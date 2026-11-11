Ministerio de Salud recomienda preparar mochila de emergencia ante llegada de El Niño

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Ministerio de Salud Pública difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para enfrentar la temporada de lluvias asociada al fenómeno de El Niño, con énfasis en la preparación de mochilas de emergencia y la prevención de enfermedades relacionadas con inundaciones y agua estancada.

La campaña busca fortalecer las medidas de preparación familiar ante posibles emergencias y reducir riesgos para la salud durante eventos climáticos adversos.

Recomiendan tener lista la mochila de emergencia

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la preparación de una mochila de emergencia con artículos básicos para afrontar una eventual evacuación o situación de emergencia.

Las autoridades sugieren incluir linterna, ropa limpia para cambio, agua embotellada, alimentos no perecibles y un abrelatas manual.

Además, recomiendan incorporar un botiquín, mascarillas, sales de rehidratación oral y los medicamentos de uso continuo que requieran los integrantes del hogar.

También se aconseja proteger documentos personales y carnés de salud dentro de fundas plásticas para evitar daños por contacto con el agua.

Cuidado con la leptospirosis

El Ministerio de Salud alerta sobre los peligros asociados al contacto con agua estancada durante inundaciones. Por ejemplo, la leptospirosis puede transmitirse por contacto con agua o lodo contaminado con orina de animales infectados. La bacteria puede ingresar al organismo a través de los ojos, la boca o heridas en la piel.

Las autoridades señalan que síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ojos rojos o dolor muscular deben motivar una consulta médica oportuna. Asimismo, recomiendan evitar la automedicación.

Medidas de prevención durante inundaciones

Dentro de las acciones preventivas, el Ministerio de Salud Pública recomienda utilizar botas al transitar por zonas inundadas, lavar adecuadamente las manos y los alimentos, y consumir agua segura.

La campaña forma parte de las acciones de prevención impulsadas ante los efectos que podrían producir las lluvias durante la temporada asociada al fenómeno de El Niño.

Mochila de emergencia ante llegada de El Niño; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué debe contener una mochila de emergencia para la temporada de lluvias en Ecuador? Una mochila de emergencia debe incluir linterna, ropa limpia, agua embotellada, alimentos no perecibles, abrelatas manual, botiquín, mascarillas, sales de rehidratación oral, medicamentos de uso continuo y documentos protegidos del agua.

El Ministerio de Salud Pública recomienda que las familias preparen estos artículos ante posibles evacuaciones o emergencias provocadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. ❓ ¿Qué enfermedades se pueden contraer durante las inundaciones? Una de las enfermedades asociadas a las inundaciones es la leptospirosis, una infección bacteriana que puede transmitirse mediante el contacto con agua o lodo contaminado con orina de animales infectados.

El Ministerio de Salud Pública advierte que la bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel o de las mucosas de los ojos y la boca. Por ello, recomienda evitar el contacto con aguas estancadas y adoptar medidas de protección. ❓ ¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis y cuándo acudir al médico? Entre los síntomas de la leptospirosis se encuentran fiebre, dolor de cabeza, ojos rojos y dolores musculares. Ante estas manifestaciones, especialmente después del contacto con aguas contaminadas, se debe buscar atención médica.

El Ministerio de Salud Pública recomienda acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar la automedicación. La identificación temprana de los síntomas permite recibir atención adecuada y reducir el riesgo de complicaciones. ❓ ¿Cómo prevenir enfermedades durante las inundaciones en Ecuador? Para prevenir enfermedades durante las inundaciones se recomienda utilizar botas al transitar por zonas anegadas, lavarse correctamente las manos y los alimentos, consumir agua segura y evitar el contacto directo con agua estancada.

Estas recomendaciones forman parte de la campaña preventiva del Ministerio de Salud Pública frente a la temporada de lluvias. Las medidas buscan disminuir la exposición a bacterias y otros agentes que pueden afectar la salud de la población. ❓ ¿Qué recomienda el Ministerio de Salud Pública ante las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño? El Ministerio de Salud Pública recomienda preparar una mochila de emergencia, proteger los documentos personales, disponer de medicamentos esenciales y adoptar medidas de higiene para prevenir enfermedades relacionadas con las inundaciones.

La campaña busca fortalecer la preparación de las familias ecuatorianas frente a posibles emergencias durante la temporada de lluvias asociada al fenómeno de El Niño. También promueve la prevención de enfermedades como la leptospirosis, especialmente en sectores afectados por inundaciones y acumulación de agua.

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