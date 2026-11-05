Lluvias provocan inundaciones en Manabí, Santa Elena y Milagro

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Varios cantones de la provincia de Manabí registran afectaciones por inundaciones y desbordamientos de ríos este jueves 5 de noviembre de 2026. Una situación similar se presenta en Milagro y Santa Elena, en la provincia de Guayas, donde también se reportan emergencias relacionadas con las lluvias.

Según el informe más reciente de la Secretaría Nacional de Riesgos Ecuador en la provincia de Manabí se registran cinco ríos desbordados; mientras que en Milagro se reportaron dos ríos desbordados.

Sectores inundados en Manabí

En Manabí, sectores como Tosagua, Pueblito, San Bartolo y Cañitas de Charapotó permanecen inundados debido a las intensas lluvias. En Puerto López, el desbordamiento de ríos obligó a evacuar a varias familias durante la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026.

La situación también es crítica en Chone, donde las inundaciones dejaron sin servicio de agua potable al 60 % de la población.

Actualmente, Manabí registra el desbordamiento de cinco ríos: Ayampe, Casas Viejas, Julcuy, Guineal y Garrapata, lo que agrava las afectaciones provocadas por las precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Una de las emergencias conocida en redes fue la caída de una camioneta cayó a un socavón en la vía Canuto. En el vehículo iban a bordo dos personas que lograron ser rescatadas.

#Manabi 2 personas fueron rescatadas después de que su camioneta cayó a un socavón en la vía Canuto – Membrillo . https://t.co/etNG4AX4oZ — Minuto & Medio (@MinMedio) November 5, 2026

150 familias afectadas en Santa Elena

En Santa Elena al menos 150 familias han sido afectadas en la comuna San Antonio, donde el agua llegí hasta las viviendas. Entre los sectores con más daños se encuentra Valdivia, San Pedro, Barcona y Sinchal.

La provincia de Santa Elena registra cinco cuerpos hídricos desbordados: California, Salanguillo, Javita, Dos Mangas, y Valdivia.

Inundaciones en Milagro

Las lluvias registradas el 4 de noviembre de 2026 han provocado el desbordamiento de ríos y la acumulación de agua en calles y avenidas de varios sectores de la cabecera cantonal de Milagro. Como consecuencia, se reportan zonas anegadas que afectan la movilidad y mantienen en alerta a las entidades de seguimiento.

La Secretaria de Riesgos realiza inspecciones y mantiene el seguimiento del evento. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía evitar circular por calles inundadas y extremar las precauciones debido al incremento del caudal de los ríos.

Los ríos desbordados en Milagro son dos: Río Naranjito, en la parroquia Roberto Astudillo y el Río Milagro, en la parroquia Milagro.

Inundaciones en Manabí, Santa Elena y Milagro; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Manabí están inundados este 5 de noviembre de 2026? Tosagua, Pueblito, San Bartolo y Cañitas de Charapotó se encuentran entre los sectores afectados por las inundaciones en Manabí.

Las intensas lluvias y los desbordamientos de ríos han provocado emergencias en varios cantones. En Puerto López, varias familias tuvieron que ser evacuadas durante la noche del miércoles 4 de noviembre. En Chone, las inundaciones dejaron sin agua potable al 60 % de la población. ❓ ¿Cuáles son los cinco ríos desbordados en Manabí? Los ríos Ayampe, Casas Viejas, Julcuy, Guineal y Garrapata se encuentran desbordados en Manabí, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El desbordamiento de estos cuerpos hídricos ha agravado las afectaciones por las lluvias. Entre las emergencias reportadas consta la caída de una camioneta en un socavón de la vía Canuto-Membrillo, donde dos personas fueron rescatadas. ❓¿Cuántas familias están afectadas por las inundaciones en Santa Elena? Al menos 150 familias resultaron afectadas por las inundaciones en la comuna San Antonio, en la provincia de Santa Elena. El agua alcanzó varias viviendas y se reportaron daños en sectores como Valdivia, San Pedro, Barcona y Sinchal. La provincia registra cinco cuerpos hídricos desbordados: California, Salanguillo, Javita, Dos Mangas y Valdivia. ❓¿Qué ríos se desbordaron en Milagro por las lluvias de noviembre de 2026? Los ríos Naranjito, en la parroquia Roberto Astudillo, y Milagro, en la parroquia Milagro, se desbordaron tras las lluvias del 4 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones provocaron acumulación de agua en calles y avenidas de distintos sectores de la cabecera cantonal. Las zonas anegadas dificultan la movilidad, mientras la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realiza inspecciones y mantiene el monitoreo de la emergencia. ❓¿Qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos ante las inundaciones en Ecuador? Se recomienda evitar circular por calles inundadas, no intentar cruzar ríos desbordados y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las inundaciones registradas en Manabí, Santa Elena y Milagro han provocado evacuaciones, afectaciones en viviendas, interrupciones de servicios básicos y daños en vías. El incremento del caudal de los ríos representa un riesgo para peatones y conductores, especialmente en zonas donde el agua puede ocultar socavones y otros peligros.

Te recomendamos