La Universidad Central del Ecuador acerca atención médica a los afectados en Galápagos

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen operativos de asistencia para la población afectada en la isla Santa Cruz, en Galápagos. En medio de las acciones desplegadas por instituciones públicas tras la emergencia, una universidad estatal anunció medidas orientadas a fortalecer la atención de salud para los habitantes de las zonas afectadas.

Universidad Central del Ecuador facilita espacio para brigada médica en Galápagos

La Universidad Central del Ecuador (UCE) informó que puso a disposición las instalaciones de su Sede Galápagos para el funcionamiento de una brigada médica gratuita dirigida a la comunidad de Santa Cruz afectada por las lluvias.

La iniciativa reúne esfuerzos de la UCE, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE).

La atención se desarrolla en la sede universitaria ubicada en Puerto Ayora.

¿Qué servicios ofrecerá la brigada médica gratuita?

Según la información difundida por la universidad, la población podrá acceder sin costo a varias especialidades médicas.

Entre los servicios disponibles constan:

Medicina general.

Medicina familiar.

Pediatría.

Ginecología.

Obstetricia.

Psicología.

La atención está dirigida a personas afectadas por las lluvias registradas en los últimos días en la isla.

¿Cómo llegará la atención médica a las zonas afectadas?

La estrategia contempla brigadas médicas móviles para ampliar la cobertura de atención.

Estos equipos recorrerán barrios y alojamientos temporales con el objetivo de brindar asistencia a las personas que no puedan trasladarse hasta las instalaciones de la universidad.

La medida busca acercar los servicios de salud a los sectores impactados por la emergencia.

¿Dónde funciona la brigada médica en Santa Cruz?

La atención médica gratuita funciona en la Sede Galápagos de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en el barrio Los Cactus, en las calles Isla Santiago e Islas Duncan, en Puerto Ayora, isla Santa Cruz.

Además, la universidad habilitó la línea telefónica +593 99 608 3904 para consultas adicionales y atención de emergencias durante la jornada.

Emergencia por lluvias mantiene acciones de asistencia en Santa Cruz

La brigada médica forma parte de las acciones implementadas tras las lluvias que afectaron a Santa Cruz desde el 30 de octubre.

La alcaldesa Fanny Uribe informó que la emergencia deja una persona fallecida y alrededor de 2 000 familias afectadas. Además, entre 130 y 160 personas permanecen en refugios temporales mientras continúan las evaluaciones sobre los daños en viviendas e infraestructura.

Las autoridades mantienen operativos de asistencia y atención para la población afectada por las precipitaciones en el archipiélago.

Universidad Central en Galápagos; preguntas frecuentes