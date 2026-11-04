Estudiantes tendrán clases no presenciales en cuatro ciudades por lluvias

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las alertas por el incremento del temporal invernal en la cuenca baja costera obligaron a modificar las actividades formativas presenciales en el sistema educativo. Las autoridades del ramo determinaron que los alumnos de las instituciones fiscales cumplirán sus jornadas académicas desde el hogar este jueves 5 de noviembre de 2026, estableciendo el régimen de clases no presenciales en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule para precautelar la integridad física de las familias y estudiantes.

Adopción de clases no presenciales en centros educativos fiscales

Cuatro localidades urbanas suspenden el traslado presencial a las aulas.

La disposición oficial fue confirmada por Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura, tras revisar los informes de vulnerabilidad vial y climática en las cuatro ciudades del litoral. La instrucción gubernamental ordena que los planteles fiscales de las cuatro jurisdicciones no reciban estudiantes en sus instalaciones durante la jornada del jueves.

Con la implementación preventiva de clases no presenciales, la cartera de Estado busca evitar accidentes en los trayectos de ida y vuelta a las aulas frente a posibles anegamientos en las vías urbanas y rurales.

Pronósticos de precipitaciones intensas y aumento de la marea

Reportes técnicos especializados alertan de aguaceros fuertes y pleamares.

El sustento técnico de la resolución se apoya en los informes emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar). Ambas instituciones monitorean el impacto de lluvias intensas y la elevación de las mareas en los ríos y estuarios del perfil costero.

Esta coincidencia de factores eleva la probabilidad de desbordamientos e inundaciones de calles, justificando la activación de clases no presenciales en las zonas con mayor riesgo de afectación a la movilidad.

Medida obligatoria para el sector público y opcional para particulares

Los establecimientos privados decidirán su modalidad según su seguridad y entorno.

Mientras la medida aplica de forma obligatoria para todas las entidades educativas del sector público, los colegios particulares gozan de autonomía para definir su esquema de trabajo. La autoridad educativa puntualizó que las directivas de las instituciones privadas tienen la facultad de acogerse a esta disposición o continuar con la asistencia física regular, debiendo evaluar las condiciones de accesibilidad, seguridad y desplazamiento que enfrenten sus alumnos y personal docente durante las jornadas con precipitaciones.

Resoluciones del COE Nacional para resguardar a las comunidades

La cartera de Estado alinea sus directrices a las resoluciones del comité de emergencia.

La aplicación de las medidas responde de manera directa a las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional frente a las contingencias climáticas. Las disposiciones de este organismo interinstitucional priorizan la prevención de emergencias, la reducción del flujo vehicular en avenidas vulnerables y la salvaguarda de niños y jóvenes, afianzando la modalidad de clases no presenciales como una herramienta efectiva para minimizar situaciones de peligro.

Plan pedagógico para mantener el aprendizaje desde los hogares

Los escolares continuarán con sus programas curriculares a través de tareas dirigidas.

La modalidad virtual transitoria procura sostener el avance escolar sin alterar el calendario educativo oficial. Las directrices ministeriales establecen que los alumnos mantengan el ritmo de sus materias mediante actividades supervisadas por los profesores y el acompañamiento familiar en el entorno doméstico, asegurando que la protección comunitaria no signifique la paralización de las tareas formativas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué cantones comprende la adopción de clases no presenciales en centros educativos fiscales?

Las instituciones públicas ubicadas en los cantones Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule.

En el marco de la adopción de clases no presenciales en centros educativos fiscales, la medida fue dispuesta por Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura, para regir este jueves 5 de noviembre de 2026. La directriz abarca las cuatro localidades urbanas donde se proyectan las mayores dificultades viales. La disposición procura salvaguardar a la comunidad estudiantil de eventuales emergencias durante sus desplazamientos.

❓ ¿Qué entidades sustentan los pronósticos de precipitaciones intensas y aumento de la marea?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Con base en los pronósticos de precipitaciones intensas y aumento de la marea, los organismos científicos advirtieron que la convergencia de fuertes aguaceros con pleamares eleva el peligro de desbordamientos en la cuenca baja costera. La acumulación de agua amenaza con anegar vías principales y pasos peatonales en el conurbano de Guayas. Estos reportes fundamentaron la decisión ministerial para suspender la asistencia presencial a las aulas.

❓ ¿Cómo deben proceder las autoridades ante la medida obligatoria para el sector público y opcional para particulares?

Los colegios públicos deben acatar la virtualidad de forma obligatoria, mientras los planteles privados tienen la potestad de decidir si asisten a las aulas o enseñan desde casa.

En la aplicación de la medida obligatoria para el sector público y opcional para particulares, los planteles privados deben efectuar un diagnóstico de sus vías de acceso y seguridad interna. La cartera de Estado les permitió evaluar su situación particular para salvaguardar la movilidad de sus profesores y estudiantes. Aquellas instituciones que cuenten con garantías podrán continuar sus clases de manera presencial regular.

❓ ¿Qué organismo articuló las resoluciones del COE Nacional para resguardar a las comunidades?

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, cuyas directrices fueron acogidas por la cartera de Educación.

Al implementarse las resoluciones del COE Nacional para resguardar a las comunidades, las entidades gubernamentales buscan coordinar acciones preventivas frente al temporal lluvioso. El objetivo institucional apunta a mitigar riesgos de aislamiento, siniestros de tránsito y percances en zonas bajas de acumulación fluvial. La suspensión del traslado a las aulas contribuye a descongestionar las vías ante posibles eventualidades climáticas.

❓ ¿Cuál es el fin educativo del plan pedagógico para mantener el aprendizaje desde los hogares?

Asegurar que los estudiantes continúen recibiendo sus contenidos de estudio y realizando tareas dirigidas sin interrumpir el año lectivo.

En el desarrollo del plan pedagógico para mantener el aprendizaje desde los hogares, los educadores facilitarán guías académicas para el trabajo autónomo durante la jornada no presencial del jueves. El ministerio enfatizó que la prioridad de seguridad no debe perjudicar el avance de los programas curriculares. La comunidad educativa retoma de forma preventiva los entornos virtuales para cumplir con las metas académicas del periodo.

Te recomendamos