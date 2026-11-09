Ecuador registra 20 cuerpos hídricos desbordados en cuatro provincias por las lluvias

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 11:00 de este 9 de noviembre de 2026, se registran 20 cuerpos hídricos desbordados, entre ríos y esteros, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

La entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Guayas concentra nueve cuerpos hídricos desbordados

De acuerdo con el reporte, en Guayas se registran los siguientes desbordamientos:

Estero El Cañal, en el sector El Laurel, cantón Daule.

Río Pula, en varios sectores de El Laurel, cantón Daule.

Río Jaboncillo, en varios sectores de El Laurel, cantón Daule.

Río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós de Taura, cantón Naranjal.

Estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal de Balzar.

Río Pula, en Santa Lucía y recinto La Judith.

Río Canaan, en Pedro Carbo y recinto Pasaje.

Río Amarillo, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).

Estero Loco, en Lomas de Sargentillo.

Manabí registra seis desbordamientos

La Secretaría reportó seis cuerpos hídricos desbordados en la provincia de Manabí:

Río Viejo, en Charapotó, cantón Sucre.

Quebrada Pacoche, en Santa Marianita, cantón Manta.

Río Burro, en varios sectores de Manta.

Río Muerto, en Montecristi.

Quebrada Ahoga Vaca, en Montecristi.

Quebrada Chorrillo, en Montecristi.

Los Ríos y Santa Elena también presentan afectaciones

En Los Ríos se reportan dos cuerpos hídricos desbordados:

Río Chilintomo, en el sector Las Cañitas de Babahoyo.

Río Catarama, en el sector Santa Clara 2 de Urdaneta.

Mientras que en Santa Elena se registran tres desbordamientos de ríos:

Río California, en la comuna La Ponga, parroquia Colonche.

Río Salanguillo, en la comuna Salanguillo, parroquia Colonche.

Río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos, parroquia Colonche.

Autoridades mantienen seguimiento

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante los desbordamientos reportados en estas provincias.

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