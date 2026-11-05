¿Cuánto cuesta la mochila de emergencia en Ecuador?

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La mochila de emergencia forma parte de las recomendaciones de prevención que impulsan distintos países para que la población pueda afrontar situaciones que alteren temporalmente los servicios esenciales. En Ecuador, esta preparación suele ser recurrente durante todo el año por la exposición del territorio a terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.

Las campañas de preparación ciudadana promueven la disponibilidad de agua, alimentos y suministros básicos para al menos 72 horas. El objetivo es que las personas cuenten con recursos esenciales mientras se restablecen los servicios o llega asistencia durante una emergencia.

Varios países promueven provisiones para tres días

Países como Reino Unido, Francia, Países Bajos, Irlanda, Japón y México difunden recomendaciones para que los hogares estén preparados frente a desastres, cortes de electricidad y otras situaciones que puedan afectar las actividades cotidianas.

Aunque cada país adapta sus orientaciones a los riesgos presentes en su territorio, las iniciativas coinciden en la importancia de la prevención y de la autonomía familiar durante las primeras horas de una contingencia.

En el caso del Reino Unido, las recomendaciones incluyen almacenar agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías y dispositivos de comunicación. También se sugiere disponer de al menos tres litros de agua por persona al día, además de reservas para higiene y limpieza.

¿Qué incluye la mochila de emergencia?

El Cuerpo de Bomberos de Quito señala que la maleta de emergencia es un elemento indispensable ante cualquier tipo de desastre y recomienda mantenerla siempre lista.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indica que la mochila debe incluir alimentos no perecibles, radio a pilas, linterna, medicamentos para personas con enfermedades crónicas, cobija, una muda de ropa y documentos personales.

Además, la entidad señala que la mochila debe permanecer abastecida las 24 horas del día y ser revisada periódicamente para verificar el estado de sus contenidos.

¿Cuánto cuesta una mochila de emergencia?

El costo estimado de una mochila de emergencia se obtiene a partir de los artículos básicos recomendados para enfrentar una situación de riesgo. Los precios son referenciales y pueden variar según el establecimiento comercial y la marca de los productos.

Entre los elementos considerados constan:

Un litro de agua por persona, con un valor aproximado de 70 centavos.

Raciones de alimentos no perecibles para 72 horas, valoradas en 32,10 dólares.

Botiquín de primeros auxilios por siete dólares.

Kit de aseo personal con papel higiénico, jabón, cepillo y pasta dental por cuatro dólares.

Una radio con un costo de 12 dólares.

Una linterna con pilas por seis dólares.

Silbato por dos dólares.

Cargadores por 19 dólares.

Manta térmica tiene un valor estimado de ocho dólares.

Documentos personales, dinero en efectivo y monedas de baja denominación por 50 dólares, almacenados en una funda plástica sellada, además de llaves.

Una inversión que llega a 90,10 dólares

Para la ropa destinada a proteger del frío no se establece un costo, ya que puede utilizarse la que existe en el hogar.

Con estos elementos, el valor total referencial para equipar una mochila de emergencia asciende a 90,10 dólares.

La Cruz Roja de Pichincha señala que esta herramienta es necesaria para afrontar un desastre y la considera una de las medidas de prevención más importantes. Además, recuerda que cada integrante de la familia debe contar con su propia mochila de emergencia.

La prevención busca mejorar la respuesta familiar

Las campañas de preparación ciudadana tienen un enfoque preventivo y están orientadas a que las personas dispongan de herramientas para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, desastres, fallas eléctricas o interrupciones en las comunicaciones.

Las recomendaciones también incluyen conocer los riesgos de cada localidad, definir planes familiares, identificar rutas de evacuación y mantener actualizados los suministros.

Estas medidas buscan fortalecer la organización de los hogares y facilitar la respuesta durante las primeras horas de una emergencia.

Más información relacionada con la mochila de emergencia

Mochila de emergencia, preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto cuesta una mochila de emergencia en Ecuador? El costo estimado para equipar una mochila de emergencia con los elementos recomendados alcanza los 90,10 dólares por persona.

La estimación incluye agua, alimentos no perecibles para 72 horas, botiquín, artículos de higiene, radio, linterna, cargadores, dinero en efectivo, documentos personales, silbato y manta térmica. La ropa de abrigo puede ser la que ya existe en el hogar. ❓ ¿Qué debe tener una mochila de emergencia para 72 horas? Debe contener agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, linterna, medicinas, artículos de higiene, ropa, cobija o manta térmica, dinero en efectivo y documentos personales.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que la mochila de emergencia debe estar abastecida permanentemente y revisarse de forma periódica para garantizar que sus suministros estén disponibles cuando ocurra una emergencia. ❓ ¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia? Porque permite contar con recursos básicos durante las primeras horas de una emergencia o desastre.

Las recomendaciones internacionales buscan que las familias dispongan de agua, alimentos y suministros esenciales mientras se restablecen los servicios o llega asistencia. También ayudan a fortalecer la organización de los hogares ante situaciones imprevistas. ❓ ¿Qué países promueven el uso de una mochila de emergencia? Reino Unido, Francia, Países Bajos, Irlanda, Japón y México difunden recomendaciones para que los hogares se preparen ante emergencias.

Aunque cada país adapta las medidas a sus propios riesgos, todos coinciden en fomentar la prevención y la autonomía de las familias durante las primeras horas posteriores a un desastre, corte de energía o interrupción de servicios esenciales. ❓ ¿Cuántas mochilas de emergencia debe tener una familia? Cada integrante del hogar debe contar con su propia mochila de emergencia.

La Cruz Roja de Pichincha señala que la mochila de emergencia es una de las herramientas de prevención más importantes para enfrentar un desastre y recuerda que todos los miembros de la familia deben disponer de una para responder de manera adecuada ante una contingencia.

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