Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas y Manabí tendrán lluvias esta noche y madrugada

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó lluvias de intensidad moderada a fuerte en el interior de Esmeraldas para la tarde y noche de este martes 10 de noviembre de 2026. El organismo también prevé una activación progresiva de precipitaciones en zonas del interior del Litoral, principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Guayas, durante las próximas horas.

El monitoreo satelital del Inamhi, con corte a las 16:15 de este martes, identificó precipitaciones en los cantones Quinindé y Eloy Alfaro, en Esmeraldas. El pronóstico comprende la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

Lluvias moderadas y fuertes en Esmeraldas

El reporte del Inamhi señala que la zona interior de Esmeraldas presenta lluvias entre moderadas y fuertes. Los sectores de Quinindé y Eloy Alfaro constan entre los puntos con actividad de precipitaciones.

El organismo meteorológico identificó estas condiciones mediante el monitoreo satelital de la tarde. El informe corresponde a una observación de las 16:15 y describe el comportamiento de las lluvias en esa franja del territorio nacional.

Santo Domingo, Manabí y Guayas tendrán más precipitaciones

El Inamhi prevé que las lluvias se extiendan de forma progresiva hacia el interior del Litoral durante las horas siguientes. El pronóstico incluye a Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Guayas, como ha sido el comportamiento en los últimos días.

Esta previsión corresponde a una activación gradual de las precipitaciones, por lo que el organismo no establece una hora exacta de inicio para cada provincia ni identifica en este reporte todos los cantones que podrían registrar lluvias.

El pronóstico difundido por el Inamhi comprende dos períodos: la noche de este martes 10 y la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 2026. El organismo señala que la mayor relevancia de las lluvias corresponde a sectores específicos de cada cantón.

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