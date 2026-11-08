Ciudades de la Costa soportaron altas temperaturas este 8 de noviembre y ahora esperan lluvias

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Ciudades de la Costa ecuatoriana tuvieron un domingo con altas temperaturas y sensaciones térmicas elevadas. Una de ellas fue Guayaquil. La capital de Guayas soportó este domingo 8 de noviembre de 2026 una temperatura máxima de 33,5 °C, acompañada de alta humedad y una sensación térmica que pudo alcanzar los 44 °C. Para la noche, sin embargo, el escenario cambia: el Inamhi prevé lloviznas en la ciudad y precipitaciones de distinta intensidad en varios sectores de la Costa.

Guayaquil tuvo calor intenso antes de una noche con posibilidad de lluvia

Segura EP reportó este domingo para Guayaquil temperaturas entre 26 °C y 33,5 °C, humedad relativa de 89% y un índice ultravioleta de 10, considerado muy alto. También estimó una precipitación acumulada de 8,89 milímetros y lloviznas aisladas durante la noche.

El portal especializado en clima AccuWeather situó la máxima alrededor de 34 °C, pero calculó un sensación térmica de hasta 44 °C. Para las primeras horas del lunes 9 de noviembre se prevé un ambiente muy húmedo en la ciudad y probabilidad de precipitación de alrededor del 75%.

Sensación térmica elevada también se sintió en otras ciudades de la Costa

En otras ciudades de la Costa también se registraron temperaturas altas este domingo:

Manta alcanzó 32 °C, con una sensación térmica de 38 °C;

Machala llegó a 33 °C y se sintieron hasta 37 °C;

Portoviejo marcó 31 °C, con sensación de 36 °C;

Santo Domingo de los Colorados registró 32 °C, aunque la sensación térmica llegó a 35 °C.

¿Por qué la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica?

La diferencia entre la temperatura registrada por el termómetro y lo que siente el cuerpo está relacionada principalmente con la humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos explica que, cuando hay mucha humedad, el sudor se evapora con mayor dificultad y el cuerpo pierde capacidad para enfriarse, por lo que la temperatura puede sentirse considerablemente más alta. A esa combinación entre temperatura y humedad se la conoce como índice de calor o sensación térmica.

El NWS añade que ese efecto puede variar entre ciudades, aunque registren temperaturas similares, porque la humedad modifica la forma en que el cuerpo percibe el calor. En ambientes más húmedos, como en la Costa, la sensación térmica puede superar ampliamente la temperatura real, mientras que en condiciones más secas la evaporación del sudor facilita el enfriamiento corporal.

Clima en Ecuador la noche y madrugada

Según el último reporte del Inamhi, Guayyaquil aparece en nivel amarillo, correspondiente a lloviznas. En Guayas, el cantón Colimes tiene previsión de lluvia normal o moderada, mientras localidades como Guayaquil, Naranjal, Playas, Samborondón, Salitre, Balzar y Santa Lucía se mantienen con posibilidad de llovizna.

El Inamhi también anticipó precipitaciones esta noche en sectores de la Costa, Sierra y Amazonía.

Entre las zonas donde se prevé lluvia normal o moderada están:

Esmeraldas: San Lorenzo.

San Lorenzo. Guayas: Colimes.

Colimes. Manabí: Olmedo y Paján.

Olmedo y Paján. Santo Domingo de los Tsáchilas: La Concordia.

Para otros sectores de Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Galápagos, el pronóstico señala principalmente lloviznas.

En la Sierra, las precipitaciones previstas son ligeras en sectores de Pichincha, Cotopaxi, Carchi, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja y Tungurahua.

La Amazonía también presenta un escenario mayoritariamente de lloviznas en zonas de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

⛈️ Pronóstico de Lluvias ⏰ Conoce el pronóstico para esta noche, domingo 08 y madrugada del lunes 9 de nov 2026. 🌗 👉 La mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón. 📢 Ante cualquier cambio climático, te mantendremos informado. #JuntosAnteElNiño #INAMHI https://t.co/snEDdsI2bR — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 8, 2026

Marea alta llegará en la noche en Guayaquil

A las condiciones meteorológicas se suma el comportamiento de las mareas.

Para este domingo se prevé una pleamar de 4,55 metros a las 19:03 en Guayaquil, después de una bajamar de 0,21 metros registrada a las 13:25.

El comportamiento de las mareas es especialmente relevante durante episodios de lluvia porque los niveles altos pueden dificultar temporalmente el drenaje de agua en determinados sectores de la ciudad.

EL COMERCIO ha explicado que la combinación de mareas altas y crecidas de ríos puede complicar el desagüe pluvial en Guayaquil durante El Niño.

TABLA DE MAREAS 🗓️ 08/11/2026 La Sala Situacional de #SeguraEP presenta la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia. Revise la información para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos. https://t.co/x5FHoVcfYB — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) November 8, 2026

Para este lunes, Guayaquil seguirá con ambiente caluroso y húmedo, pero con una mayor posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.

❓ ¿Qué temperatura alcanzó Guayaquil este domingo?

Guayaquil registró una máxima cercana a 33,5 °C.

La elevada humedad hizo que la sensación térmica fuera considerablemente mayor.

❓ ¿Cuál fue la sensación térmica en Guayaquil?

AccuWeather proyectó una sensación térmica de hasta 44 °C.

La humedad dificulta la evaporación del sudor y hace que el cuerpo perciba más calor.

❓ ¿Lloverá esta noche en Guayaquil?

El Inamhi prevé lloviznas durante la noche y madrugada.

No se anticipan lluvias fuertes para Guayaquil en este período.

❓ ¿Dónde se esperan lluvias más intensas esta noche?

Se prevén lluvias normales o moderadas en sectores como San Lorenzo, Colimes, Olmedo, Paján y La Concordia.

En buena parte del resto del país predominan lloviznas.

❓ ¿Cómo estará el clima en Guayaquil el lunes?

Seguirá caluroso y muy húmedo, con mayor probabilidad de lluvia.

AccuWeather estima una máxima cercana a 32 °C y 75% de probabilidad de precipitación.