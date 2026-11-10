Guía para familias, barrios y negocios ante las inundaciones y los efectos de El Niño en Ecuador

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Los efectos adversos del fenómeno de El Niño en Ecuador se reflejan en las graves inundaciones que se han registrado desde mediados de septiembre de 2026, así como también en la pesca y en el déficit de lluvias reportadas en las provincias de la Sierra centro y sur.
Tres expertos creen que El Niño en Ecuador está subestimado, que también hay un exceso de confianza sobre sus efectos o que el fenómeno climático solo provoca lluvias intensas e inundaciones.
Felipe Costa, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), explica que no solo las inundaciones y las fuertes lluvias evidencian la fuerza de El Niño de 2026. Hay otros efectos que causan daños a la población (ver nota más abajo).
María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Espol, explica que hay varias razones por las que la gente no escucha los pronósticos, que vienen del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
La primera: no sabe cómo traducirlos. “Si me dicen alerta roja, ¿qué significa para mí?” Le corresponde a la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Unidad de Gestión de Riesgos de los municipios hacer esa interpretación. Pero también el ciudadano debe preguntar qué significan esos pronósticos para él y su familia.
La segunda es que mucha gente se resigna o dicen: “no, a mí nunca me ha pasado”. Y la última: “sí, ya sé que va a llover fuerte, pero no tengo plata para tapar las goteras”. Todo eso demuestra que “realmente no hay cultura de prevención en Ecuador”, comenta Cornejo.
También hay incredulidad sobre El Niño, según Nury Bermúdez, oficial de Gestión de Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En su opinión, los mensajes de la comunidad científica se asumen con cierta incredulidad. Cuando se estudian estos fenómenos siempre existe un nivel de incertidumbre. “Es probable que ocurra”, “es probable que llueva sobre lo normal”, “puede ser que ocurra”.
Ante ello, la población se confunde sin saber ¿qué significa lluvias sobre lo normal?, ¿qué significa que llueva mucho? Ahí viene ese exceso de confianza, esa duda sobre si ocurrirá o no.
Pero con este Niño hay que activarse. “Estar alerta, aunque no sepamos con total certeza que un pronóstico se cumpla con precisión”. Las lluvias serán más intensas, ocurrirán en pocas horas y ocasionarán ríos, quebradas, canales de agua desbordados.
Cornejo señala que la mayoría de las personas no sabe qué significan los colores de las alertas que emite el Inamhi sobre las lluvias. Además, se difunden en X, una red que no toda la población usa.
El Inamhi publica alertas por zonas con cuatro colores. Cornejo explica que amarillo indica menos peligro. Anaranjado, peligro moderado. Rojo, mucho peligro. Negro se refiere a un peligro extremo.
A raíz de las inundaciones en Guayaquil, el Inamhi comenzó a dar nombre y significado a cada uno de los colores de sus alertas. Por ejemplo en la alerta del pronóstico de lluvias para este miércoles 11 de noviembre de 2026 se lee que el color gris corresponde a que se presentarán tormentas. La roja significa una lluvia fuerte, mientras que el naranja es ua lluvia normal a moderada y que el amarillo representa a una llovizna.
La experta de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) pide revisar los reportes a diario del Inamhi, así como la tabla de mareas para el caso de la Costa.
Ella escucha decir que el Inamhi se equivoca y, al mismo tiempo, responde: “sí puede equivocarse, porque no tenemos suficientes estaciones meteorológicas ni radares y hace lo mejor que se puede”. Aun así, Cornejo insiste en actuar con esa información. “Si no llueve, no importa, pero ya está preparado”.
Por eso, un punto clave es reforzar la comunicación, insiste Bermúdez. “Que se informe de manera clara y precisa, basados en información oficial y decodificando los mensajes para el público en general”.
Igualmente, recomienda unirse al canal público de WhatsApp del Inamhi, que es fuente oficial: ttps://whatsapp.com/channel/0029Vb48hnp1NCrabqrv4J24.
La especialista enfatiza que los científicos alertan que este “fenómeno de El Niño tiene una categoría muy fuerte y está rompiendo cualquier previsión que la ciencia conocía hasta el momento”.
Cornejo recomienda seis tareas a la ciudadanía:
Cornejo aconseja no salir cuando hay agua en las calles. Quince centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona y 30 centímetros arrastran un carro, como sucedió el 26 de octubre de 2026 en Guayaquil. Si la lluvia lo sorprende en una parada de bus, aléjese de postes, cables, árboles y bordes de canales. Ante una emergencia, llame al 911.
Si el auto queda atrapado, Bermúdez indica evaluar el entorno y abandonarlo de inmediato cuando esté en una pendiente o cuando el agua entre al vehículo.
Quien vive al borde de un río y piensa que su casa podría sufrir daños serios o venirse abajo debe evacuar con anticipación, sin esperar al último momento. Si después no pasa nada, actuó con responsabilidad por sus seres queridos.
Bermúdez plantea preguntas que las familias deben hacerse en esta época de inundaciones: a dónde ir, cuál es el punto seguro, dónde están las zonas altas y dónde hay un refugio o un alojamiento temporal.
Quien decida quedarse en su casa puede hacer lo siguiente:
Cuando la lluvia termina en su sector, los ríos y esteros todavía pueden desbordarse. Bermúdez aconseja inspeccionar el entorno con cuidado y revisar la estructura de la vivienda.
En este momento lo recomendable -dice Bermúdez- es actuar de forma inmediata. “Ya no tenemos tiempo, El Niño está entrando en su fase de madurez, significa que las lluvias serán más intensas, recurrentes”. Se extenderán en varias provincias, cantones, parroquias y comunidades, especialmente de la costa, las zonas subtropicales y el archipiélago de las Galápagos.
La oficial del PNUD insiste en que se deben reforzar las acciones a todo nivel y actuar en conjunto, articulados entre niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil y cooperación internacional.
En las comunidades, Bermúdez pide tener un plan de respuesta y activar la brigada de primera respuesta. Conviene ubicar a las personas con movilidad reducida, a los adultos mayores, a las embarazadas y a las familias con bebés o niños pequeños, para atenderlos primero.
También hay que revisar el lugar de encuentro y preparar el alojamiento temporal. Los boletines del Inamhi se pueden difundir por radio. Si una zona podría quedar muy afectada, la evacuación preventiva procede aunque el evento no ocurra.
Cornejo recuerda que los comités comunitarios de gestión de riesgos recibieron entrenamiento en primeros auxilios y saben a quién llamar. Actúan, pero no cubren toda la ciudad. Conviene averiguar si el barrio cuenta con un miembro de estos comités.
A los gobiernos locales, Bermúdez les pide revisar sus planes de respuesta y de continuidad de los servicios esenciales: movilidad, agua, saneamiento, energía eléctrica, gestión de residuos e infraestructura estratégica en zonas vulnerables.
Las empresas, según Bermúdez, deben activar sus planes de continuidad, revisar su planificación financiera y proteger el flujo de caja.
Bermúdez pide pensar en “no dejar a nadie atrás”. Se requiere actuar de forma prioritaria enfocado en los grupos más vulnerables, las familias en situación de pobreza, los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas.
El Director del Ciifen advierte que el fenómeno de El Niño tiene otros efectos. La pesca artesanal sufre desde marzo o abril, haya lluvias o no. Costa señala que algunos actores, incluidas empresas privadas, no creen que El Niño vaya a producir daños o efectos en Ecuador.
Costa menciona otro riesgo: una sequía en la cordillera oriental y hacia la Amazonía podría repetir el déficit de energía de 2023 y 2024, algo que considera posible en los próximos meses.
Para el campo, el PNUD impulsa la campaña “Unidos frente al Fenómeno de El Niño”. Las guías de preparación cubren arroz, maíz, musáceas (banano y plátano), recolectores de manglar, cacao, ganado y agricultura familiar campesina: https://www.undp.org/es/ecuador/publicaciones/campana-enos-guias-de-preparacion-para-agricultores-y-productores-frente-al-fenomeno-de-el-nino.
Para la sequía hay cinco cartillas con recomendaciones prácticas: https://www.undp.org/es/ecuador/publicaciones/campana-enos-cartillas-informativas-en-caso-de-sequias-frente-al-fenomeno-de-el-nino.
Conocer su riesgo, limpiar canaletas y sumideros, subir electrodomésticos y papeles importantes, armar un kit para 72 horas y definir un plan familiar. Quien vive al borde de un río y teme daños serios debe evacuar con anticipación. María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Espol, recomienda seis tareas a la ciudadanía. Una de ellas es guardar cédulas, contratos de arriendo, documentos del vehículo y escrituras en una funda hermética y en un lugar alto. El kit de 72 horas incluye agua, linterna, medicinas, cargador portátil y efectivo. Nury Bermúdez, oficial de Gestión de Riesgos del PNUD, indica que quien decide quedarse debe llenar recipientes con agua limpia, cortar los servicios básicos y subir a los pisos altos. También debe evitar cruzar corrientes de agua.
El Inamhi usa cuatro colores por zonas: amarillo indica menos peligro, anaranjado peligro moderado, rojo mucho peligro y negro peligro extremo. Cornejo explica que la mayoría de las personas no sabe qué significan esos colores y que el Inamhi difunde las alertas en X, una red que no toda la población usa. Tras las inundaciones en Guayaquil, el instituto comenzó a dar nombre y significado a cada color. En el pronóstico de lluvias para el miércoles 11 de noviembre de 2026, el gris corresponde a tormentas, el rojo a lluvia fuerte, el naranja a lluvia normal a moderada y el amarillo a llovizna. Bermúdez recomienda unirse al canal público de WhatsApp del Inamhi, que es fuente oficial.
No salga cuando haya agua en las calles. Si la lluvia lo sorprende en una parada de bus, aléjese de postes, cables, árboles y bordes de canales. Si el auto queda atrapado, abandónelo de inmediato cuando esté en una pendiente o cuando el agua entre al vehículo. Ante una emergencia, llame al 911. Cornejo señala que 15 centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona y que 30 centímetros arrastran un carro. Bermúdez aconseja evaluar el entorno antes de decidir. Cuando la lluvia termina en un sector, los ríos y esteros todavía pueden desbordarse. Por eso recomienda inspeccionar el entorno con cuidado y revisar la estructura de la vivienda.
Los expertos identifican varias causas: la gente no sabe traducir los pronósticos a su realidad, se resigna o cree que nunca le pasará nada, y no siempre tiene dinero para prepararse. También influye la incertidumbre de los pronósticos científicos, que genera dudas y exceso de confianza.
Cornejo afirma que “realmente no hay cultura de prevención en Ecuador”. Bermúdez explica que expresiones como “es probable que llueva sobre lo normal” confunden a la población. Aun así, plantea que con este Niño hay que activarse, aunque no haya certeza total de que un pronóstico se cumpla con precisión. Cornejo reconoce que el Inamhi puede equivocarse porque el país no tiene suficientes estaciones meteorológicas ni radares, pero insiste en actuar con esa información. Felipe Costa, director del Ciifen, advierte que algunos actores, incluidas empresas privadas, no creen que El Niño vaya a producir daños en Ecuador.
El fenómeno afecta la pesca y causa déficit de lluvias en las provincias de la Sierra centro y sur. Costa también advierte de una posible sequía en la cordillera oriental y hacia la Amazonía, que podría repetir el déficit de energía de 2023 y 2024. Según Costa, la pesca artesanal sufre desde marzo o abril, haya lluvias o no. El especialista considera posible el riesgo energético en los próximos meses. Para el campo, el PNUD impulsa la campaña “Unidos frente al Fenómeno de El Niño”, con guías de preparación para arroz, maíz, musáceas (banano y plátano), recolectores de manglar, cacao, ganado y agricultura familiar campesina. Bermúdez pide priorizar a las familias en situación de pobreza, a los pequeños agricultores y a los trabajadores agrícolas.