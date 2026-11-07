Galápagos reabre sitios turísticos tras las lluvias, pero mantiene restricciones

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Sitios turísticos de Galápagos reciben visitantes este sábado 7 de noviembre de 2026, después de las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a la isla. Sin embargo, otros puntos de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela permanecen cerrados mientras continúan las inspecciones de seguridad.

Galápagos reabre sitios turísticos, pero mantiene cierres preventivos

La Dirección del Parque Nacional Galápagos evaluó las condiciones de los sitios de visita y permitió nuevamente el ingreso a aquellos donde existen condiciones consideradas seguras.

En San Cristóbal:

La Lobería: habilitada.

habilitada. Punta Carola: habilitada.

habilitada. Puerto Chino: cerrado.

cerrado. Playa Baquerizo: cerrada.

En Santa Cruz:

Playa El Garrapatero: habilitada.

habilitada. Las Grietas: acceso restringido.

acceso restringido. El Chato: acceso restringido.

acceso restringido. El Puntudo: acceso restringido.

En Isabela:

Los Humedales: permanece cerrado.

Autoridades recomendaron a los turistas continuar con sus itinerarios

Las restricciones continuarán hasta que nuevas evaluaciones técnicas determinen que los sitios pueden reabrir sin riesgos para visitantes.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar al archipiélago confirmar previamente con sus operadores turísticos el estado de los lugares incluidos en sus itinerarios, debido a que las condiciones pueden cambiar conforme avanzan las inspecciones.

Las lluvias dejaron fuertes daños en Santa Cruz

Los cierres se producen después de las inundaciones que golpearon a Galápagos, principalmente a Santa Cruz, a finales de octubre.

Como informó EL COMERCIO, alrededor de 2 000 familias resultaron afectadas y una persona murió por las lluvias en Santa Cruz. Entre 130 y 160 personas permanecieron en refugios mientras avanzaban las evaluaciones de viviendas e infraestructura.

Los mayores problemas se registraron en sectores como La Cascada, La Unión, Bellavista y Santa Rosa, donde el agua ingresó a viviendas y arrastró enseres y otros bienes.

Las autoridades contabilizaron además cerca de 600 toneladas de escombros derivados de los daños provocados por las precipitaciones.

El presidente del COE Nacional, Roberto Luque, señaló esta semana que algunos sectores de Santa Cruz presentan deficiencias en infraestructura para evacuar aguas lluvias y mencionó la necesidad de obras como alcantarillas, ductos y puentes.

Mientras continúan las labores de recuperación, el Parque Nacional mantiene evaluaciones sobre los sitios turísticos afectados antes de autorizar nuevas reaperturas.

A la ciudadanía y medios de comunicación📄 https://t.co/cHORAuJSGf — Viceministerio de Producción y Comercio Exterior (@Produccion_Ecu) November 7, 2026

❓ ¿Qué sitios turísticos están abiertos en Galápagos después de las lluvias?

Están habilitados La Lobería y Punta Carola, en San Cristóbal, y Playa El Garrapatero, en Santa Cruz.

La apertura se produjo después de evaluaciones realizadas por el Parque Nacional Galápagos.

❓ ¿Qué sitios permanecen cerrados en San Cristóbal?

Puerto Chino y Playa Baquerizo continúan cerrados.

Las restricciones se mantendrán hasta que las inspecciones determinen que existen condiciones seguras.

❓ ¿Se puede visitar Las Grietas en Santa Cruz?

Por ahora, Las Grietas mantiene restricciones de acceso.

También continúan limitaciones para visitar El Chato y El Puntudo.

❓ ¿Qué lugar permanece cerrado en Isabela?

El sector de Los Humedales permanece cerrado.

El acceso dependerá de nuevas evaluaciones técnicas.

❓ ¿Las lluvias afectaron el turismo en Galápagos?

Sí. Las inundaciones obligaron a cerrar temporalmente varios sitios de visita y modificar itinerarios turísticos.

Santa Cruz fue una de las islas más golpeadas, con miles de personas afectadas y daños en viviendas e infraestructura.