Rescatan a tres personas atrapadas por desbordamiento en Galápagos

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Tres personas quedaron atrapadas dentro de una vivienda por el ingreso de agua tras el desbordamiento de una encañada en el sector La Fortuna, parroquia Bellavista, cantón Santa Cruz, en Galápagos. El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz ejecutó el rescate la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026, luego de las fuertes lluvias que afectaron a la zona.

La emergencia ingresó a través de la Línea Única 911. Desde el ECU 911 Galápagos se coordinó la movilización de unidades de bomberos y de la Policía Nacional para atender el incidente y auxiliar a las personas atrapadas.

Los bomberos confirmaron el rescate de las tres personas, quienes permanecían dentro del inmueble debido al ingreso de agua provocado por la crecida del cauce natural.

🚨 #Galápagos | #SantaCruz



Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una encañada en el sector La Fortuna, parroquia Bellavista, dejando a tres personas atrapadas en una vivienda.



Desde el #ECU911 se coordinó la intervención de Cuerpo de Bomberos Santa Cruz y… pic.twitter.com/9EvP7KQaBR — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 2, 2026

Desbordamiento de encañada afectó al sector La Fortuna

Las precipitaciones registradas durante la mañana provocaron el incremento del caudal de una encañada en La Fortuna, en la parroquia Bellavista. El agua salió de su cauce y afectó a una vivienda, donde tres personas necesitaron ayuda para salir.

La alerta permitió activar la coordinación entre las instituciones de respuesta. El ECU 911 gestionó la movilización de los equipos del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz y de la Policía Nacional, que acudieron al lugar para atender la emergencia.

ECU 911 recibió otra alerta por afectaciones en Bellavista

A las 10:00 de este lunes, el sistema de emergencias recibió una nueva alerta de las autoridades locales sobre afectaciones en varios sectores de la parroquia Bellavista.

Los reportes relacionaron estos problemas con las fuertes precipitaciones y el incremento del caudal de la encañada. La situación amplió la atención de los organismos de respuesta en esta zona de la isla Santa Cruz.

El ECU 911 Galápagos mantiene coordinación con las instituciones de primera respuesta para atender las novedades relacionadas con las lluvias. La entidad también permanece atenta a nuevos reportes de los sectores afectados.

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