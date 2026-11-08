Esta noche se prevén precipitaciones en la Costa, Sierra y Amazonía

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en varias localidades de Ecuador durante la noche de este domingo 8 y la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2026. El reporte comprende el período entre las 19:00 y las 07:00 y detalla los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico identifica principalmente lloviznas en las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Sin embargo, algunos sectores tendrán lluvia normal o moderada, una categoría de mayor intensidad dentro de la escala que utiliza el organismo.

⛈️ Pronóstico de lluvias

⏰ Este es el pronóstico para mañana domingo 08 de nov 2026.

👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍

* Si tu provincia o cantón no aparecen en el mapa, es porque no se esperan eventos significativos. pic.twitter.com/LImReTlySq — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 8, 2026

Lluvias en la Costa y Galápagos

En la región Costa, el Inamhi contempla lluvia normal o moderada en San Lorenzo, en Esmeraldas; Colimes, en Guayas; Olmedo y Paján, en Manabí; y La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El resto de localidades señaladas en estas provincias registra previsión de lloviznas:

Esmeraldas: Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé y Río Verde.

Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé y Río Verde. Guayas: Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, General Antonio Elizalde, Guayaquil, Isidro Ayora, Naranjal, Pedro Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Simón Bolívar.

Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, General Antonio Elizalde, Guayaquil, Isidro Ayora, Naranjal, Pedro Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Simón Bolívar. Los Ríos: Babahoyo, Mocache, Palenque, Pueblo Viejo, Quevedo y Vinces.

Babahoyo, Mocache, Palenque, Pueblo Viejo, Quevedo y Vinces. Manabí: 24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte y Santa Ana.

24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte y Santa Ana. El Oro: Machala, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma.

Machala, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. Santa Elena: todo el cantón Santa Elena.

todo el cantón Santa Elena. Santo Domingo: cantón Santo Domingo.

En Galápagos, el pronóstico contempla lloviznas en Isabela y Santa Cruz. Para el archipiélago, el período de referencia comprende desde las 18:00 del domingo hasta las 06:00 del lunes.

Pronóstico de lluvias en la Sierra

La previsión incluye ocho provincias de la región Interandina. El Inamhi identifica lloviznas en los siguientes cantones:

Azuay: Camilo Ponce Enríquez, Gualaceo y Pucará.

Camilo Ponce Enríquez, Gualaceo y Pucará. Bolívar: Caluma, Echeandía y Las Naves.

Caluma, Echeandía y Las Naves. Carchi: Tulcán.

Tulcán. Cañar: La Troncal.

La Troncal. Cotopaxi: La Maná y Pangua.

La Maná y Pangua. Loja: Celica, Espíndola, Loja, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo.

Celica, Espíndola, Loja, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo. Pichincha: Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Tungurahua: Baños de Agua Santa.

Amazonía tendrá lloviznas durante la madrugada

Las seis provincias amazónicas que aparecen en el reporte también registran previsión de lloviznas. En Morona Santiago, los cantones señalados son Gualaquiza, Huamboya, San Juan Bosco, Taisha y Tiwintza.

En Napo, el pronóstico contempla precipitaciones en Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. En Orellana, la previsión incluye La Joya de los Sachas y Loreto; mientras que en Pastaza abarca Arajuno, Mera y Santa Clara.

Sucumbíos registra lloviznas en Cascales y Lago Agrio. En Zamora Chinchipe, el reporte incluye Centinela del Cóndor, Chinchipe, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yantzaza y Zamora.

🛰️ Lo que llovió en 24 horas en Ecuador, medido por el satélite de la NASA (hasta las 05:00):

🌧️ Buena Fe 18 mm · Puyo 17 mm · Rocafuerte 15 mm · Portoviejo 14 mm · Vinces 14 mm · Palenque 11 mm

📏 En un día: 3 con lluvia fuerte (15 a 30), 3 con lluvia moderada (5 a 15).… pic.twitter.com/Qg1LTmYgIM — Amaru (@amarualertas) November 8, 2026

Categorías de intensidad del pronóstico

El mapa del Inamhi utiliza cuatro niveles para representar las condiciones previstas. El amarillo corresponde a llovizna, con gotas pequeñas y suaves. El naranja identifica lluvia normal o moderada, de intensidad variable.

El rojo representa lluvia fuerte, que puede variar en duración y prolongarse. El gris señala tormentas con precipitaciones fuertes, viento, rayos y truenos.

El organismo precisa que sus mapas destacan las localidades con mayor probabilidad de lluvia dentro del horario indicado. Los cantones que no aparecen en el reporte no registran eventos significativos para este pronóstico.

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