Lluvias dejan inundaciones en Babahoyo y complican el tránsito en la vía Babahoyo-Jujan

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica inundaron varias calles de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026. La acumulación de agua también afecta la circulación vehicular en la vía E-25 Babahoyo-Jujan, donde los conductores enfrentan tramos anegados por las precipitaciones y el desbordamiento de un río.

Uno de los puntos más complicados se encuentra en el sector Las Jaguas, a la altura del kilómetro 44. En esta zona, el agua cubre varios tramos de la carretera y obliga a los vehículos a reducir la velocidad. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó otros sectores afectados y desplegó agentes para facilitar la circulación. Además, recomendó utilizar rutas alternas ante las dificultades para transitar.

Una tormenta eléctrica cubrió Babahoyo durante la madrugada

La lluvia provocó acumulaciones de agua en distintas calles de Babahoyo. Una usuaria de redes sociales compartió imágenes de las inundaciones y pidió a la ciudadanía evitar arrojar basura en las calles. Advirtió sobre los problemas que estos desechos pueden ocasionar en los sistemas de drenaje.

A las 06:20 de este lunes, los sistemas de monitoreo climático registraron una tormenta sobre la ciudad. La actividad eléctrica se concentraba a unos tres kilómetros del centro de Babahoyo.

Durante un periodo de 30 minutos, los equipos contabilizaron 268 rayos. La formación nubosa permaneció casi en el mismo sitio durante esa media hora. Además, otro sistema de tormenta se encontraba a menos de 60 kilómetros de distancia.

El reporte también identificó una nube de tormenta sobre la ciudad. Los registros de las últimas semanas muestran que, en situaciones similares, nueve de cada diez ocasiones presentaron lluvias durante las dos horas posteriores. En cinco de cada diez casos, las precipitaciones alcanzaron intensidad fuerte o estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas.

📍#LosRíos A través de la #VideoVigilanciaECU911 se visualizan calles anegadas por lluvia 🌧️ en #Babahoyo. Se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito. #LíneaÚnicaDeEmergencias 9-1-1 https://t.co/ug0IzoY3Yr — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 9, 2026

La vía Babahoyo-Jujan sigue afectada por el agua

Las inundaciones también complican el tránsito en la carretera E-25, que conecta Babahoyo con Jujan. El problema se mantiene desde el pasado jueves, debido a las lluvias registradas durante los últimos días y al desbordamiento de un río en la zona.

En el sector Las Jaguas, a la altura del kilómetro 44, los conductores deben atravesar tramos cubiertos de agua. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios vehículos que avanzan lentamente. Los conductores de automotores livianos enfrentan dificultades y temen que la corriente pueda arrastrarlos.

A las inundaciones se suma otro problema: los baches que existen en la carretera. Estos daños representan un riesgo adicional para quienes circulan por este corredor vial, especialmente en los sectores donde el agua cubre la calzada.

El sábado 7 de noviembre, el ECU 911 informó que el agua alcanzaba los 25 centímetros de altura sobre la carretera, a la altura del kilómetro 55. La entidad recomendó a los conductores tomar precauciones al atravesar ese tramo.

Por su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador identificó otros puntos afectados y aconsejó utilizar rutas alternas, entre ellas la vía Baba-Tres Marías. Los agentes de tránsito permanecen desplegados en la zona para facilitar el paso de los vehículos.

El ECU 911 también reportó calles anegadas por las lluvias en Babahoyo mediante sus sistemas de videovigilancia. La institución pidió a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito.

En estas condiciones, la presencia de agua sobre las calles y carreteras, junto con los daños en la calzada, mantiene complicaciones para la movilidad en distintos sectores de Babahoyo.

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