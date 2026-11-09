El desbordamiento del río Burro inundó varios sectores de Manta este lunes 9 de noviembre

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron durante la mañana de este lunes 9 de noviembre de 2026 provocaron el desbordamiento del río Burro y anegaron varios sectores de Manta, en Manabí. El incremento del caudal afectó calles, avenidas y zonas residenciales, mientras las autoridades cerraron preventivamente varias vías para evitar riesgos a los conductores.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada, pero ganaron intensidad entre las 06:30 y las 07:45. El agua elevó los niveles de los ríos Burro y Manta y ocasionó inundaciones en distintos puntos del cantón. Los primeros reportes ciudadanos alertaron sobre el desbordamiento en el barrio Jocay. También hubo afectaciones en la parroquia Tarqui y en sectores cercanos a la desembocadura del río Burro. La emergencia se extendió a Montecristi, donde Leonidas Proaño registró acumulaciones de agua.

El río Burro se desbordó en tres puntos de Manta

Los primeros reportes ciudadanos ubicaron el desbordamiento del río Burro alrededor de las 07:45 en el barrio Jocay, específicamente en la intersección de las calles J-10 y J-7. En este lugar, el agua superó la estructura de los puentes y el muro de gaviones. La corriente salió del cauce y avanzó directamente por las calles del sector.

La fuerza del agua también sobrepasó el muro de contención en el tramo de la calle J-10. Otro punto crítico apareció en la intersección de la calle J-14 y la avenida 4 de Noviembre. El desbordamiento provocó el colapso total de la circulación vehicular en esta última arteria.

El tercer desbordamiento ocurrió en la desembocadura del río Burro, donde se une con el río Manta, debajo del paso a nivel de la parroquia Tarqui. La corriente inundó por completo las avenidas 107, 108 y 109.

Las afectaciones también alcanzaron otros sectores de Tarqui. La calle 101 registró acumulación de agua y basura. Además, moradores de las zonas cercanas a la unidad educativa San José reportaron que el nivel del agua llegó aproximadamente a un metro de altura.

Ante el incremento del caudal y el peligro para quienes circulaban por las zonas afectadas, las autoridades locales cerraron preventivamente el tránsito vehicular en todo el perímetro comprometido.

Las lluvias también ocasionaron problemas en cantones vecinos. En Montecristi, el sector de Leonidas Proaño reportó importantes acumulaciones de agua e inundaciones, en medio de las precipitaciones que afectaron a esta parte de Manabí.

Manabí, Reportan el desbordamiento del Río Burro afectando a varias localidades de la ciudad de Manta. https://t.co/J35SnhnPo3 — We News (@wenewsec) November 9, 2026

Municipio desplegó equipos de contingencia por las inundaciones

Frente a la emergencia, el Municipio de Manta informó, mediante sus canales digitales, que mantiene equipos de contingencia desplegados en varios puntos críticos del cantón. Las cuadrillas comenzaron a trabajar desde las primeras horas de la madrugada, cuando se iniciaron las precipitaciones.

Los organismos de control y los equipos municipales evalúan la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje pluvial. Estas labores buscan mitigar los efectos de las acumulaciones de agua en las zonas residenciales y comerciales perjudicadas por los desbordamientos.

La emergencia ocurrió durante una jornada para la que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ya había anticipado lluvias intensas en Manta y otras localidades de la Costa ecuatoriana. Entre las ciudades incluidas en el pronóstico estaban Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Puerto López y La Libertad.

En su boletín meteorológico de actualización, emitido a las 07:00 de este lunes, el Inamhi detalló que el monitoreo satelital identificó núcleos de lluvia puntuales sobre el perfil costero de Manabí, Santa Elena y el sur de Los Ríos.

Sin embargo, el pronóstico de la entidad técnica señaló que la inestabilidad climática disminuiría gradualmente. Según esa previsión, las precipitaciones perderían intensidad y se disiparían durante las horas siguientes.

Mientras tanto, las inundaciones dejaron varias vías de Manta afectadas y obligaron a restringir la circulación en los puntos donde el desbordamiento de los ríos representaba un riesgo para la población.

Manta totalmente inundado. https://t.co/QO1T3gAepD — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 9, 2026

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