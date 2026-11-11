Inamhi prevé lluvias fuertes en cuatro provincias del Ecuador este miércoles 11 de noviembre

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Se esperan precipitaciones de intensidad variable en varias provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, según el pronóstico de lluvias del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Según la entidad, los períodos de mayor probabilidad de lluvias están especificados por cantón y región, con eventos que se concentrarán principalmente en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

Costa y Galápagos registrarán lluvias y lloviznas

En la región Costa, el Inamhi prevé lluvias de intensidad normal a moderada en varios cantones de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas.

En Guayas, las precipitaciones se esperan durante la mañana y tarde en cantones como Daule, Durán, Guayaquil, Milagro, Naranjito, Palestina, Salitre, Santa Lucía y Yaguachi, entre otros. También se prevén lloviznas en Balao, El Empalme, General Antonio Elizalde y Playas.

Sierra tendrá lluvias moderadas en sectores específicos

Para la región Sierra, el Inamhi prevé principalmente lloviznas en varias provincias durante la mañana y tarde. Las lluvias de intensidad normal a moderada se concentrarían en los cantones La Maná y Pangua, en la provincia de Cotopaxi. En provincias como Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, Pichincha e Imbabura se esperan lloviznas.

Amazonía mantendrá condiciones lluviosas

El pronóstico también contempla lloviznas durante la tarde en distintas provincias de la región Amazónica. Las precipitaciones están previstas en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Inamhi mantiene seguimiento de las condiciones meteorológicas

La entidad señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y actualizará la información en caso de cambios en el comportamiento de las lluvias.

Los Ríos concentra el mayor riesgo de lluvias fuertes

De acuerdo con el aviso meteorológico, se prevén lluvias fuertes en los cantones Baba, Babahoyo, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas y Vinces.

Además, se pronostican lluvias de intensidad normal a moderada en Mocache, Quevedo y Quinsaloma, mientras que en Buena Fe y Valencia se esperan lloviznas.

Pronósticos de lluvias para este miércoles 11 de noviembre

❓ ¿En qué provincias de Ecuador lloverá este miércoles 11 de noviembre de 2026? El Inamhi pronostica lluvias de intensidad variable en varias provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, principalmente en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

Las precipitaciones se presentarán en distintos horarios, según el cantón y la región. En la Costa se esperan lluvias normales a moderadas, mientras que en gran parte de la Sierra y Amazonía predominarán las lloviznas. El Inamhi mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas. ❓¿A qué hora lloverá en Guayaquil este miércoles 11 de noviembre? El Inamhi prevé lluvias de intensidad normal a moderada durante la mañana y tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026 en Guayaquil.

El pronóstico también contempla precipitaciones en otros cantones de Guayas, como Daule, Durán, Milagro, Naranjito, Palestina, Salitre, Santa Lucía y Yaguachi. En Balao, El Empalme, General Antonio Elizalde y Playas se esperan lloviznas. ❓¿Qué cantones de Los Ríos tienen mayor probabilidad de lluvias fuertes? Los cantones Baba, Babahoyo, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas y Vinces tienen pronóstico de lluvias fuertes para este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Según el Inamhi, Los Ríos concentra las previsiones de precipitaciones más intensas. En Mocache, Quevedo y Quinsaloma se esperan lluvias normales a moderadas, mientras que en Buena Fe y Valencia se pronostican lloviznas. ❓¿En qué provincias de la Sierra se esperan lluvias este 11 de noviembre? El Inamhi pronostica lluvias de intensidad normal a moderada en los cantones La Maná y Pangua, en Cotopaxi, mientras que en Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, Pichincha e Imbabura se esperan principalmente lloviznas. Las precipitaciones en la Sierra se presentarían principalmente durante la mañana y tarde de este miércoles. Su intensidad variará según la ubicación geográfica y las condiciones atmosféricas de cada sector. ❓¿Cuál es el pronóstico de lluvias para la Amazonía ecuatoriana este miércoles 11 de noviembre? El Inamhi prevé lloviznas durante la tarde en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

La región Amazónica mantendrá condiciones lluviosas en distintos sectores durante este miércoles 11 de noviembre de 2026. El Inamhi continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y actualizará sus pronósticos si se presentan cambios significativos.

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