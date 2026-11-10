Guía para familias, barrios y negocios ante las inundaciones y los efectos de El Niño en Ecuador

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Los efectos adversos del fenómeno de El Niño en Ecuador se reflejan en las graves inundaciones que se han registrado desde mediados de septiembre de 2026, así como también en la pesca y en el déficit de lluvias reportadas en las provincias de la Sierra centro y sur.

Tres expertos creen que El Niño en Ecuador está subestimado, que también hay un exceso de confianza sobre sus efectos o que el fenómeno climático solo provoca lluvias intensas e inundaciones.

Qué hacer ante El Niño en Ecuador y por qué no subestimarlo

Felipe Costa, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), explica que no solo las inundaciones y las fuertes lluvias evidencian la fuerza de El Niño de 2026. Hay otros efectos que causan daños a la población (ver nota más abajo).

María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Espol, explica que hay varias razones por las que la gente no escucha los pronósticos, que vienen del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La primera: no sabe cómo traducirlos. “Si me dicen alerta roja, ¿qué significa para mí?” Le corresponde a la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Unidad de Gestión de Riesgos de los municipios hacer esa interpretación. Pero también el ciudadano debe preguntar qué significan esos pronósticos para él y su familia.

La segunda es que mucha gente se resigna o dicen: “no, a mí nunca me ha pasado”. Y la última: “sí, ya sé que va a llover fuerte, pero no tengo plata para tapar las goteras”. Todo eso demuestra que “realmente no hay cultura de prevención en Ecuador”, comenta Cornejo.

También hay incredulidad sobre El Niño, según Nury Bermúdez, oficial de Gestión de Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En su opinión, los mensajes de la comunidad científica se asumen con cierta incredulidad. Cuando se estudian estos fenómenos siempre existe un nivel de incertidumbre. “Es probable que ocurra”, “es probable que llueva sobre lo normal”, “puede ser que ocurra”.

Ante ello, la población se confunde sin saber ¿qué significa lluvias sobre lo normal?, ¿qué significa que llueva mucho? Ahí viene ese exceso de confianza, esa duda sobre si ocurrirá o no.

Pero con este Niño hay que activarse. “Estar alerta, aunque no sepamos con total certeza que un pronóstico se cumpla con precisión”. Las lluvias serán más intensas, ocurrirán en pocas horas y ocasionarán ríos, quebradas, canales de agua desbordados.

¿Qué hacer con las alertas del Inamhi sobre las lluvias y El Niño?

Cornejo señala que la mayoría de las personas no sabe qué significan los colores de las alertas que emite el Inamhi sobre las lluvias. Además, se difunden en X, una red que no toda la población usa.

El Inamhi publica alertas por zonas con cuatro colores. Cornejo explica que amarillo indica menos peligro. Anaranjado, peligro moderado. Rojo, mucho peligro. Negro se refiere a un peligro extremo.

A raíz de las inundaciones en Guayaquil, el Inamhi comenzó a dar nombre y significado a cada uno de los colores de sus alertas. Por ejemplo en la alerta del pronóstico de lluvias para este miércoles 11 de noviembre de 2026 se lee que el color gris corresponde a que se presentarán tormentas. La roja significa una lluvia fuerte, mientras que el naranja es ua lluvia normal a moderada y que el amarillo representa a una llovizna.

La experta de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) pide revisar los reportes a diario del Inamhi, así como la tabla de mareas para el caso de la Costa.

Ella escucha decir que el Inamhi se equivoca y, al mismo tiempo, responde: “sí puede equivocarse, porque no tenemos suficientes estaciones meteorológicas ni radares y hace lo mejor que se puede”. Aun así, Cornejo insiste en actuar con esa información. “Si no llueve, no importa, pero ya está preparado”.

Por eso, un punto clave es reforzar la comunicación, insiste Bermúdez. “Que se informe de manera clara y precisa, basados en información oficial y decodificando los mensajes para el público en general”.

Igualmente, recomienda unirse al canal público de WhatsApp del Inamhi, que es fuente oficial: ttps://whatsapp.com/channel/0029Vb48hnp1NCrabqrv4J24.

La especialista enfatiza que los científicos alertan que este “fenómeno de El Niño tiene una categoría muy fuerte y está rompiendo cualquier previsión que la ciencia conocía hasta el momento”.

Cornejo recomienda seis tareas a la ciudadanía:

Conocer su riesgo. Si su calle se inundó antes, se inundará otra vez. Dejar correr el agua. Limpie canaletas y sumideros de la calle. No bote basura donde no debe y converse con sus vecinos para que hagan lo mismo. Subir lo valioso. Coloque electrodomésticos, computadores y enchufes lejos del piso. Proteger los papeles. Guarde las cédulas, incluidas las de los niños, los contratos de arriendo, los documentos de compra del vehículo y las escrituras en una funda hermética y en un lugar alto. Si tiene acceso a una nube o a un correo electrónico, envíese copias. Armar un kit para 72 horas. Incluya agua, linterna, medicinas, cargador portátil y algo de efectivo. Si en casa vive alguien con hipertensión, diabetes u otra enfermedad crónica, reserve medicinas para al menos tres días. Tener un plan familiar. La Secretaría de Riesgos ofrece una guía en su página web. Defina un punto de encuentro, identifique los riesgos de la casa, revise si la ruta al trabajo o a la escuela puede inundarse y acuerde quién llama a quién. Quien esté en casa inicia la cadena: avisa que está bien y pide a los demás no regresar hasta que pase la lluvia.

Qué hacer en la calle, en el auto y si decide quedarse

Cornejo aconseja no salir cuando hay agua en las calles. Quince centímetros de agua en movimiento pueden derribar a una persona y 30 centímetros arrastran un carro, como sucedió el 26 de octubre de 2026 en Guayaquil. Si la lluvia lo sorprende en una parada de bus, aléjese de postes, cables, árboles y bordes de canales. Ante una emergencia, llame al 911.

Si el auto queda atrapado, Bermúdez indica evaluar el entorno y abandonarlo de inmediato cuando esté en una pendiente o cuando el agua entre al vehículo.

Quien vive al borde de un río y piensa que su casa podría sufrir daños serios o venirse abajo debe evacuar con anticipación, sin esperar al último momento. Si después no pasa nada, actuó con responsabilidad por sus seres queridos.

Bermúdez plantea preguntas que las familias deben hacerse en esta época de inundaciones: a dónde ir, cuál es el punto seguro, dónde están las zonas altas y dónde hay un refugio o un alojamiento temporal.

Quien decida quedarse en su casa puede hacer lo siguiente:

Llene recipientes con agua limpia y ciérrelos con tapa.

y ciérrelos con tapa. Eleve o ponga en un lugar alto sus objetos de valor.

sus objetos de valor. Corte los servicios básicos , sobre todo si hay tormentas eléctricas con rayos y truenos.

, sobre todo si hay tormentas eléctricas con rayos y truenos. Aléjese del borde del río , del estero o de la quebrada y suba a los pisos altos.

, del estero o de la quebrada y suba a los pisos altos. No cruce corrientes de agua.

Evite que los niños jueguen o se bañen en esteros o ríos. Si llueve, deben salir del agua de inmediato.

Cuando la lluvia termina en su sector, los ríos y esteros todavía pueden desbordarse. Bermúdez aconseja inspeccionar el entorno con cuidado y revisar la estructura de la vivienda.

La acción de los barrios, negocios y gobiernos locales

En este momento lo recomendable -dice Bermúdez- es actuar de forma inmediata. “Ya no tenemos tiempo, El Niño está entrando en su fase de madurez, significa que las lluvias serán más intensas, recurrentes”. Se extenderán en varias provincias, cantones, parroquias y comunidades, especialmente de la costa, las zonas subtropicales y el archipiélago de las Galápagos.

La oficial del PNUD insiste en que se deben reforzar las acciones a todo nivel y actuar en conjunto, articulados entre niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil y cooperación internacional.

En las comunidades, Bermúdez pide tener un plan de respuesta y activar la brigada de primera respuesta. Conviene ubicar a las personas con movilidad reducida, a los adultos mayores, a las embarazadas y a las familias con bebés o niños pequeños, para atenderlos primero.

También hay que revisar el lugar de encuentro y preparar el alojamiento temporal. Los boletines del Inamhi se pueden difundir por radio. Si una zona podría quedar muy afectada, la evacuación preventiva procede aunque el evento no ocurra.

Cornejo recuerda que los comités comunitarios de gestión de riesgos recibieron entrenamiento en primeros auxilios y saben a quién llamar. Actúan, pero no cubren toda la ciudad. Conviene averiguar si el barrio cuenta con un miembro de estos comités.

A los gobiernos locales, Bermúdez les pide revisar sus planes de respuesta y de continuidad de los servicios esenciales: movilidad, agua, saneamiento, energía eléctrica, gestión de residuos e infraestructura estratégica en zonas vulnerables.

Las empresas, según Bermúdez, deben activar sus planes de continuidad, revisar su planificación financiera y proteger el flujo de caja.

Bermúdez pide pensar en “no dejar a nadie atrás”. Se requiere actuar de forma prioritaria enfocado en los grupos más vulnerables, las familias en situación de pobreza, los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas.

El Director del Ciifen advierte que el fenómeno de El Niño tiene otros efectos. La pesca artesanal sufre desde marzo o abril, haya lluvias o no. Costa señala que algunos actores, incluidas empresas privadas, no creen que El Niño vaya a producir daños o efectos en Ecuador.

Costa menciona otro riesgo: una sequía en la cordillera oriental y hacia la Amazonía podría repetir el déficit de energía de 2023 y 2024, algo que considera posible en los próximos meses.

Para el campo, el PNUD impulsa la campaña “Unidos frente al Fenómeno de El Niño”. Las guías de preparación cubren arroz, maíz, musáceas (banano y plátano), recolectores de manglar, cacao, ganado y agricultura familiar campesina: https://www.undp.org/es/ecuador/publicaciones/campana-enos-guias-de-preparacion-para-agricultores-y-productores-frente-al-fenomeno-de-el-nino.

Para la sequía hay cinco cartillas con recomendaciones prácticas: https://www.undp.org/es/ecuador/publicaciones/campana-enos-cartillas-informativas-en-caso-de-sequias-frente-al-fenomeno-de-el-nino.

El Niño en Ecuador

Preguntas sobre qué hacer ante El Niño en Ecuador