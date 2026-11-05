Ministerio de Educación mantiene las clases virtuales en estas zonas de Ecuador ante las lluvias

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Ministerio de Educación mantiene la modalidad virtual preventiva para 612 000 estudiantes de cerca de 1 000 instituciones educativas. La medida rige en varios sectores de Guayas, Santa Elena y Galápagos, ante los pronósticos de lluvias intensas, tormentas y mareas de hasta cuatro metros por los efectos del fenómeno de El Niño.

El Gobierno también ejecuta obras de recuperación y mantenimiento en planteles educativos expuestos a inundaciones y otros daños. Para ello, destinó 10 millones de dólares a una segunda fase de intervención en infraestructura. Además, impulsa proyectos tecnológicos para garantizar la continuidad de las clases y habilita establecimientos como espacios de ayuda para las familias afectadas por las condiciones climáticas.

Las clases virtuales y las obras en los planteles educativos

La modalidad virtual preventiva se aplica en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule. También incluye sectores específicos de Milagro, Manglaralto, en Santa Elena, y Santa Cruz, en Galápagos.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura tomó esta decisión en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Para ello, consideró los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar). Ambas entidades advirtieron sobre lluvias intensas, tormentas y mareas que podrían alcanzar los cuatro metros.

La ministra Gilda Alcívar García señaló que las autoridades revisan diariamente las condiciones para definir la modalidad de enseñanza. Según explicó, la presencialidad sigue como prioridad, pero las decisiones sobre el retorno a las aulas dependen del clima y de las condiciones de seguridad en cada territorio.

Mientras tanto, el Gobierno ejecuta la segunda fase de intervención en infraestructura educativa. El presupuesto alcanza los 10 millones de dólares y contempla trabajos en 875 instituciones. De ese total, 728 recibirán intervenciones mayores y otras 147 tendrán mantenimiento menor.

Los daños ya afectan a 63 unidades educativas. Los problemas incluyen paredes deterioradas, afectaciones en muros perimetrales e inundaciones. Frente a estas situaciones, los equipos técnicos realizan reparaciones de cubiertas, refuerzan paredes, amplían aulas y adecuan baterías sanitarias.

Estos trabajos dan continuidad al mantenimiento preventivo que el Ministerio realizó en 264 instituciones educativas durante la primera fase del programa.

Computadoras, conectividad y ayuda para las familias

La estrategia del Gobierno también contempla recursos tecnológicos para sostener las actividades escolares durante las jornadas virtuales. Para este objetivo, el Ejecutivo destinó 39,58 millones de dólares a un proyecto de infraestructura tecnológica.

Como parte de esta iniciativa, las autoridades entregaron cerca de 6 360 computadoras y 730 kits tecnológicos. El programa prioriza a las zonas rurales, donde busca ampliar el acceso a herramientas digitales y reducir la brecha de conectividad.

El Ministerio también trabaja con el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) para implementar conexiones mediante Starlink y CNT. A esta infraestructura se suman 1 012 puntos digitales distribuidos a escala nacional, que cuentan con servicio de conectividad.

Otra herramienta es la plataforma Aula Digital, que funciona desde octubre mediante una alianza con Google for Education. Este espacio permite desarrollar clases virtuales, consultar recursos didácticos y realizar un seguimiento pedagógico en tiempo real.

La respuesta frente a la emergencia incluye también espacios de acogida y asistencia para las familias afectadas. En coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio habilitó varios establecimientos educativos como alojamientos temporales y centros de acopio.

En Santa Cruz, las autoridades habilitaron las unidades educativas Miguel Ángel Cazares y Galápagos. En Guayaquil, funciona como espacio de ayuda la institución César Andrade Cordero. En Milagro, los establecimientos Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre cumplen esa misma función.

Además, equipos técnicos y profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) permanecen en territorio para brindar contención emocional y acompañamiento a la comunidad educativa.

El Gobierno mantiene el seguimiento de las condiciones climáticas y de sus efectos en distintas zonas del país. Con estas acciones, busca proteger a estudiantes, atender las necesidades de las familias y evitar interrupciones en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Te recomendamos