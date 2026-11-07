Inamhi prevé precipitaciones en 18 provincias este domingo 8 de noviembre

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias en distintas localidades de Ecuador para este domingo 8 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00 y señala los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones.
El reporte identifica lluvias normales o moderadas en algunos sectores y lloviznas en otros. La provincia de Tungurahua registra uno de los puntos con mayor intensidad prevista: Baños de Agua Santa, donde el mapa señala lluvia normal o moderada.
La entidad también establece horarios diferenciados. En varias provincias de la Sierra y la Amazonía, las precipitaciones tendrán mayor probabilidad durante el final de la tarde, mientras que en algunos cantones de Bolívar el pronóstico corresponde a la mañana.
El Inamhi identifica precipitaciones en nueve provincias de la región Sierra:
La región amazónica también concentra varios puntos con precipitaciones. En Morona Santiago, el pronóstico señala lluvia normal o moderada en Gualaquiza, Logroño, Palora y Taisha. En Limón Indanza, Morona, Pablo Sexto, San Juan Bosco, Santiago y Sucúa se espera llovizna.
En Napo, la previsión contempla llovizna en toda la provincia durante el final de la tarde.
Pastaza registra lluvia normal o moderada en Mera y llovizna en Arajuno, Pastaza y Santa Clara. En Sucumbíos, el pronóstico identifica llovizna en Gonzalo Pizarro.
Para Zamora Chinchipe, el Inamhi prevé llovizna en Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora.
En la región Costa, el pronóstico identifica lloviznas en Portovelo y Zaruma, en El Oro. En Guayas, las precipitaciones podrían presentarse durante la mañana en Balao, El Triunfo y Naranjal.
Santo Domingo de los Tsáchilas registra una previsión de llovizna en toda la provincia durante el final de la tarde.
En Galápagos, el pronóstico contempla lloviznas en toda la provincia entre las 06:00 y las 18:00. Este período corresponde al horario específico que establece el Inamhi para el archipiélago.
El mapa del Inamhi utiliza cuatro categorías para describir las condiciones meteorológicas. El color gris corresponde a tormentas, con lluvia fuerte, viento, rayos y truenos. El rojo identifica lluvia fuerte, que puede variar en duración y prolongarse.
El naranja representa lluvia normal o moderada, con intensidad variable. El amarillo señala llovizna, con gotas pequeñas que caen de forma suave y uniforme.
El pronóstico corresponde a las localidades y los períodos señalados para este domingo 8 de noviembre. Las provincias o cantones que no aparecen en los mapas no registran eventos significativos dentro de esta previsión.