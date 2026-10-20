Lluvias elevan riesgo de dengue, leptospirosis e infecciones en Ecuador

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Con la llegada de la temporada lluviosa también aumentan los riesgos para la salud. Algunas enfermedades y emergencias pueden poner en peligro la vida de las personas si no se atienden a tiempo. Entre los principales peligros están los traumatismos y ahogamientos, así como las enfermedades gastrointestinales, las infecciones, el dengue y la leptospirosis.

Los riesgos sanitarios pueden surgir desde la acumulación de agua en el patio de una vivienda hasta las grandes inundaciones. Ante la llegada del fenómeno de El Niño, especialistas recomiendan tomar precauciones para prevenir la proliferación de enfermedades y reducir los riesgos para la población.

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Las infecciones pueden aparecer por aguas contaminadas

Brigadas sanitarias destruyeron casi tres millones de criaderos del mosquito del dengue en el país.

El doctor Andrés Díaz Armas, subdirector de Salud del Municipio de Guayaquil, advierte que las inundaciones exponen a las personas a diversos peligros, como traumatismos, cortaduras, heridas y accidentes provocados por la falta de visibilidad o la acumulación de agua en calles y viviendas.

Las personas que sufren heridas o cortes en medio de una inundación pueden desarrollar infecciones causadas por bacterias en las aguas contaminadas. También puede darse aparición de hongos asociados a la humedad, los cuales se convierten en puertas de entrada para infecciones bacterianas. “Si tengo hongos en las uñas de los pies, son puertas de entrada para que puedan favorecer unas infecciones por bacterias, sea celulitis o sea erisipela”, menciona Díaz.

“Hay personas que son diabéticas que no se dan cuenta, pisan algo, se cortan, y naturalmente pueden tener una puerta de entrada para una infección” acota.

A estos riesgos se suman los ahogamientos. “Naturalmente porque no ven y se caen en una alcantarilla”, dice el especialista.

Dengue y leptospirosis entre las amenazas de la época

Ratones y ratones proliferan en tiempos de lluvia.

Otras de las enfermedades comunes en esta temporada son el dengue y leptospirosis. Díaz, explicó que la leptospirosis puede estar relacionada con el contacto con aguas estancadas contaminadas por roedores infectados.

Durante esta época invernal aumenta la presencia de ratas y ratones, es por este motivo que en casa hay que tomar las medidas necesarias para que no ingresen. “En casa lo que hay que tener cuidado con el cúmulo de cosas, recordemos que en los rodeadores son de cosas acumuladas y si hay un espacio que no se limpia, ahí va a ser su casa y solo va a salir para buscar comida”.

Respecto al dengue, señaló que las lluvias favorecen la formación de criaderos de mosquitos en recipientes con agua acumulada como floreros, juguetes y otros reservorios domésticos.

Atención médica por enfermedades respiratorias

Imagen referencial de enfermedades respiratorias.

Durante este año los servicios municipales de Guayaquil han atendido en promedio unas 8 000 personas al mes por enfermedades respiratorias, desde cuadros leves hasta casos que requieren derivación.

Además registran alrededor de 5 000 atenciones mensuales por enfermedades gastrointestinales y cerca de 1 600 por afecciones dermatológicas. Estos números podrían aumentar en los próximos meses.

La recomendación es mantener la limpieza y desinfección de los espacios afectados por las lluvias, así como evitar la acumulación de objetos que puedan convertirse en refugio para roedores.

Recomendaciones ante daños en redes eléctricas

Antes el peligro de inundaciones se aconseja desconectar equipos y bajar los interruptores de energía para evitar el contacto entre el agua y las instalaciones eléctricas. Un vez bajado los interruptores, puede ir desconectando cada uno de los cabes de su casa sin peligro a electrocutarse.

Además se debe evitarse manipular conexiones deterioradas o cables sin protección. En la calle también evite el contacto con cables del tendido eléctrico.

Dengue y leptospirosis entre los riesgos sanitarios durante la temporada lluviosa en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué enfermedades y riesgos para la salud aumentan durante la temporada de lluvias en Guayaquil? Durante la temporada lluviosa aumentan los riesgos de dengue, leptospirosis, enfermedades gastrointestinales, infecciones bacterianas, afecciones dermatológicas, traumatismos y ahogamientos.

Las inundaciones y la acumulación de agua pueden exponer a las personas a aguas contaminadas, favorecer la reproducción de mosquitos y aumentar el contacto con roedores. El doctor Andrés Díaz Armas, subdirector de Salud del Municipio de Guayaquil, advierte que estas condiciones pueden generar complicaciones si no se toman precauciones. ❓ ¿Cómo pueden las aguas contaminadas de las inundaciones provocar infecciones en la piel? Las aguas contaminadas pueden provocar infecciones bacterianas cuando entran en contacto con heridas, cortaduras o lesiones en la piel.

Según el doctor Andrés Díaz Armas, la humedad también favorece la aparición de hongos, que pueden facilitar infecciones como la celulitis y la erisipela. Las personas con diabetes deben extremar los cuidados, ya que una herida puede complicarse si no recibe atención oportuna. ❓ ¿Cómo prevenir el dengue y la leptospirosis durante la temporada de lluvias? Para prevenir el dengue, se recomienda eliminar el agua acumulada en floreros, juguetes y otros recipientes. Para reducir el riesgo de leptospirosis, es importante evitar el contacto con aguas potencialmente contaminadas y mantener las viviendas limpias, sin acumulación de objetos que sirvan de refugio para roedores.

Las lluvias favorecen la formación de criaderos de mosquitos transmisores del dengue. La leptospirosis, por su parte, puede transmitirse por contacto con agua o suelo contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores. ❓ ¿Cuántas atenciones médicas registra mensualmente el Municipio de Guayaquil por enfermedades respiratorias y gastrointestinales? Los servicios municipales de salud registran un promedio mensual de 8 000 atenciones por enfermedades respiratorias y alrededor de 5 000 por enfermedades gastrointestinales. Además, reportan cerca de 1 600 atenciones mensuales por afecciones dermatológicas.

Las cifras corresponden a los datos proporcionados para este reportaje. Según la información, estas atenciones podrían aumentar durante los próximos meses debido a las condiciones de la temporada lluviosa. ❓ ¿Qué precauciones eléctricas se deben tomar si una vivienda se inunda durante las lluvias? Se recomienda cortar la energía eléctrica desde un lugar seco y seguro, siempre que sea posible hacerlo sin entrar en contacto con el agua ni con instalaciones eléctricas mojadas. No se deben manipular cables deteriorados, conexiones expuestas ni equipos eléctricos inundados.

El contacto del agua con instalaciones eléctricas puede provocar descargas y electrocuciones. Si el tablero eléctrico está mojado o el acceso implica atravesar una zona inundada, no se debe intentar desconectar la energía; es necesario alejarse y solicitar ayuda a personal calificado o a los servicios de emergencia.

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