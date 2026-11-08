Inamhi prevé lluvias de menor intensidad este lunes 9 de noviembre, pero no cesan en Ecuador

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias y lloviznas en sectores de la Costa, Sierra y Amazonía este lunes 9 de noviembre de 2026.

Lluvias en Ecuador este lunes 9 de noviembre: estas son las zonas con mayor probabilidad

El pronóstico corresponde principalmente al período entre las 07:00 y las 19:00. Para Galápagos, el reporte comprende desde las 06:00 hasta las 18:00.

El escenario continúa después de una noche con posibilidad de precipitaciones en varias zonas del país. EL COMERCIO informó que entre la noche del domingo 8 y la madrugada del lunes 9 se esperaban lluvias en la Costa, Sierra y Amazonía.

Costa prevé una menor intensidad en las lluvias

En la Costa, el Inamhi no marca lluvias fuertes para el lunes. El pronóstico apunta principalmente a lloviznas, sobre todo al terminar la tarde.

En El Oro, se esperan en Atahualpa, Chilla, El Guabo, Machala, Pasaje y Zaruma. En Esmeraldas, la previsión incluye a Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo.

Para Guayas, aparecen Daule, Durán, El Empalme, Milagro, Palestina, San Jacinto de Yaguachi y Santa Lucía. En Los Ríos, las lloviznas podrían presentarse en Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo y Ventanas.

El pronóstico también incluye a 24 de Mayo, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Montecristi, Portoviejo, Puerto López y Rocafuerte, en Manabí.

En Santa Elena, las lloviznas tienen mayor probabilidad durante la mañana en toda la provincia, mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas se esperan hacia el final de la tarde.

⛈️ Pronóstico de lluvias ⏰ Este es el pronóstico para mañana lunes 09 de nov 2026. 👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍 🤝 Te mantendremos informado ante cualquier cambio climático ⛈️ https://t.co/nnveMCzIC0 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 9, 2026

Galápagos también registra previsión de lloviznas en toda la provincia hacia el cierre de la tarde.

El cambio de tiempo llega después de un domingo marcado por el calor en varias ciudades costeras. Guayaquil, Manta, Machala, Portoviejo y Santo Domingo registraron este 8 de noviembre temperaturas y sensaciones térmicas elevadas. En Guayaquil, por ejemplo, la máxima llegó a 33,5 °C, mientras la sensación térmica pudo alcanzar los 44 °C debido a la elevada humedad.

Sierra tendrá lloviznas al final de la tarde

En la Sierra, las precipitaciones previstas también serán ligeras.

Azuay: Camilo Ponce Enríquez, Cuenca, Pucará, San Fernando y Santa Isabel.

Camilo Ponce Enríquez, Cuenca, Pucará, San Fernando y Santa Isabel. Bolívar: Chillanes, Guaranda y San Miguel.

Chillanes, Guaranda y San Miguel. Cañar: El Tambo, La Troncal y Suscal.

El Tambo, La Troncal y Suscal. Chimborazo: Cumandá y Pallatanga.

Cumandá y Pallatanga. Cotopaxi: La Maná, Pangua y Sigchos.

La Maná, Pangua y Sigchos. Loja: Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo.

Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo. Pichincha: Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Tungurahua: Baños de Agua Santa.

En todos estos sectores, el Inamhi ubica la mayor probabilidad de lloviznas hacia el final de la tarde.

Archidona tendrá la lluvia de mayor intensidad prevista

En la Amazonía, casi todas las localidades señaladas aparecen bajo la categoría de llovizna.

La excepción es Archidona, en Napo, donde se prevé lluvia normal o moderada durante la tarde. En El Chaco, de la misma provincia, se esperan lloviznas.

En Morona Santiago, el pronóstico incluye a Gualaquiza, Logroño, Morona, Taisha y Tiwintza.

Para Orellana la situación será similiar. Se esperan lloviznas en el cantón Orellana; en Pastaza, en Arajuno, Mera y Santa Clara; y en Sucumbíos, en Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Sucumbíos.

Para Zamora Chinchipe, la previsión cubre toda la provincia durante la mañana y la tarde.

Como lo contó EL COMERCIO: El Inamhi ha advertido que las precipitaciones podrían incrementarse conforme avancen las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Además, las lluvias recientes ya han generado efectos en diferentes puntos del país. Gestión de Riesgos reportó este 8 de noviembre ríos y esteros desbordados en varias provincias, por lo que las autoridades mantienen seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

❓ ¿Dónde lloverá en Ecuador este lunes 9 de noviembre?

El Inamhi prevé lloviznas en sectores de la Costa, Sierra y Amazonía.

La mayoría se presentará al final de la tarde, aunque algunas provincias tendrán precipitaciones desde la mañana.

❓ ¿Habrá lluvias fuertes este lunes?

El pronóstico no muestra lluvias fuertes en las zonas señaladas.

Archidona, en Napo, es el único punto identificado con lluvia normal o moderada; en el resto predominan las lloviznas.

❓ ¿Lloverá en Guayas este lunes?

Sí, se prevén lloviznas en Daule, Durán, El Empalme, Milagro, Palestina, San Jacinto de Yaguachi y Santa Lucía.

La mayor probabilidad se concentra hacia el final de la tarde.

❓ ¿Lloverá en Quito este lunes?

El reporte difundido por el Inamhi no incluye a Quito entre las localidades con precipitaciones significativas para este período.

En Pichincha aparecen Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, ambos con probabilidad de llovizna al final de la tarde.

❓ ¿Cómo estarán las lluvias en la Amazonía?

Predominarán las lloviznas durante la tarde.

La mayor intensidad prevista está en Archidona, donde el Inamhi señala lluvia normal o moderada.