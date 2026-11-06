Lluvias intensas y desbordamiento de cuerpos hídricos amenazan a varias provincias de Ecuador

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Ecuador enfrenta una jornada marcada por precipitaciones de diversa intensidad en las cuatro regiones del país, en medio de los estragos de la temporada invernal y el fenómeno de El Niño. Frente a este panorama meteorológico, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió alertas específicas por lluvias fuertes para este viernes 6 de noviembre de 2026, mientras las autoridades mantienen el seguimiento sobre las afectaciones en el territorio nacional.

Pronóstico del clima por provincias y cantones ante el invierno en Ecuador

El pronóstico del clima contempla variaciones en el nivel de las lluvias según la ubicación geográfica. En la previsión a corto plazo, correspondiente al periodo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, la provincia de El Oro registra la mayor intensidad con lluvias fuertes en Huaquillas, Piñas, Machala, Pasaje y Santa Rosa.

En el resto de la Costa, que abarca a Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, Esmeraldas y Los Ríos, se prevén eventos entre lloviznas y lluvias moderadas o normales. Localidades como Guayaquil, Naranjal, Balao y Playas mantienen este mismo rango de intensidad moderada, mientras en la región insular de Galápagos se esperan lloviznas.

Por su parte, la Sierra y la Amazonía presentan condiciones para lloviznas y precipitaciones de normales a moderadas. En la provincia de Pichincha, el organismo técnico pronostica llovizna en el cantón Puerto Quito y lluvias normales en San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Durante la mañana, el norte y la cordillera oriental amazónica concentran precipitaciones intensas, acompañadas de nubosidad y lloviznas sobre el Callejón Interandino.

Santo Domingo, Pichincha y Loja registran mayor riesgo por lluvias fuertes

La actualización del Inamhi advierte sobre la presencia de lluvias fuertes entre las 07:00 y las 19:00 de este viernes en cantones de tres provincias:

Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo, durante el final de la tarde.

Santo Domingo, durante el final de la tarde. Pichincha: Mejía y San Miguel de los Bancos, en el transcurso de la tarde.

Mejía y San Miguel de los Bancos, en el transcurso de la tarde. Loja: Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo.

El monitoreo oficial ubica a estos sectores bajo nivel de alerta roja por el volumen de agua esperado. En paralelo, cantones de 13 provincias del país registrarán lluvias constantes de intensidad variable.

Lista de ríos desbordados en Ecuador según Gestión de Riesgos

El reporte oficial número 255 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 06:57 del viernes 6 de noviembre de 2026, contabiliza un total de 28 cuerpos hídricos desbordados a escala nacional. La distribución por provincias sitúa los puntos críticos en:

Guayas (12 desbordamientos): Estero el Cañal (Laurel, Daule), Río Pula (Laurel, Daule), Río Jaboncillo (Laurel, Daule), Río Jaguas (Taura, Naranjal), Estero Perinao (Balzar), Río Pula (Santa Lucía), Estero El Chorrón (Naranjito), Río Canaan (Pedro Carbo), Río Amarillo (Alfredo Baquerizo Moreno – Juján), Río Naranjito (Roberto Astudillo, Milagro), Estero Loco (Lomas de Sargentillo) y Estero Ñauza (Juján).

Estero el Cañal (Laurel, Daule), Río Pula (Laurel, Daule), Río Jaboncillo (Laurel, Daule), Río Jaguas (Taura, Naranjal), Estero Perinao (Balzar), Río Pula (Santa Lucía), Estero El Chorrón (Naranjito), Río Canaan (Pedro Carbo), Río Amarillo (Alfredo Baquerizo Moreno – Juján), Río Naranjito (Roberto Astudillo, Milagro), Estero Loco (Lomas de Sargentillo) y Estero Ñauza (Juján). Los Ríos (5 desbordamientos): Río Oncebi (Chacarita, Ventanas), Estero Bobo (Chacarita, Ventanas), Río Las Trancas (Chacarita, Ventanas), Río Caracol (Caracol, Babahoyo) y Río Chilintomo (Febres Cordero, Babahoyo).

Río Oncebi (Chacarita, Ventanas), Estero Bobo (Chacarita, Ventanas), Río Las Trancas (Chacarita, Ventanas), Río Caracol (Caracol, Babahoyo) y Río Chilintomo (Febres Cordero, Babahoyo). Esmeraldas (5 desbordamientos): Río Cayapas (Telembí, Eloy Alfaro), Río Chumundé (Chumundé, Rioverde), Río Meribe (Rioverde), Río Esmeraldas (San Mateo) y Río Esmeraldas (Isla Luis Vargas Torres).

Río Cayapas (Telembí, Eloy Alfaro), Río Chumundé (Chumundé, Rioverde), Río Meribe (Rioverde), Río Esmeraldas (San Mateo) y Río Esmeraldas (Isla Luis Vargas Torres). Santa Elena (3 desbordamientos): Río California (Colonche), Río Salanguillo (Colonche) y Río Javita (Colonche).

Río California (Colonche), Río Salanguillo (Colonche) y Río Javita (Colonche). Manabí (2 desbordamientos): Río Casas Viejas (Pedro Pablo Gómez, Jipijapa) y Río La Vaca (Pedro Pablo Gómez, Jipijapa).

Río Casas Viejas (Pedro Pablo Gómez, Jipijapa) y Río La Vaca (Pedro Pablo Gómez, Jipijapa). El Oro (1 desbordamiento): Río Chilola (Chilla).

Adicionalmente, el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos identifica otros 27 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar su nivel en las provincias de El Oro (2), Esmeraldas (3), Guayas (9), Manabí (8) y Los Ríos (5), situación que mantiene activas las labores de monitoreo en las cuencas vulnerables del país.

Emergencias por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué provincias de Ecuador tienen alerta roja por lluvias fuertes este viernes 6 de noviembre de 2026? Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Loja tienen cantones bajo alerta roja por lluvias fuertes, según la actualización del Inamhi.

Contexto: La alerta comprende el periodo de 07:00 a 19:00. Los sectores señalados son Santo Domingo; Mejía y San Miguel de los Bancos; y Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo. ❓ ¿En qué cantones de Ecuador se esperan lluvias fuertes este 6 de noviembre? El Inamhi pronostica lluvias fuertes en Santo Domingo, Mejía, San Miguel de los Bancos, Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo.

Contexto: En Santo Domingo de los Tsáchilas, las precipitaciones se esperan hacia el final de la tarde. En Mejía y San Miguel de los Bancos, durante la tarde. En los cantones de Loja, la alerta rige dentro del periodo de 07:00 a 19:00. ❓ ¿Qué cantones de Pichincha tienen alerta por lluvias fuertes? Mejía y San Miguel de los Bancos están bajo alerta roja por lluvias fuertes este viernes 6 de noviembre de 2026.

Contexto: El Inamhi prevé precipitaciones durante la tarde. En Puerto Quito se esperan lloviznas, mientras que en San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado el pronóstico contempla lluvias de intensidad normal. ❓ ¿Dónde se esperan las lluvias más intensas en Ecuador según el pronóstico del Inamhi? El Oro registra las lluvias más intensas en el pronóstico de corto plazo, con precipitaciones fuertes en Huaquillas, Piñas, Machala, Pasaje y Santa Rosa.

Contexto: La previsión corresponde al periodo entre la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de noviembre. En otras provincias de la Costa se esperan lloviznas y lluvias de intensidad normal a moderada.

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