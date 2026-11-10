El Ministerio de Salud despliega 164 brigadas médicas ante los efectos de El Niño en Ecuador

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Las lluvias que afectan a varias provincias de Ecuador también generan necesidades de atención sanitaria. Hasta el 9 de noviembre de 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSP) contabilizó 2 162 atenciones médicas en el país. De ese total, 995 corresponden a personas que recibieron asistencia en alojamientos temporales.

Para atender a la población, el Ministerio mantiene 164 equipos médicos y tres unidades móviles en Guayas, Galápagos, El Oro, Manabí y Los Ríos. Las brigadas trabajan las 24 horas, en turnos rotativos, y ofrecen consultas, medicamentos, vacunación y atención psicológica, entre otros servicios.

Atención médica y prevención de enfermedades durante las lluvias

Los equipos brindan servicios de medicina general y familiar, ginecoobstetricia, farmacia, vacunación y psicología. También realizan controles para prevenir la proliferación de vectores y mantienen la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas por las precipitaciones.

Otra de sus tareas consiste en revisar las condiciones del agua para consumo humano y el saneamiento. Además, distribuyen medicamentos e insumos médicos y desarrollan actividades de promoción de la salud.

Las campañas de vacunación contra la influenza y otras enfermedades del esquema regular también continúan durante la emergencia. Estas jornadas buscan reducir el riesgo de complicaciones, especialmente entre los grupos de mayor vulnerabilidad.

La atención incluye a las personas que permanecen en alojamientos temporales. En estos espacios, los equipos médicos registran parte de las consultas realizadas durante la emergencia. Hasta la fecha del reporte, 995 personas recibieron atención en esos lugares.

Galápagos concentra 785 atenciones en Santa Cruz

En Galápagos, la isla Santa Cruz registra 785 atenciones médicas en territorio y alojamientos temporales. El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, visitó esta localidad junto con su equipo técnico para revisar la asistencia que reciben las familias.

Durante una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, las autoridades abordaron dos necesidades relacionadas con la emergencia: el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y la disponibilidad de agua segura para la población.

Aveiga señaló que la información sobre el fenómeno de El Niño permite anticipar riesgos y organizar la respuesta sanitaria en el archipiélago.

“Hemos recibido información sobre el Fenómeno de El Niño para anticipar riesgos y para organizar mejor nuestra respuesta sanitaria, y proteger a las familias de Santa Cruz y de todo el Archipiélago”, manifestó el ministro.

El MSP mantendrá sus planes de contingencia y los equipos de respuesta durante la emergencia. Las brigadas continuarán con las consultas médicas, la distribución de medicamentos, las campañas de vacunación y las tareas de prevención para atender a las comunidades que enfrentan los efectos de las lluvias.

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