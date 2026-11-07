Palizada en playas de Santa Elena y Manabí afecta al turismo durante la temporada de lluvias

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Las playas de Santa Elena y Manabí enfrentan una nueva afectación por la temporada invernal: la palizada. Grandes cantidades de troncos, ramas, maleza y otros residuos naturales cubren sectores de arena en balnearios como Montañita, Olón y Ayampe, donde el turismo representa una fuente importante de ingresos para sus habitantes.

La acumulación de estos materiales altera el paisaje de las playas y dificulta el desarrollo de actividades recreativas y comerciales. Restaurantes, establecimientos turísticos y negocios que dependen de la llegada de visitantes enfrentan complicaciones por la presencia de estos residuos en la zona costera.

El fenómeno coincide con los efectos del fenómeno de El Niño en Ecuador, que incluyen lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves en distintas provincias.

¿Qué es la palizada y cómo llega a las playas?

La palizada es un fenómeno que consiste en la acumulación de grandes cantidades de troncos, palos, ramas, maleza y otros desechos naturales en las playas.

Las corrientes de agua arrastran estos materiales desde ríos y otros sectores hasta el mar. Posteriormente, el oleaje y las corrientes marinas los trasladan hacia la arena, donde forman acumulaciones de vegetación y madera.

Su presencia aumenta durante la temporada de lluvias, cuando los ríos reciben mayores caudales y transportan materiales naturales desde zonas interiores hacia el perfil costero.

Aunque la palizada no constituye un fenómeno nuevo en Ecuador, su intensidad y extensión pueden variar según las condiciones climáticas y el volumen de materiales que llegan desde las cuencas hidrográficas.

Montañita, Olón y Ayampe enfrentan afectaciones turísticas

En Santa Elena y Manabí, varios balnearios dependen de la actividad turística para sostener su economía. La presencia de troncos y ramas en la arena representa un problema para los negocios que reciben visitantes durante los fines de semana y feriados.

En Montañita y Olón, la acumulación de residuos naturales afecta espacios utilizados por turistas y establecimientos vinculados con la oferta gastronómica y recreativa.

En Ayampe, la situación también preocupa por su impacto en la actividad económica local. La presencia de palizada reduce los espacios disponibles para el disfrute de la playa y genera dificultades para los servicios que dependen de las condiciones del balneario.

Ministerio interviene en el sector del río Ayampe

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó el 6 de noviembre de 2026 sobre trabajos de limpieza y retiro de palizada en el puente sobre el río Ayampe, en la vía Puerto Cayo-Puerto López.

La intervención forma parte de las acciones para atender las afectaciones que provocan las lluvias en la infraestructura vial y los sectores cercanos a los ríos.

Sin embargo, habitantes y ciudadanos también expresan preocupación por la necesidad de ampliar las labores de prevención y remediación en las playas afectadas. La limpieza de los balnearios representa un desafío adicional para las comunidades que dependen del turismo.

La palizada también afectó a Playas en marzo de 2026

Este fenómeno ya provocó afectaciones en otros puntos del perfil costero ecuatoriano. En marzo de 2026, una acumulación de residuos naturales cubrió cerca de 14 kilómetros de playa en Data Villamil, en el cantón Playas.

El episodio evidenció el alcance que puede tener la llegada de troncos, ramas y vegetación durante la temporada invernal.

Con las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, las comunidades costeras enfrentan nuevamente este problema, que combina afectaciones ambientales, dificultades para el uso de las playas y pérdidas potenciales para los negocios turísticos.

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