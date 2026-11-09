Ecuador registra 20 cuerpos hídricos desbordados en cuatro provincias por las lluvias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 11:00 de este 9 de noviembre de 2026, se registran 20 cuerpos hídricos desbordados, entre ríos y esteros, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
La entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
Guayas concentra nueve cuerpos hídricos desbordados
De acuerdo con el reporte, en Guayas se registran los siguientes desbordamientos:
- Estero El Cañal, en el sector El Laurel, cantón Daule.
- Río Pula, en varios sectores de El Laurel, cantón Daule.
- Río Jaboncillo, en varios sectores de El Laurel, cantón Daule.
- Río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós de Taura, cantón Naranjal.
- Estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal de Balzar.
- Río Pula, en Santa Lucía y recinto La Judith.
- Río Canaan, en Pedro Carbo y recinto Pasaje.
- Río Amarillo, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).
- Estero Loco, en Lomas de Sargentillo.
Manabí registra seis desbordamientos
La Secretaría reportó seis cuerpos hídricos desbordados en la provincia de Manabí:
- Río Viejo, en Charapotó, cantón Sucre.
- Quebrada Pacoche, en Santa Marianita, cantón Manta.
- Río Burro, en varios sectores de Manta.
- Río Muerto, en Montecristi.
- Quebrada Ahoga Vaca, en Montecristi.
- Quebrada Chorrillo, en Montecristi.
Los Ríos y Santa Elena también presentan afectaciones
En Los Ríos se reportan dos cuerpos hídricos desbordados:
- Río Chilintomo, en el sector Las Cañitas de Babahoyo.
- Río Catarama, en el sector Santa Clara 2 de Urdaneta.
Mientras que en Santa Elena se registran tres desbordamientos de ríos:
- Río California, en la comuna La Ponga, parroquia Colonche.
- Río Salanguillo, en la comuna Salanguillo, parroquia Colonche.
- Río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos, parroquia Colonche.
Autoridades mantienen seguimiento
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante los desbordamientos reportados en estas provincias.
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