro este 4 de noviembre de 2026.

El funcionario expresó su preocupación por la situación del sector La Cascada, en la isla Santa Cruz, donde aseguró que no existe un sistema de aguas lluvias.

Además, anunció un viaje al archipiélago para evaluar las afectaciones que dejaron las inundaciones entre los habitantes de la zona.

Luque menciona obras para el drenaje del agua

Durante la entrevista, el presidente del COE también habló sobre infraestructura destinada al drenaje de aguas lluvias.

Según indicó, en distintos sectores hacen falta obras como alcantarillas, ductos y puentes para facilitar la evacuación del agua durante episodios de fuertes precipitaciones.

Luque también se refirió al mantenimiento de infraestructura relacionada con estos sistemas en medio de las evaluaciones que realizan las autoridades tras la emergencia.

Declaraciones sobre decisiones urbanísticas en sectores afectados

El funcionario señaló que determinadas decisiones urbanísticas adoptadas durante décadas forman parte de los elementos observados tras las inundaciones.

Como ejemplo, mencionó casos donde se rellenaron terrenos en lugar de construir infraestructura hidráulica para el manejo de aguas lluvias.

Las declaraciones ocurrieron mientras continúan las inspecciones en las zonas afectadas de Santa Cruz.

Más de 2 000 familias afectadas por las lluvias en Santa Cruz

La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, informó que las lluvias dejan una persona fallecida y alrededor de 2 000 familias afectadas.

Además, al menos nueve sectores permanecen bajo medidas de evacuación y las autoridades mantienen restricciones de acceso en esas zonas hasta completar las evaluaciones de seguridad.

Las clases también continúan suspendidas mientras las autoridades revisan las condiciones de los establecimientos educativos y de los sectores afectados.

Continúan las evaluaciones de daños en Galápagos

Entre 130 y 160 personas permanecen en refugios habilitados para las familias que debieron salir de sus viviendas debido a la emergencia.

Paralelamente, equipos técnicos desarrollan inspecciones casa por casa para determinar la cantidad de inmuebles afectados y establecer el alcance de los daños.

Las autoridades también contabilizan alrededor de 600 toneladas de escombros procedentes de viviendas e infraestructura afectadas por las precipitaciones registradas en la isla Santa Cruz.

Sistema de aguas lluvias de Galápagos; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué dijo Roberto Luque sobre el sistema de aguas lluvias en el sector La Cascada, en Galápagos? Roberto Luque afirmó que el sector La Cascada, en la isla Santa Cruz, no cuenta con un sistema de aguas lluvias.

Contexto: El presidente del COE Nacional expresó su preocupación por esta situación durante una entrevista con radio Centro el 4 de noviembre de 2026, en medio de las evaluaciones por las inundaciones registradas a finales de octubre. ❓ ¿Cuándo viajará Roberto Luque a Galápagos para evaluar los daños por las inundaciones? Roberto Luque anunció que viajará al archipiélago para evaluar las afectaciones que dejaron las inundaciones entre los habitantes de la zona.

Contexto: El funcionario hizo el anuncio durante una entrevista con radio Centro el 4 de noviembre de 2026. En sus declaraciones también se refirió a las necesidades de infraestructura para el manejo de aguas lluvias. ❓ ¿Qué obras de infraestructura hacen falta para evacuar las aguas lluvias en Galápagos, según Roberto Luque? Luque mencionó la necesidad de construir alcantarillas, ductos y puentes para facilitar la evacuación del agua durante episodios de fuertes precipitaciones.

Contexto: El presidente del COE también se refirió al mantenimiento de la infraestructura relacionada con estos sistemas durante las evaluaciones posteriores a las inundaciones en Santa Cruz. ❓ ¿Qué cuestionamientos hizo Roberto Luque sobre las decisiones urbanísticas en Galápagos? Luque señaló que determinadas decisiones urbanísticas adoptadas durante décadas forman parte de los elementos observados tras las inundaciones. Como ejemplo, mencionó el relleno de terrenos en lugar de la construcción de infraestructura hidráulica.

Contexto: Sus declaraciones se produjeron mientras las autoridades mantienen inspecciones en los sectores afectados de la isla Santa Cruz.

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