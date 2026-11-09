20 provincias tendrán lluvias esta noche y madrugada

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en varias localidades de Ecuador durante la noche de este lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el período entre las 19:00 y las 07:00 y detalla los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.
El mapa meteorológico identifica lloviznas en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, algunas localidades de la Costa y la Amazonía tendrán lluvias normales o moderadas. En Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, la previsión contempla esta última intensidad para toda la provincia.
La región Costa presenta varios puntos con precipitaciones de intensidad variable. En Guayas, el Inamhi prevé lluvia normal o moderada en Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón y Santa Lucía.
En Los Ríos, la misma categoría corresponde a Buena Fe, Quevedo, Quinsaloma, Valencia y Ventanas. En Manabí, incluye Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jaramijó, Jipijapa, Manga del Cura, Manta, Montecristi, Puerto López, San Vicente y Sucre.
El reporte también contempla lluvias normales o moderadas en toda la provincia de Santa Elena y en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Para el resto de las localidades de estas provincias, el mapa establece lloviznas. La previsión incluye:
En Galápagos, el Inamhi pronostica lluvia normal o moderada en Isabela y lloviznas en San Cristóbal y Santa Cruz.
La región Interandina también registra precipitaciones durante la noche. La mayor parte de los cantones incluidos en el mapa tendrá lloviznas.
En la región amazónica, el pronóstico contempla lluvia normal o moderada en Taisha, en Morona Santiago; Orellana, en la provincia del mismo nombre; y Mera y Pastaza, en Pastaza.
El resto de las localidades señaladas tendrá lloviznas. En Morona Santiago, la previsión incluye Gualaquiza, Logroño, Morona, Palora, San Juan Bosco, Sucúa y Tiwintza. En Napo, abarca toda la provincia.
Orellana registra lloviznas en Aguarico y La Joya de los Sachas. En Pastaza, el pronóstico incluye Arajuno. Para Sucumbíos, contempla Cascales, Cuyabeno, Lago Agrio, Putumayo y Shushufindi.
En Zamora Chinchipe, las localidades con previsión de lloviznas son Centinela del Cóndor, El Pangui, Nangaritza, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora.
El mapa del Inamhi utiliza cuatro colores para identificar la intensidad de las precipitaciones. El amarillo representa lloviznas, con gotas pequeñas y suaves; el naranja corresponde a lluvias normales o moderadas, de intensidad variable.
El rojo identifica lluvias fuertes, que pueden prolongarse, mientras que el gris representa tormentas con precipitaciones intensas, viento, rayos y truenos.
El reporte destaca las localidades con mayor probabilidad de lluvia durante el período comprendido entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.