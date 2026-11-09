Guayas y Los Ríos reciben ayuda tras apagones y daños viales por lluvias

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó este lunes 9 de noviembre de 2026 sobre la entrega de asistencia humanitaria y la ejecución de reparaciones urgentes en servicios básicos tras registrarse cortes de energía y daños viales por lluvias en las provincias del Litoral. En cantones de Guayas y Los Ríos, las cuadrillas técnicas atienden afectaciones en el tendido eléctrico y anegaciones provocadas por el temporal invernal asociado al fenómeno de El Niño, mientras brigadas estatales distribuyen raciones alimenticias y vestimenta a las familias damnificadas.

Respuesta técnica y asistencia ante daños viales por lluvias

Frente a los deslizamientos de tierra y daños viales por lluvias reportados en diferentes corredores interprovinciales, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervino en tres ejes estatales de Manabí (E30, E39 y E15) para reconformar la calzada en San Plácido, limpiar ductos en Rocafuerte y despejar el parterre en Manta.

De manera paralela, en la Amazonía se concluyeron labores de remoción de escombros en el kilómetro 9 de la carretera E45 Puyo-Macas (sector Caserío Veracruz) para rehabilitar la circulación, mientras que en el sector Curva Brava de la isla Santa Cruz se aseguraron taludes y se abrieron dos carriles de tránsito vehicular.

Despliegue de kits humanitarios en Guayas y Los Ríos

En la provincia del Guayas, las brigadas canalizaron asistencia humanitaria para hogares golpeados por las anegaciones en el sector San Miguel 1, perteneciente al cantón Milagro. Con esta entrega, el territorio guayasense suma un consolidado de 10 630 kits de ayuda humanitaria suministrados a familias afectadas.

Por su parte, en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, se facilitaron 200 kits de vestimenta, alcanzando un acumulado provincial de 514 paquetes de soporte entregados a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Reparación de redes eléctricas y bombas de succión

Las fuertes tormentas con ráfagas de viento provocaron averías en el sistema eléctrico de Guayas, donde equipos especializados acudieron a reparar redes en Juján y Samborondón. Asimismo, en el alimentador Bucay-Santuario se instalaron seis nuevos postes para restablecer la operatividad técnica del tendido.

En Los Ríos, cuadrillas de técnicos trabajaron en la reconexión del servicio en Babahoyo, Ventanas, Baba, Puebloviejo y Urdaneta, al tiempo que se dotó de motobombas, generadores eléctricos e hidrolavadoras a la Escuela San José de Babahoyo para evacuar aguas estancadas.

Pronóstico meteorológico para la noche y madrugada

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé precipitaciones de variable intensidad para la noche de este lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026 en las regiones Costa, Sierra e Insular.

La mayor concentración de lluvias de nivel normal a moderado se localizará en zonas específicas de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. En contraste, en sectores costeros de El Oro y Esmeraldas predominarán condiciones de llovizna dispersa, manteniéndose activo el monitoreo para prevenir nuevos daños viales por lluvias.

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