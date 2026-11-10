Fuertes lluvias inundaron Yaguachi; el agua ingresó a escuelas, viviendas y cementerio

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La intensa lluvia registrada el lunes 9 de noviembre de 2026 en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, provocó inundaciones en varias calles y el ingreso de agua a viviendas y aulas de instituciones educativas.

Las precipitaciones dejaron afectaciones en distintos sectores del cantón.

Aulas inundadas por lluvia en Yaguachi

Las intensas lluvias registradas en Yaguachi provocaron inundaciones en varios sectores del cantón, entre ellos La Victoria y Los Humildes. El agua también ingresó a las aulas de instituciones educativas, donde se vivieron momentos de preocupación.

En videos difundidos en redes sociales se observa a niños que levantan los pies y los colocan sobre los pupitres para evitar mojarse, mientras el agua cubre el piso de las aulas.

Ante esta situación, padres de familia solicitaron a las autoridades educativas que las clases se desarrollen de manera virtual, al considerar que las inundaciones ponen en riesgo la integridad física y emocional de los estudiantes.

Cementerio de Yaguachi se llenó de agua

Las precipitaciones que empezaron a caer alrededor de las 07:00 ingresó hasta los interiores del cementerio General de Yaguachi, y del municipio de Yaguachi.

El centro del cantón también quedó bajo el agua, afectando la circulación vehicular. Moradores del sector colocaron cintas de peligro para evitar que los vehículos circulen en la zona y el agua ingresara en sus viviendas. En algunas zonas el agua alcanzaba las rodillas de las personas.

Agua acumulada por horas

Según los reportes, el agua se mantuvo acumulada por horas, pese a que la lluvia cesó a las dos horas y media.

Ante esta situación, el Municipio informó que equipos de la Dirección de Servicios Públicos y Gestión Ambiental se mantienen desplegados en territorio para atender los puntos afectados y realizar labores que permitan reducir los niveles de agua.

Equipos municipales realizan limpieza y drenaje

Según un comunicado de la Alcaldía de Yaguachi, el personal ejecuta trabajos de limpieza y retiro de obstáculos en sumideros y alcantarillas con el objetivo de facilitar la evacuación de las aguas lluvias.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan que los niveles acumulados disminuyan progresivamente en los sectores afectados. El Municipio indicó que las estaciones de bombeo continúan activas y bajo monitoreo constante mientras se desarrollan las labores de atención.

Además, el personal municipal mantiene seguimiento permanente a la situación y a los sectores donde se registran las principales afectaciones.

Autoridades piden colaboración ciudadana

La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en calles, sumideros y alcantarillas. Según el comunicado, mantener libres estos sistemas de drenaje contribuye a prevenir obstrucciones y facilita la evacuación del agua durante eventos de lluvia.

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