Hallan cuatro cadáveres y tres osamentas en Yaguachi, Guayas

La Policía halló cuatro cadáveres y tres osamentas en Yaguachi, Guayas, el viernes 14 de agosto de 2026, luego de que moradores del sector La Herradura, reportaran un fuerte mal olor.

El hallazgo de cuatro cadáveres y tres osamentas en Yaguachi, Guayas

El hallazgo ocurrió la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en el sector La Herradura, Yaguachi, Guayas.

Cuatro cadáveres y tres conjuntos de osamentas humanas fueron encontrados, cerca del límite entre Yaguachi y Durán, Guayas.

El hallazgo se produjo luego de que moradores alertaran a la Policía Nacional por un fuerte mal olor proveniente del lugar.

¿Qué encontró la Policía en Yaguachi?

Los agentes localizaron cuatro cadáveres a metros de distancia.

Tres de los cuerpos estaban completos, mientras que otro se encontraba incompleto.

En el lugar, fueron hallados solo la cabeza y el tórax del cuarto cuerpo.

Según los datos preliminares, los cuerpos tendrían cerca cinco días de fallecidos.

En el terreno también se encontraron prendas de vestir y manchas de sangre.

Estos elementos que serán analizados con las pericias con el fin de determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Además, se busca verificar si el lugar corresponde al sitio donde se ejecutaron los crímenes.

Además de los cuatro cadáveres, los agentes localizaron tres cráneos y varios huesos humanos.

Entre ellos, huesos cortos y largos como fémures.

Policía investiga posible relación con grupos criminales

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el terreno pudo haber sido utilizado para abandonar víctimas en medio de la disputa entre grupos criminales que operan en distintos sectores de Guayas.

Esta posibilidad, sin embargo, debe ser investigada y confirmada por las autoridades. Hasta el momento no se ha establecido oficialmente la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas de sus muertes.

Los restos fueron trasladados para la realización de pericias forenses y procesos de identificación.

Tampoco se han reportado personas detenidas por este hecho.

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