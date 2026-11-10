Lluvias inundan Babahoyo y complican el tránsito en la vía hacia Jujan

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Una intensa lluvia de más de cuatro horas durante la madrugada causó inundaciones en casi toda la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Las precipitaciones también complicaron la circulación en la vía E-25, que conecta Babahoyo con Jujan, donde la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó acumulaciones de agua en varios tramos.

La situación más crítica se registra en esta carretera, donde el agua alcanza hasta 25 centímetros de profundidad y ocupa los cuatro carriles en uno de los sectores afectados. Además, el río Chilintomo continúa desbordado en el sector Las Cañitas, en el cantón Babahoyo. Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, circular con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

La vía Babahoyo-Jujan registra los puntos más críticos

Jéssica Juez, directora de la CTE en Los Ríos, señaló que el tramo entre Jujan y Babahoyo concentra las mayores acumulaciones de agua en la provincia.

“El punto más crítico es la vía Jujan-Babahoyo. Tenemos una profundidad de 25 centímetros, con corte al día de hoy”, indicó Juez al referirse a las carreteras afectadas por las lluvias.

El reporte de la CTE identifica cuatro sectores con problemas en la vía E-25. En el kilómetro 54,4, a la altura de la Piladora Don Eduardo, el agua ocupa los cuatro carriles. La acumulación alcanza aproximadamente 25 centímetros de profundidad y se extiende por 300 metros.

En el kilómetro 56,4, en el cruce de La Carmela, el agua ocupa los dos carriles de circulación. En este punto, la profundidad aproximada es de ocho centímetros y la extensión llega a 200 metros.

La CTE también reportó acumulación superficial de agua en el kilómetro 53, a la altura de la Piladora de Los Ledesma. En ese mismo kilómetro, en el sector San José, el estancamiento ocupa medio carril de circulación y se extiende por unos 300 metros.

A estas afectaciones se suma el desbordamiento del río Chilintomo, que continúa en esa condición en el sector Las Cañitas, en Babahoyo.

Conductores pueden utilizar dos rutas alternas

Ante las condiciones de circulación en la E-25, la Comisión de Tránsito del Ecuador informó sobre dos alternativas para los conductores que necesitan movilizarse por esta zona de Los Ríos.

La primera ruta comprende el recorrido por la E-25, desde el cruce de Chilintomo hasta la T de Baba. La segunda opción utiliza la carretera E-485, que conecta la T de Baba con Baba y continúa hacia Tres Marías.

La presencia de agua sobre la calzada obliga a los conductores a extremar las precauciones, especialmente en los sectores donde las acumulaciones ocupan varios carriles.

La CTE pidió reducir la velocidad durante el trayecto y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito. También recomendó considerar las rutas alternas para evitar los puntos con mayores acumulaciones de agua.

Las afectaciones se producen después de las intensas precipitaciones que soportó Babahoyo durante la madrugada, cuando la lluvia se prolongó por más de cuatro horas y causó anegaciones en casi toda la ciudad.

⚠️ ¡Atención conductores! Actualización sobre la vía E-25, tramo Babahoyo-Jujan, se registra acumulación de agua lluvia en varios sectores. Conduzca con precaución, reduzca la velocidad y siga las indicaciones de los agentes de tránsito. #GobiernoDelEcuador https://t.co/XhYdIUnPBx — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) November 10, 2026

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