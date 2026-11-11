A partir de las 19:00 se prevén lluvias fuertes en diferentes provincias del país

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de distinta intensidad en varias provincias de Ecuador durante la noche de este miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de noviembre de 2026. El pronóstico contempla precipitaciones fuertes en sectores de Guayas, Los Ríos y Manabí, mientras otras zonas de la Costa, Sierra y Amazonía tendrán lluvias moderadas o lloviznas.

El período de mayor relevancia para las precipitaciones comprende desde las 19:00 de este miércoles hasta las 07:00 del jueves. El organismo identifica los cantones y sectores con mayor probabilidad de lluvia en cada provincia.

⛈️ Pronóstico de Lluvias

⏰ Conoce el pronóstico para esta noche, miércoles 11 y madrugada del jueves 12 de nov 2026. 🌗

La mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón.

Ante cualquier cambio en las condiciones, te mantendremos informado. #juntosanteelniño #inamhi pic.twitter.com/lMxiw4Ckrs — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 11, 2026

Guayas, Los Ríos y Manabí con pronóstico de lluvia fuerte

En Guayas, el Inamhi prevé lluvias fuertes en Balao, Balzar, El Empalme, Naranjal y Tenguel, en Guayaquil. Para otros sectores, como Alfredo Baquerizo Moreno, Colimes, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Milagro, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón y Santa Lucía, el pronóstico señala precipitaciones de intensidad normal a moderada.

Los Ríos también registra zonas con previsión de lluvia fuerte. La alerta comprende Baba, Babahoyo, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas y Vinces. En Buena Fe, Quevedo y Valencia se esperan precipitaciones normales o moderadas.

En Manabí, el pronóstico de lluvia fuerte incluye 24 de Mayo, Bolívar, Junín, Olmedo, Pichincha y Santa Ana. Para Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Jama, Manta, Montecristi, Paján, Portoviejo, Rocafuerte y Tosagua se esperan lluvias normales o moderadas. Jaramijó, Manta, Montecristi, Puerto López y Sucre también constan en el reporte con lloviznas.

Lluvias en la Sierra durante la noche y madrugada

En la región Interandina, el Inamhi prevé lluvias fuertes en Caluma, Chimbo, Echeandía y Las Naves, en Bolívar, así como en La Troncal, en Cañar.

Azuay registra precipitaciones normales o moderadas en Camilo Ponce Enríquez y Pucará. En Cotopaxi, el pronóstico contempla lluvias de intensidad normal a moderada en La Maná y lloviznas en Pángua y Sigchos.

En Pichincha, las precipitaciones normales o moderadas podrían presentarse en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Loja tendrá lloviznas en Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo. En Chimborazo, el reporte señala lloviznas en Penipe, mientras Tungurahua registra esta misma condición en Baños de Agua Santa.

Amazonía tendrá lloviznas en seis provincias

El pronóstico también contempla lloviznas en sectores de las seis provincias amazónicas. En Morona Santiago, la previsión comprende Huamboya, Morona y Palora; en Napo, Archidona y Quijos; y en Orellana, La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana.

En Pastaza, las lloviznas podrían presentarse en Arajuno, Mera y Santa Clara. Para Sucumbíos, el reporte incluye Cascales y Lago Agrio. En Zamora Chinchipe, la previsión abarca Nangaritza y Yacuambi.

El Inamhi precisa que los horarios señalados corresponden al período de mayor intensidad de las precipitaciones en cada provincia. Durante el resto del día, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.

Te recomendamos