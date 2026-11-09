20 provincias tendrán lluvias esta noche y madrugada

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en varias localidades de Ecuador durante la noche de este lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el período entre las 19:00 y las 07:00 y detalla los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.

El mapa meteorológico identifica lloviznas en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, algunas localidades de la Costa y la Amazonía tendrán lluvias normales o moderadas. En Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, la previsión contempla esta última intensidad para toda la provincia.

Lluvias en la Costa y Galápagos

La región Costa presenta varios puntos con precipitaciones de intensidad variable. En Guayas, el Inamhi prevé lluvia normal o moderada en Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón y Santa Lucía.

En Los Ríos, la misma categoría corresponde a Buena Fe, Quevedo, Quinsaloma, Valencia y Ventanas. En Manabí, incluye Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jaramijó, Jipijapa, Manga del Cura, Manta, Montecristi, Puerto López, San Vicente y Sucre.

El reporte también contempla lluvias normales o moderadas en toda la provincia de Santa Elena y en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para el resto de las localidades de estas provincias, el mapa establece lloviznas. La previsión incluye:

El Oro: Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Pasaje, Portovelo y Santa Rosa.

Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Pasaje, Portovelo y Santa Rosa. Esmeraldas: toda la provincia.

toda la provincia. Guayas: Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Durán, El Piedrero, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Playas, San Jacinto de Yaguachi y Simón Bolívar.

Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Durán, El Piedrero, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Playas, San Jacinto de Yaguachi y Simón Bolívar. Los Ríos: Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Pueblo Viejo, Urdaneta y Vinces.

Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Pueblo Viejo, Urdaneta y Vinces. Manabí: 24 de Mayo, Bolívar, Jama, Junín, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana y Tosagua.

En Galápagos, el Inamhi pronostica lluvia normal o moderada en Isabela y lloviznas en San Cristóbal y Santa Cruz.

Pronóstico para la Sierra

La región Interandina también registra precipitaciones durante la noche. La mayor parte de los cantones incluidos en el mapa tendrá lloviznas.

Azuay: Camilo Ponce Enríquez y Pucará.

Camilo Ponce Enríquez y Pucará. Bolívar: Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel.

Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel. Cañar: La Troncal y Suscal.

La Troncal y Suscal. Chimborazo: Colta, Cumandá y Pallatanga.

Colta, Cumandá y Pallatanga. Cotopaxi: Pangua tendrá lluvia normal o moderada; La Maná y Sigchos registran lloviznas.

Pangua tendrá lluvia normal o moderada; La Maná y Sigchos registran lloviznas. Imbabura: Las Golondrinas.

Las Golondrinas. Loja: Espíndola, Loja, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo.

Espíndola, Loja, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo. Pichincha: Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Tungurahua: Baños de Agua Santa.

Amazonía tendrá lluvias de intensidad variable

En la región amazónica, el pronóstico contempla lluvia normal o moderada en Taisha, en Morona Santiago; Orellana, en la provincia del mismo nombre; y Mera y Pastaza, en Pastaza.

El resto de las localidades señaladas tendrá lloviznas. En Morona Santiago, la previsión incluye Gualaquiza, Logroño, Morona, Palora, San Juan Bosco, Sucúa y Tiwintza. En Napo, abarca toda la provincia.

Orellana registra lloviznas en Aguarico y La Joya de los Sachas. En Pastaza, el pronóstico incluye Arajuno. Para Sucumbíos, contempla Cascales, Cuyabeno, Lago Agrio, Putumayo y Shushufindi.

En Zamora Chinchipe, las localidades con previsión de lloviznas son Centinela del Cóndor, El Pangui, Nangaritza, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora.

Categorías del pronóstico meteorológico

El mapa del Inamhi utiliza cuatro colores para identificar la intensidad de las precipitaciones. El amarillo representa lloviznas, con gotas pequeñas y suaves; el naranja corresponde a lluvias normales o moderadas, de intensidad variable.

El rojo identifica lluvias fuertes, que pueden prolongarse, mientras que el gris representa tormentas con precipitaciones intensas, viento, rayos y truenos.

El reporte destaca las localidades con mayor probabilidad de lluvia durante el período comprendido entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Te recomendamos