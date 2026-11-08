Esta noche se prevén precipitaciones en la Costa, Sierra y Amazonía

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en varias localidades de Ecuador durante la noche de este domingo 8 y la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2026. El reporte comprende el período entre las 19:00 y las 07:00 y detalla los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.
El pronóstico identifica principalmente lloviznas en las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Sin embargo, algunos sectores tendrán lluvia normal o moderada, una categoría de mayor intensidad dentro de la escala que utiliza el organismo.
En la región Costa, el Inamhi contempla lluvia normal o moderada en San Lorenzo, en Esmeraldas; Colimes, en Guayas; Olmedo y Paján, en Manabí; y La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
El resto de localidades señaladas en estas provincias registra previsión de lloviznas:
En Galápagos, el pronóstico contempla lloviznas en Isabela y Santa Cruz. Para el archipiélago, el período de referencia comprende desde las 18:00 del domingo hasta las 06:00 del lunes.
La previsión incluye ocho provincias de la región Interandina. El Inamhi identifica lloviznas en los siguientes cantones:
Las seis provincias amazónicas que aparecen en el reporte también registran previsión de lloviznas. En Morona Santiago, los cantones señalados son Gualaquiza, Huamboya, San Juan Bosco, Taisha y Tiwintza.
En Napo, el pronóstico contempla precipitaciones en Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. En Orellana, la previsión incluye La Joya de los Sachas y Loreto; mientras que en Pastaza abarca Arajuno, Mera y Santa Clara.
Sucumbíos registra lloviznas en Cascales y Lago Agrio. En Zamora Chinchipe, el reporte incluye Centinela del Cóndor, Chinchipe, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yantzaza y Zamora.
El mapa del Inamhi utiliza cuatro niveles para representar las condiciones previstas. El amarillo corresponde a llovizna, con gotas pequeñas y suaves. El naranja identifica lluvia normal o moderada, de intensidad variable.
El rojo representa lluvia fuerte, que puede variar en duración y prolongarse. El gris señala tormentas con precipitaciones fuertes, viento, rayos y truenos.
El organismo precisa que sus mapas destacan las localidades con mayor probabilidad de lluvia dentro del horario indicado. Los cantones que no aparecen en el reporte no registran eventos significativos para este pronóstico.