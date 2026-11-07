Inamhi prevé precipitaciones en 18 provincias este domingo 8 de noviembre

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en distintas localidades de Ecuador para este domingo 8 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 y señala los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.

El reporte identifica lluvias normales o moderadas en algunos sectores y lloviznas en otros. La provincia de Tungurahua registra uno de los puntos con mayor intensidad prevista: Baños de Agua Santa, donde el mapa señala lluvia normal o moderada.

La entidad también establece horarios diferenciados. En varias provincias de la Sierra y la Amazonía, las precipitaciones tendrán mayor probabilidad durante el final de la tarde, mientras que en algunos cantones de Bolívar el pronóstico corresponde a la mañana.

⛈️ Pronóstico de lluvias

⏰ Este es el pronóstico para mañana domingo 08 de nov 2026.

👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍

* Si tu provincia o cantón no aparecen en el mapa, es porque no se esperan eventos significativos. pic.twitter.com/LImReTlySq — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 8, 2026

Pronóstico de lluvias en la Sierra

El Inamhi identifica precipitaciones en nueve provincias de la región Sierra:

Azuay: llovizna en Camilo Ponce Enríquez y Pucará, durante el final de la tarde.

llovizna en Camilo Ponce Enríquez y Pucará, durante el final de la tarde. Bolívar: llovizna en Chillanes, Chimbo, Echeandía, Guaranda y Las Naves, durante la mañana.

llovizna en Chillanes, Chimbo, Echeandía, Guaranda y Las Naves, durante la mañana. Carchi: llovizna en Tulcán, al final de la tarde.

llovizna en Tulcán, al final de la tarde. Cañar: llovizna en La Troncal, al final de la tarde.

llovizna en La Troncal, al final de la tarde. Chimborazo: llovizna en Alausí, Chunchi, Cumandá y Pallatanga, al final de la tarde.

llovizna en Alausí, Chunchi, Cumandá y Pallatanga, al final de la tarde. Cotopaxi: llovizna en La Maná, Pangua y Sigchos, al final de la tarde.

llovizna en La Maná, Pangua y Sigchos, al final de la tarde. Imbabura: llovizna en Cotacachi y Las Golondrinas, al final de la tarde.

llovizna en Cotacachi y Las Golondrinas, al final de la tarde. Pichincha: llovizna en Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, al final de la tarde.

llovizna en Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, al final de la tarde. Tungurahua: lluvia normal o moderada en Baños de Agua Santa y llovizna en Ambato y Mocha, al final de la tarde.

Amazonía tendrá lluvias al final de la tarde

La región amazónica también concentra varios puntos con precipitaciones. En Morona Santiago, el pronóstico señala lluvia normal o moderada en Gualaquiza, Logroño, Palora y Taisha. En Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, San Juan Bosco, Santiago y Sucúa se espera llovizna.

En Napo, la previsión contempla llovizna en toda la provincia durante el final de la tarde.

Pastaza registra lluvia normal o moderada en Mera y llovizna en Arajuno, Pastaza y Santa Clara. En Sucumbíos, el pronóstico identifica llovizna en Gonzalo Pizarro.

Para Zamora Chinchipe, el Inamhi prevé llovizna en Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora.

Lluvias en Guayas, El Oro, Santo Domingo y Galápagos

En la región Costa, el pronóstico identifica lloviznas en Portovelo y Zaruma, en El Oro. En Guayas, las precipitaciones podrían presentarse durante la mañana en Balao, El Triunfo y Naranjal.

Santo Domingo de los Tsáchilas registra una previsión de llovizna en toda la provincia durante el final de la tarde.

En Galápagos, el pronóstico contempla lloviznas en toda la provincia entre las 06:00 y las 18:00. Este período corresponde al horario específico que establece el Inamhi para el archipiélago.

Intensidad de las precipitaciones previstas

El mapa del Inamhi utiliza cuatro categorías para describir las condiciones meteorológicas. El color gris corresponde a tormentas, con lluvia fuerte, viento, rayos y truenos. El rojo identifica lluvia fuerte, que puede variar en duración y prolongarse.

El naranja representa lluvia normal o moderada, con intensidad variable. El amarillo señala llovizna, con gotas pequeñas que caen de forma suave y uniforme.

El pronóstico corresponde a las localidades y los períodos señalados para este domingo 8 de noviembre. Las provincias o cantones que no aparecen en los mapas no registran eventos significativos dentro de esta previsión.

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